Татьяна Черниговская: 6 фактов о работе мозга

Любой мозг — совершенная машина, независимо от того, кому он принадлежит. Мы пока не знаем, какой именно энергией он пользуется, совершая мощнейшие процессы, но если представить, что какой-нибудь компьютер будет выполнять те же действия, он затратит энергию среднего города. Таких машин пока нет.

Интересные факты о работе человеческого мозга

1. Мозг — совершенная машина

Любой мозг — совершенная машина, независимо от того, кому он принадлежит. Мы пока не знаем, какой именно энергией он пользуется, совершая мощнейшие процессы, но если представить, что какой-нибудь компьютер будет выполнять те же действия, он затратит энергию среднего города. Таких машин пока нет.

2. Мозг рожден, чтобы тяжело работать

Мозг рожден, чтобы тяжело работать, ему нужны трудные задачи. Если он преодолевает препятствия, то качество его работы улучшается. Однако надо помнить, что понятие «трудного» у каждого свое. Поэтому нагружать мозг надо теми задачами, которые подходят именно вам.

Мозг для того и создан, чтобы перерабатывать информацию. Это его работа. И чем труднее информация и алгоритмы работы с ней, тем лучше для него.

3. Мозг не терпит насилия

Важно уметь отличать дело, которое стоит времени и сил, от задачи, которую можно отложить до лучших времен.

Не надо напирать на мозг, говорить ему, что делать. Пусть он занимается, чем хочет. Мозг не терпит насилия. Если вы не можете решить какую-то проблему, которая стоит перед вами, абстрагируйтесь от нее. Да, для получения результата недостаточно просто уходить от задачи, но часто это помогает. Важна и предварительная работа [в сфере, которой вы занимаетесь]. Таблица Менделеева ведь снилась ему, а не его кухарке. Но если дело не идет, значит, на время надо бросить его, дать идти своим ходом.

4. Мозгу нужно переключаться

Мозг надо учить работать в разных режимах, то есть давать ему переключаться на другие виды деятельности. Это меняет человека, делая умнее и креативнее. Например, Шекспир отвлекался на музыку и играл на скрипке, хотя таланта в этой области у него не было.

5. В век информации система образования должна быть пересмотрена

Сегодня человечеству надо менять всю систему образования, причем это относится не только к детям или молодым людям – это нужно всем. Теперь человека должны учить учиться, работать с огромными потоками информации, развивать память и внимание и при этом делать так, чтобы он адекватно воспринимал жизнь в новом мире и чувствовал себя его частью.

Мы дошли до той точки, где не важно, есть информация или нет — просто потому, что ее слишком много, и мы не можем усвоить такое количество знаний и воспользоваться ими. Это значит, что нам нужен ход, который позволит иначе устроить процесс обучения.

6. Мы должны полагаться на интуицию

Я знаю точно, что мы должны полагаться на интуицию. Если внутренний голос говорит не делать чего-то без объективных на то причин, то надо послушать его. <...> И наоборот – если безнадежное дело приносит чувство драйва, значит, надо лезть в него. опубликовано econet



Из лекции Татьяны Черниговской

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