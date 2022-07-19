Если вы думаете, что вы располагаете временем, значит вы думаете, будто оно лежит в невидимом мешке, к которому у вас есть доступ. Но это ошибка: у вас нет ни «мешка», ни его содержимого.

Считать, что у вас не хватает времени — значит полагать, что у вас оно есть. Значит верить, что вы им располагаете: как будто оно лежит в невидимом мешке, к которому у вас есть доступ.

Вам кажется, что не хватает времени, но вы ошибаетесь: у вас его нет!

Но это ошибка: у вас нет ни «мешка», ни его содержимого.

В действительности каждый момент может оказаться последним. И нет никого, кто мог бы гарантировать, что вы проживёте дольше этого мгновения. Каждая секунда на этой прекрасной Земле не принадлежит вам, но дарована самой жизнью.

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Считать, что у вас есть запас времени (год, месяц, неделя, час…) — значит утешать себя. Это способ не встречаться с пугающим осознанием собственной смертности.

Если бы вы осознали свою внезапную конечность и не оказались парализованы страхом, ваше восприятие бы изменилось. Вы бы смогли полноценно быть в моменте, концентрироваться на том, что вы делаете именно сейчас. Вы бы поняли, что нет более важных и менее важных дел, но есть поступки, которые вы совершаете перед лицом неминуемой смерти.

Вы бы обнаружили удивительный парадокс: осознав, что у вас нет времени, вы получаете в дар его столько, сколько нужно… для одного поступка. Если повезёт, то у вас будет возможность сделать следующее действие и ещё одно… И на каждое будет ровно столько времени, сколько нужно. Поэтому вы перестанете торопиться, но и не будете откладывать на потом.

Если бы вы подружились с осознанием своей смертности, то поняли бы свою вторую ошибку. Ощущение нехватки времени очень точно в своей сути, но интерпретируете вы его неправильно. Это сигналы вашего внутреннего компаса, голос вашего Сердца.

Вам кажется, что вы не успеваете переделать кучу срочных дел, когда в действительности вы, делая все эти «неотложные» дела, не делаете самое главное: не идёте Путём Сердца.

Именно от этого страдает ваша душа!

Не осознав своей смертности, вам кажется, что для действительно важного есть время. Но это не так. Подумайте над этим, ваша жизнь вполне может стать бессмысленным предприятием, наполненным делами, которые вы сами считаете незначительными.

Только смерть даёт тот заряд мотивации, благодаря которой возможно жить настоящей жизнью, а не откладывать её на потом.

«У тебя нет времени, приятель. Времени нет ни у кого из нас. Нам всем действительно предстоит умереть.

Ты можешь сделать гораздо больше и действовать гораздо лучше. Ты допускаешь только одну-единственную ошибку — ты думаешь, что в твоем распоряжении уйма времени». Карлос Кастанеда «Путешествие в Икстлан»

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«Есть люди, которые очень аккуратно и осторожно относятся к природе своих поступков. Их счастье — в том, что они действуют с полным осознанием того, что у них нет времени. Поэтому во всех их действиях присутствует особая сила, в каждом их поступке есть чувство.

Поступки обладают силой. Особенно когда тот, кто их совершает, знает, что это — его последняя битва. В действии с полным осознанием того, что это действие может стать для тебя последним на земле, есть особое всепоглощающее счастье. Мой тебе совет: пересмотри свою жизнь и рассматривай свои поступки именно в таком свете». Карлос Кастанеда «Путешествие в Икстлан»

Вот действительно стоящие вопросы:

Примете ли вы свою смерть или продолжите жить так, как будто она вас не коснётся?

У вас всё ещё мало времени, или его попросту нет?

Что вы сделаете со своей жизнью, зная, что она может закончиться в любой момент? опубликовано econet.ru

Автор Артем Лесман

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