Хорхе Букай. Притча о выходе из сценария

Я встаю утром. Выхожу из дома. В асфальте отрытый люк. Я его вижу и падаю туда. На следующий день я выхожу из дома, забываю, что в асфальте — открытый люк, и снова туда падаю.
Я встаю утром.
Выхожу из дома.
В асфальте отрытый люк.
Я его вижу
и падаю туда.
На следующий день
я выхожу из дома,
забываю, что в асфальте — открытый люк,
и снова туда падаю.
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На третий день
я выхожу из дома и пытаюсь вспомнить,
что в асфальте — открытый люк.
Однако
я об этом вспоминаю
и снова падаю.
На четвертый день
я выхожу из дома
и пытаюсь вспомнить,
что в асфальте — открытый люк
Я вспоминаю об этом,
однако
не замечаю колодца и падаю.
На пятый день
я выхожу из дома.
Я помню, что нужно обратить внимание
на люк
и иду, уставившись вниз.
Вижу люк,
однако, несмотря ни на что,
вновь падаю туда.
На шестой день
я выхожу из дома.
Вспоминая о люке на асфальте.
ищу его взглядом,
вижу люк,
пытаюсь через него перепрыгнуть,
но еще раз падаю.
На седьмой день
я выхожу из дома.
Вижу люк,
разбегаюсь,
прыгаю,
касаюсь носками ботинок
противоположного края,
но этого не достаточно,
и я срываюсь в эту дыру.
На восьмой день
я выхожу из дома.
Вижу люк,
разбегаюсь,
прыгаю,
перепрыгиваю!
Я так горд тем, что преодолел
это препятствие,
что от радости начинаю прыгать…
После чего
снова падаю в колодец.
На девятый день
я выхожу из дома,
вижу люк,
разбегаюсь,
перепрыгиваю через него
и продолжаю свой путь.
На десятый день,
а именно — сегодня,
я понимаю,
что удобнее идти…
по противоположному тротуару.
© Хорхе Букай
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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