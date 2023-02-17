Если у вас возникают проблемы с границами, у вас НЕТ ГРАНИЦ!

Если окружающие не могут себе представить, что кто-то может иметь свои границы, не прогибаясь и не воюя с миром, то это - их картина мира.

Вы замечали: как только начинаешь точно знать, чего хочешь и следовать своим интересам - возрастает напряжение? Окружение активно сопротивляется нашим попыткам иметь свои границы. Реакции разные: от непонимания до обид и агрессии.

Что такое границы личности?​​​​​​

О чем это говорит для взрослеющего человека?

1. В нашем обществе вообще проблема с границами. Я регулярно наблюдаю: если я определяю границу - это воспринимается как стремление изолировать себя.

Менее слабые, зависимые, склонные к симбиотическим отношениям люди, вообще реагируют остро: "Если ты не с нами, то ты ПРОТИВ нас". Те, кто занимают авторитарную, родительскую позицию, начинают видеть чужие границы как досадную помеху их манипуляциям и управлению.

2. Как это ни странно, работает рецепт: "Это не мои проблемы - это ваше". Если окружающие не могут себе представить, что кто-то может иметь свои границы, не прогибаясь и не воюя с миром, то это - их картина мира.

3. Из п.п. 1,2 и еще во многих случаях вытекает один единственный вопрос: "Как Я МОГУ СПРАВЛЯТЬСЯ С ЭТИМ ВНУТРИ СЕБЯ? ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ РЕСУРСЫ ВЫДЕРЖИВАТЬ ДАВЛЕНИЕ ОКРУЖЕНИЯ?". Именно поэтому границы - это не то, что можно просто выдумать. Это то, что можно присвоить на глубоком уровне одновременно или после самоидентификации.

Потому что многие не просто не поймут - будут игнорировать, обвинять, осуждать. И как это выдерживать без того, чтобы не разрушиться в повсеместной практике зависимости от внешней оценки?

Несколько дней можно говорить себе: "Это вы не понимаете". А потом поневоле задумаешься: "А вдруг это я стала жестокой стервой?". Как это вынести, если внутри нет ясного и твердого ответа на вопрос "Кто я?".

И напоследок напоминаю: Если у меня возникают проблемы с границами, т.е. Я ИХ ЗАЩИЩАЮ И БОРЮСЬ ЗА НИХ - это значит У МЕНЯ НЕТ ГРАНИЦ.

Точнее, я ДУМАЮ, что они вдруг появились или я очень хочу, чтобы они были.

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Границы личности - это когда даже в голову не приходит вести себя по другому, кроме как идти своим курсом.

И это важнее, чем реакции окружающих. И через какое-то время окружение уже не представляет, что может быть по другому и мои границы можно не учитывать.

И еще: личные границы ...- это не банка, в которой я закрыта от мира.

Здоровые границы - это огромная свобода общаться с миром в той степени доступности, открытости, радости и энергии, которые УСТАНАВЛИВАЮ ЛИЧНО Я...опубликовано econet

Автор Юлия Пирумова

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