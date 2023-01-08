3 истории о монашеской святости, рассказанные афонским монахом

Афонский монах Анастасий, ученик святого Паисия Святогорца, рассказал три поучительные истории о монашеской святости, которые могут послужить примером каждому верующему христианину.

Святыми становятся не только монахи

Жития христианских святых описывают разные пути достижения святости, но все святые проходят через главный путь жертвенности во имя Христа. Афонский монах Анастасий, ученик святого Паисия Святогорца, рассказал три поучительные истории о монашеской святости, которые могут послужить примером каждому верующему христианину.

Уметь же ртвовать своим «Я»

Афонский монах учит, что жертвенность во имя Христа может проявляться как в большом подвиге, так и в малом, и часто Господь оценивает наши жертвы, проверяя их твердость временем.

«Бог хочет, чтобы мы что-то из нашего «Я» отдали ему. Нам нужно почувствовать присутствие Божие среди нас, но нужно уметь жертвовать. И сколько человек даст Богу – столько он и получит.

Однажды на одном греческом острове я познакомился с монахиней. В деревне, где она родилась и жила, был монастырь, а ее дом находился прямо напротив входа в этот монастырь. И эта монахиня прожила в монастыре 68 лет и никогда за все эти годы не выходила за порог монастыря, чтобы не увидеть дверь своего дома.

Потому что одна их монашеских добродетелей - это странничество, которое подразумевает, что никто не должен знать, где находится человек, посвятивший свою жизнь Господу», - говорит отец Анастасий.

Видеть мир под ногами Христа

Многие старцы, достигая благодати, видели мир иным, нежели видят его обычные люди. Монах Анастасий рассказал историю об афонском старце Тихоне, духовнике преподобного Паисия Святогорца, которому во время литургии приходило божественное созерцание.

«Старец Тихон, когда читал литургию, поминал тысячи имен. Он пять часов читал имена и 2 часа служил литургию. Те имена, которые читал старец Тихон, были со всего мира, и он точно не знал, кто из них живой, а кто уже умер. Он говорил: «Я всех поминаю, как живых. Потому что на святом дискосе под ногами Христа мы все живые».

И однажды во время литургии отец Паисий пел Херувимскую, а старец Тихон кадил. Старец имел в это время небесное созерцание и уходил с этой земли, наверное, поднимаясь в Небеса. Вдруг он обернулся к отцу Паисию и спросил:

- Отец Паисий, а в какой стороне отсюда находится Париж?

- В той стороне, - указал ему отец Паисий.

И отец Тихон повернулся и начал кадить в сторону Парижа (видимо поминая людей из этого города). Вот так вот на божественной литургии для святых отцов весь мир становится под ногами Христа», - поясняет святогорский монах.

Не терять терпения в любой ситуации

Афонские старцы принимают много паломников, и иногда к ним приходят и люди, далекие от понимания истинных христианских ценностей. Отец Анастасий рассказал историю о своем учителе, преподобном Паисие Святогорце, который умел сохранять святость души в любых обстоятельствах.

«Старец Паисий всегда говорил для конкретного человека. Не все, что он говорил, было сразу для всех. Скажем, когда он что-то говорил мне – эти слова предназначались мне и никому другому, потому что другой мог эти же слова понять неправильно. При этом он умел особо говорить и с теми людьми, которые не имели правильного христианского мышления, а иногда – и страха Божия.

Однажды к старцу Паисию пришли некие люди. Они не сказали «благословите», не сделали поклона, не поцеловали руку старцу, но с порога сказали:

– Здравствуйте! Мы узнали, что Вы делаете чудеса, хотели на них посмотреть.

– А вы знаете, кем были отец и мать у Божией Матери? – спросил их старец Паисий.

- Нет, нас это не интересует. Мы узнали о вас, и хотим, чтобы вы сделали и нам какое-то чудо.

У старца Паисия был сладкий юмор, он хотел проучить этих людей, но при этом не хотел их огорчать, поэтому сказал:

– Да, я сейчас как раз научился делать одно новое чудо, - сказал старец и взял большой нож, которым он резал по дереву. - Я вам отрежу головы и снова их приставлю. Но поскольку я еще не совсем опытен в этом чуде, то могу перепутать ваши головы...

Вот так старец Паисий говорил с людьми, у которых не было правильного мышления, для того, чтобы они могли понять его».

Говоря о святости, афонский монах отмечает, что она не является преимуществом избранных, монахов либо отшельников, а должна быть целью жизни каждого христианина.

«Святость – не дар, ее нужно заслужить. Тут нужны и старания, и нужен способ. Существует много путей достижения святости, и каждый святой имел свой путь к Богу через кровь, подвиги, воздержание, терпение. И святыми становятся не только монахи. Святыми должны стать все христиане», - учит афонский монах. опубликовано econet

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