Отдавая что-то Вам, я передаю часть себя. Так как самолюбие – это естественно. Каждый любит себя. Теперь часть меня остается в Вас.
На вопрос: "Зачем вы едите эту рыбу?" молодой человек ответил: "Потому что я люблю рыбу."
О, вы любите рыбу.
Поэтому Вы выловили ее из воды, убили и приготовили.
Ему объяснили: "Не говорите, что любите рыбу. Вы любите себя. Именно потому, что вам нравится вкус рыбы, вы выловили ее, убили и приготовили. Многое из того, что мы считаем любовью, это, скорее всего, такая вот "любовь к рыбе ".
Смотрите.
Пара влюбленных молодых людей, парень и девушка, влюбляются друг в друга. Что это значит?
Это значит, что он видит в своей избраннице ту, которая по его мнению может удовлетворить все его физические и эмоциональные потребности.
По мнению девушки ее избранник – любовь всей ее жизни. Но каждый из них беспокоится только о своих нуждах.
Они не любят друг друга.
Партнер становится лишь инструментом удовлетворения потребностей.
Многое из того, что мы называем любовью, это всего лишь "любовь к рыбе".
Внешняя видимость любви – это не то, что я хочу получить, это то, что я хочу дать.
У нас есть философ и этик Рабьи Десслер, который сказал: "Люди очень ошибаются, когда думают, что мы отдаем что-то, потому что любим".
Но вот ответ – правильный ответ:
"Вы любите лишь тех, кому что-то даете".
Вот в чем смысл: отдавая что-то Вам, я передаю часть себя.
Так как самолюбие – это естественно.
Каждый любит себя.
Теперь часть меня остается в Вас.
Часть моей любви теперь принадлежит Вам.
Любить – это, прежде всего, отдавать, а не получать".
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