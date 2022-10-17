Избавляйтесь от хлама в доме и в жизни

Найдите ненужные вещи в своём доме и выбросьте их со словами: «Прощайте. В любом случае, вы никогда мне не принадлежали».

За последние три года я около десятка раз сменил жильё. Большинство людей воспринимают переезд как стрессовое событие.



Изначально я тоже так считал. Но я научился любить его по одной простой причине: он всегда заставлял меня задуматься над тем, чем я владею.

Прощание – это естественная часть жизни

Слишком большое количество вещей затрудняет переезд и жизнь в целом. А я люблю простоту.

Когда в 2014 году я переезжал в Лондон из Нидерландов, это был первый раз, когда я решил избавиться почти от всего, что у меня было. Я сделал это из практических соображений.

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Главным образом, потому, что:



• вы не можете унести на себе всё, чем вы владеете;

• у вас есть много вещей, которыми вы попросту не пользуетесь.



Видите ли, дело не в «нужде». Ответьте честно: действительно ли вы нуждаетесь в десяти парах обуви? А как насчёт тех двух кофемашин, которые пылятся на кухонном столе? Или iPad, о котором вы, наверное, давно уже забыли?



Я не идеален в этом плане. Не так давно я купил пару юбилейных кроссовок Jordan 11 Space Jam. Когда они впервые появились в 1996 году, я очень хотел их приобрести. На самом деле все члены моей баскетбольной команды просто боготворили эту обувь. Но тогда я не мог позволить себе эти кроссовки, потому что моей семье они были не по карману. Но когда компания Nike решила возобновить их производство в декабре 2016 года, я твёрдо решил: «Я определённо куплю эти кроссовки!»



Это сентиментальная вещь. Я мог бы просто сказать себе, что мне не нужны эти кроссовки. Что они слишком дорогие. И что я вряд ли буду носить их.



Всё это правда. С того момента, как я приобрёл кроссовки Jordan 11 Space Jam, я обувал их всего три раза. Я провёл больше времени, любуясь ими, а не используя по назначению. Я даже притащил коробку с ними в свой кабинет. Это делает меня неразумным потребителем? Конечно. Но есть нечто большее. С этими кроссовками связана целая история.



История о маленьком мальчике, который очень сильно хотел какую-то вещь, но не имел возможности её получить, поскольку у его семьи не было денег. И когда он вырос, он, заработав собственные деньги, решил купить эту вещь, потому что уже мог её себе позволить. Иногда вам не нужна другая причина.



Однако подобных желаний у меня не так много. Потому что дело не в том, что у вас есть, дело в том, чего вы хотите. А если вы хотите мало вещей, то, соответственно, их у вас будет не много. Древнегреческий философ Эпиктет сказал: «Богатство заключается не в том, чтобы иметь много вещей, а в том, чтобы иметь мало желаний».



Попрощайтесь с «вещами»



За прошедшие годы я научился не испытывать сильный дискомфорт, прощаясь с вещами: воспоминаниями, мечтами, целями, людьми и прочим.



Я думаю, что прощание – это естественная часть жизни. Ничто не длится вечно.



Вам нужно свыкнуться с этой мыслью. Когда моя бабушка умерла два года назад, я был удивлён спокойствию дедушки. Я спросил у него: «Ты разве не испытываешь горечь утраты?» Он сказал, что ему грустно и тоскливо. Однако он также добавил, что, рано или поздно, мы все будем вынуждены попрощаться с теми, кого любим.



Никому это не нравится. Но это часть жизни. И как бы странно это ни звучало, со временем вы начинаете спокойнее к этому относиться.



В Нидерландах часто любят говорить “Het leven gaat verder”, что в переводе означает «Жизнь продолжается». И это реальность.

Тем не менее, нам тяжело принять эту реальность. Большинство из нас постепенно привыкают к тому, что нужно двигаться дальше, что бы ни случилось. Однако умение легко прощаться с вещами можно улучшить.

Самый простой способ сделать это – избавляться от материальных владений.

Я заметил, что мы склонны очень сильно привязываться к вещам или людям.

Но на самом деле в жизни мы ничем не владеем. Недавно я наткнулся на интересную цитату канадской писательницы и активистки Деборы Эллис: «В действительности никто ничем не владеет. В конце жизни мы даже будем вынуждены отдать свои тела. Мы владеем только своими мыслями, а всё остальное всего лишь позаимствовано. Мы пользуемся этим какое-то время, после чего отпускаем. Всё».

Это не означает, что вы не должны накапливать вещи в течение своей жизни. Это нереально и, самое главное, скучно. Кто сказал, что нельзя иметь больше одной пары обуви? У большинства моих друзей есть дети, и один из них сказал следующее после прочтения статьи о минимализме: «Идея обладать небольшим количеством вещей звучит прекрасно, но она невыполнима, если вы женаты и воспитываете двоих детей».

Большинство из нас слишком заняты жизнью, чтобы каждый день думать о своих владениях. Я не считаю нормальным постоянно думать о таких вещах, как «Должен ли я это покупать?» или «Нужно ли мне это?». Это отбирает слишком много энергии.

Вместо этого, я предпочитаю заниматься работой, общаться с друзьями и семьёй или тренироваться в спортзале. Я не хочу слишком много думать о вещах. Когда я вижу то, что мне действительно нравится, я покупаю это – и поскольку подобное случается не часто, данная стратегия работает отлично. Хорошее заключается в том, что я не должен чересчур думать о вещах.

Нравится? Берите.

У меня есть три правила по очищению жизни от хлама:



1. Не покупайте то, что не можете себе позволить.



2. Живите ниже ваших средств.



3. Избавляйтесь от ненужных вещей.



Всё. На прошлой неделе я пожертвовал кучу одежды и обуви на благотворительность. Также я отвёз старую электронику на перерабатывающий завод и отправил в мусорный бак много вещей, которыми уже давно не пользуюсь.

Должен вам сказать, что это прекрасно. Если я чем-то не пользуюсь долгое время, я избавляюсь от этого. Когда вы очищаете свою жизнь от ненужного хлама, вы освобождаете место в своём разуме, которое можно использовать для выполнения полезных и значимых вещей.

Очищение от хлама также является упражнением, необходимым для того, чтобы научиться справляться с потерями. Мы должны постоянно напоминать себе о том, что всё, что у нас есть, является позаимствованным.

Найдите ненужные вещи в своём доме и выбросьте их со словами: «Прощайте. В любом случае, вы никогда мне не принадлежали». опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь

Автор: Darius Foroux

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