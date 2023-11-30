Молись, чтобы эта гадость отстиралась! И еще 39 бессменных фраз наших родителей

Наверняка многие из нас смогут вспомнить ни одну занятную фразу, которые когда-то говорили нам наши родители, бабушки и дедушки. Вот подборка из таких 40 бессменных фраз.

Легендарные фразы наших родителей и бабушек

Наверняка многие из нас смогут вспомнить ни одну занятную фразу, которые когда-то говорили нам наши родители, бабушки и дедушки. Вот подборка из таких 40 бессменных фраз.

А уроки Пушкин будет учить?

За гаражи не ходи.

Марш домой.

Шапку надень!

Когда я ем, я глух и нем.

Не говори с набитым ртом.

Потому что я так сказала.

Я тебе слово — ты мне десять.

Тебе о будущем думать надо, а ты всё в игрушки играешь.

На каникулах из учебников не вылезешь.

Чего сидишь?

Заняться нечем?

Ну так я найду сейчас тебе дело.

Сколько можно говорить: выключай свет!

Надень свитер, я же знаю, что тебе холодно.

А у тебя одно место не слипнется?

Ты для нас всегда будешь маленьким.

Все болезни от этого твоего компьютера.

А волшебное слово?

Если вы собрались поубивать друг друга, идите на улицу, я полы вымыла.

Молись, чтобы эта гадость отстиралась.

Вот я в твоём возрасте...

Не корчи рожи.

Щас тебя кто-нибудь напугает, и ты навсегда такая останешься!

Тебе что, одному в школе ничего не задают?

А если все с крыши прыгнут, ты тоже прыгнешь?

Я с кем разговариваю?

Дома поговорим.

Убери локти со стола.

Не бурчи под нос.

Пусть лучше с нами выпьет, чем где-то под забором.

У тебя что, дома своего нет?

Не дуйся как мышь на крупу.

Пока не доешь — никуда не пойдешь.

Доедешь — позвони.

Всю силу на дне тарелки оставляешь!

Не зевай — муха в рот залетит.

Не будешь учиться — пойдешь дворником.

Подрастешь — поймешь.

Сдачу вернешь.

Закругляйся.

Перехочется.опубликовано econet

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