Что вы выбираете для себя, когда вас никто не видит

Несколько лет назад от моего друга ушла женщина, с которой он жил, которую, с его слов, любил. Я знала, для него этот период будет не простым. Ну, посудите сами…

Одиночество — это знакомство с собой

Несколько лет назад от моего друга ушла женщина, с которой он жил, которую, с его слов, любил. Я знала, для него этот период будет не простым. Ну, посудите сами…

Большинство из поколения 60-х, как и мой друг, не знает, что такое жить одному.

Жизнь с родителями — общежитие во время учебы — своя семья. Всегда с кем-то, всегда на виду…

Реальность, сотканная из компромиссов. Такие люди не понимают как это, жить одному. Когда есть только ты.

Для них неожиданная перспектива долгой тишины в квартире ужасающа, а осознание, что из вечера в вечер они будут абсолютно одни — кажется адом.

Мы подолгу общались в тот период. Тоска и печаль была в его глазах, а за ними выглядывал страх. Страх одиночества.

Друга своего давно знаю, за философскими беседами «про жизнь» я рассказывала, как ему повезло, что постепенно начнет проявляться то, каким он есть на самом деле. Проявляться в его привычках и пристрастиях, в его ритме и организации жизни, в его окружении и интересах. И если он подойдет к этому периоду осознанно и с интересом, жизнь будет в удовольствие, а одиночество станет наградой.

Когда-то мне подарили потрясающую фразу «человеку нужно обязательно несколько лет пожить одному, чтобы познакомиться с собой». Именно про такое знакомство я ему рассказывала.

К слову сказать... Вы замечали, сколько много может рассказать квартира про своего жильца? А квартиры, в которых человек живет один — очень «говорящие»… Они рассказывают все о своем жильце. И если человек себя любит и уважает, из такой квартиры уходить не хочется, она наполнена неповторимой энергетикой.

Сейчас таких квартир, в которых живут люди одни и получают от этого удовольствие, все больше. Сейчас жизнь одному не так сильно порицается обществом, нет жесткого коридора «родители — общежитие — своя семья». Подрастающие поколения все больше выбирают вкус здорового одиночества и самодостаточности.

Эгоизм, скажет кто-то. Да. Человеку по природе заложено быть эгоистом, это состояние нормы, показатель здорового отношения к себе. А такое отношение к себе не позволит человеку хуже относиться к другим.

Такой человек уважает чужие границы автоматически, потому как уважает свои. Такое отношение к себе предполагает выбор лучшего из возможного для себя, включая людей рядом. Такой человек, когда придет время, с меньшей долей вероятности ошибется в партнере, он знает свое состояние «нормы» и невротиков за версту чует. Прям как мой друг сейчас.

А когда человеку нужен еще кто-то рядом, как обязательное условие для ощущения счастья или выживания, возникает вполне логичный вопрос к такому человеку: ты неполноценен? тебе себя не достаточно для счастья? ты сам с собой не способен жить? что может дать неполноценный человек другому? Разве что, дополнить своей неполноценностью чью-то…

Мне наставник когда-то сказал: «Любовь — это когда вам с человеком хорошо, но вы без него можете. Просто с ним лучше чем без него, но вы без него можете». Когда у вас есть вы, наличие близкого человека рядом не определяет, но уютно дополняет.

Я не агитирую и не призываю к одиночеству. Я лишь предлагаю его не бояться тем, кому выпала возможность его принять и полюбить. Предлагаю присмотреться, что вы выбираете для себя, когда вас никто не видит.

Одиночество — это знакомство с собой.

Знакомство, которое может необратимо изменить жизнь…опубликовано econet

Автор: Анастасия Пашкевич

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