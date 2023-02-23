Халиль Джебран: Любите друг друга, но не делайте оков из любви...

Вы были рождены вместе, и вместе вы будете всегда. Вы останетесь вместе, даже когда белые крылья смерти разбросают ваши дни. Да, вы будете вместе даже в молчаливой памяти Бога. Но пусть будут свободные пространства в вашем единении. И пусть ветры небес танцуют между вами.

...Тогда Алмитра заговорила снова и сказала:

- А что ты скажешь о Браке, учитель?

И он ответил так:

- Вы были рождены вместе, и вместе вы будете всегда. Вы останетесь вместе, даже когда белые крылья смерти разбросают ваши дни. Да, вы будете вместе даже в молчаливой памяти Бога. Но пусть будут свободные пространства в вашем единении. И пусть ветры небес танцуют между вами.

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Любите друг друга, но не делайте оков из любви. Пусть это будет скорее неспокойное море, колышущееся между берегами ваших душ. Наполняйте чашу друг друга, но не пейте из одной чаши.

Давайте друг другу свой хлеб, но не откусывайте от одного куска.

Пойте и танцуйте вместе и будьте радостны, но позволяйте друг другу бывать наедине с собой, Ведь и каждая из струн лютни сама по себе, хотя они вместе звучат в одной мелодии.

Отдайте свои сердца, но не на хранение друг другу. Потому что только рука Жизни может держать ваши сердца.

И будьте вместе, но не слишком вместе: Потому что и колонны храма стоят отдельно, И дуб и кипарис не растут в тени друг друга.

© Халиль Джебран

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet