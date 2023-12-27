Путь к свету лежит через черную дыру

Из всего, что я узнала в жизни, больше всего меня вдохновили вовсе не экстатичные или «духовные» переживания. Этот источник силы был не в ощущении блаженства. Я нашла его там, куда больше всего не хотела смотреть. После того, как все остальные варианты исчерпались, у меня оставался только один путь – на дно. Я назвала «черной дырой» это место, исполненное отчаяния, полного бессилия и ужаса.

Наша истинная природа, наше истинное я… это Любовь

Из всего, что я узнала в жизни, больше всего меня вдохновили вовсе не экстатичные или «духовные» переживания. Этот источник силы был не в ощущении блаженства. Я нашла его там, куда больше всего не хотела смотреть. После того, как все остальные варианты исчерпались, у меня оставался только один путь – на дно. Я назвала «черной дырой» это место, исполненное отчаяния, полного бессилия и ужаса. Тогда ко мне пришло осознание, что всю свою жизнь я делала всё возможное, чтобы держаться подальше от этого места глубоко внутри меня и от чувств, погребенных в нем.

Черная дыра давила на меня ощущением, что я «плохая», и глубоко засевшим страхом, что другие вдруг могут увидеть, какая я плохая, ужасная, отвратительная. Это было ощущение, что глубоко внутри, в самой своей сердцевине я действительно отвратительная. В основном я избегала этих ощущений, стараясь выглядеть так, будто у меня всё отлично, и стремясь всегда быть успешной, счастливой и хорошей. Хотя у меня случались периоды существенного роста, искренней радости и успеха, где-то глубоко внутри всегда оставалось подозрение, что я на самом деле плохая, и люди этого просто почему-то не видят. Я боялась, что однажды они все-таки увидят это и тогда просто сбегут от меня.

У меня не было четкого ощущения, чем именно я так плоха. Это было очень смутно и размыто. Но основной эмоцией, связанной с этим, было подавляющее отчаяние, похожее на желание умереть.

Большую часть своей жизни я даже не осознавала этого внутреннего ощущения себя «плохишом», пока не начала понемногу осознавать свою внутреннюю динамику и шаблоны. Ко времени, когда я наконец осознала его, у меня за спиной были уже годы терапии, и я успела выстроить свою жизнь так, как мне всегда хотелось: прекрасные отношения, отличная карьера и усиливающееся ощущение внутренней безопасности и доверия. Так как я уже достаточно длительное время шла по пути исцеления и успела сонастроиться со своим внутренним я, черная дыра во мне проявлялась всё более остро и явно. Возможно, моя психика к тому времени уже достаточно окрепла, чтобы выдержать тот ужас, который так долго подавлялся и который моя система хотела высвободить.

Из всего, что я делала в своей жизни, самым большим источником силы было осознанное путешествие вглубь себя, в это чувство «черной дыры», в чувство, что «я плохая». С помощью своего терапевта и других людей, которым я доверяю, включая моего партнера, я смогла осознать это чувство «я плохая», и у меня случилось озарение. Я увидела, что не являюсь и никогда не была «плохой», как я боялась. Я вдруг обнаружила, что сама суть моего существа – невинна, целостна, свободна и вечна. Я это чувствовала во всем своем теле. По ощущениям это на самом деле было как возвращение Домой.

Неопределенные, ужасающие ощущения, что «я плохая», не убили меня, хотя я боялась, что именно это и произойдет, если я позволю себе их чувствовать. К моему огромному удивлению, там, где я боялась найти свою «плохость», гниль в себе, я нашла только хорошее.

То, что ощущалось как беспроглядная чернота, было дорогой в чистый свет.

Благодаря поддерживающему и умелому присутствию и свидетельствованию моих близких, я смогла найти в себе силы выдержать свои самые сильные страхи и осознанно увидеть свою истинную природу – бесконечную и неизменную доброту. Я испытала непосредственное чувство того, что я совершенно невинна, сильна, прекрасна и по сути своей неразрушима. Этот опыт стал для меня точкой невозврата, потому что я увидела, кто я на самом деле. Мой взгляд на мир и на других людей тоже изменился после этого.

Осознанно наблюдая ощущения и чувства, возникающие в этой черной дыре, я увидела, что чувство «я плохая», с которым я входила в контакт, было на самом деле флешбеком из раннего детства, когда по какой-то причине я чувствовала, что меня все бросили, и ужасно боялась за свою жизнь. Это было сродни выкристаллизовавшемуся сгустку подавленной энергии, который всегда был моей раной.

Когда я добровольно и осознанно разрешила себе прочувствовать чувства и ощущения черной дыры, я заметила, что в раннем детстве я подумала, что умру, и объяснила себе это переживание тем, что, должно быть, я ужасно плохая и бесполезная. Я увидела, что, так как у меня был опыт, что меня бросили, я с готовностью бросала себя сама, интуитивно зная, что мне нужно это сделать, чтобы выжить.

Это был миг полного отчаяния, безнадеги и чего-то вроде начала экзистенциальной депрессии. Это был миг болезненного внутреннего расщепления на части. Возвращаясь в это место, к этим чувствам, я смогла осознать травму, из-за которой возникла черная дыра, и вернуться в нее, исцелив таким образом внутреннее расщепление и воссоединившись с глубинной частью себя.

Оглядываясь назад, я вижу, что это осознание стало кульминацией естественного процесса исцеления, который длился уже много лет, и всё мое существо проходило детоксикацию от травмы в раннем детстве. Это был естественный процесс, который находился за пределами компетенции сознающей части моего ума. Этот процесс был неподконтролен мне, и все, что мне оставалось, — это просто осознавать, принимать и доверять происходящему.

Со временем, когда это открытие интегрировалось в мою жизнь, я многое поняла о том, как эта черная дыра также принимала и транслировала накопленную боль поколений моей семьи и предков. В раннем детстве я ощущала это как своего рода нападение и встраивание в меня «имплантата» чужой боли. Тогда у меня не было другого выбора, кроме как усвоить и переварить это. Так это стало частью самой структуры моей личности подобно занозе, засевшей под кожей. И все же благодаря длительному процессу исцеления наступил момент, когда всё мое существо естественным образом захотело вывести из своей системы «имплантат» боли.

Мне кажется, у всех нас в какой-то степени сохранились слабые неосознанные воспоминания об экзистенциальном ужасе раннего детства, когда мы неизбежно сталкивались с брошенностью или нападением в какой-то форме. В раннем детстве мы–одна сплошная нужда. Так как наши родители/опекуны – тоже люди, они совершали ошибки, и мы могли чувствовать, что нас бросили или на нас напали.

У меня такое чувство, что черная дыра – это часть человеческого опыта, содержащая огромное количество страдания, которое зависает и никуда не направлено, что очень сильно ограничивает наше восприятие жизни. И все же, если посмотреть в нее, она же содержит ключ к свободе, открывающий двери, о которых мы даже не подозревали. Погружаясь в черную дыру в себе, можно обнаружить, что свет – неразрушим, свет нашего истинного я чист, правдив, невинен, свеж, и его невозможно запятнать. Это свет самого Бытия.

Это не просто интеллектуальная теория, это прямое переживание нашей божественной природы. Стоит испытать это – и, что бы ни случилось с вами, вы знаете, что в конечном итоге ничто не в силах навредить вам.

Мне кажется, когда мы готовы к этому, психика сама себя восстанавливает, переживая те чувства, с которыми не было ресурса справиться раньше и которые были подавлены. Таким образом через нас бытие переживает свою многогранную, неразрушимую природу.

Ничто полностью не высвободить, пока мы не отнесемся к этому с любовью.

Любовь всему рада и всё принимает. Но это не запишется у нас на подкорке, пока мы не откроемся тому, что нас пугает, и не увидим, что даже это, да, даже это Жизнь любит и охватывает.

Всё, что в нас раскололось на куски и отщепилось, в конечном итоге вернется, чтобы осознанно стать частью единства, которые и есть мы настоящие. Потому что наша истинная природа, наше истинное я… это Любовь.опубликовано econet

©Bethany Webster

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