Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Вдохновение
  4. Мудрая притча о количестве боли в жизни

Мудрая притча о количестве боли в жизни

Источник: storyfox.ru 26 мая 2023 6028
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Однажды несчастный молодой человек пришел к старому учителю в поисках мудрости и утешения. Старый учитель поручил несчастному молодому человеку положить горсть соли в стакан воды и затем выпить ее.

Мудрая притча о количестве боли в жизни

Все зависит от размера контейнера

Однажды несчастный молодой человек пришел к старому учителю в поисках решения своей очень грустной жизни.

Старый учитель поручил несчастному молодому человеку положить горсть соли в стакан воды и затем выпить ее.

«Ну как вкусно?», — спросил учитель.

«Ужасно», — выплюнув воду, ответил ученик.

Мастер усмехнулся, затем попросил молодого человека взять еще одну горсть соли и бросить ее в озеро. Оба шли молча к соседнему озеру, где ученик бросил горсть соли в озеро.

«Теперь выпей из озера», — сказал учитель.

Когда вода стекала по подбородку молодого человека, учитель спросил: «Ну как вкусно?»

«Неплохо!», — ответил ученик.

«Ты чувствовал соль?» — спросил учитель.

«Нет», — заметил молодой человек.

Мудрая притча о количестве боли в жизни

Учитель сел рядом с этим беспокойным молодым человеком, взял его руки и сказал: «Боль жизни — чистая соль, не больше, не меньше. Количество боли в жизни остается неизменным, точно так же.

Но количество боли, которую мы испытываем, зависит от контейнера, в который мы ее помещаем. Поэтому, когда вы страдаете от боли, единственное, что вы можете сделать, это увеличить ваше чувство восприятия. Прекратите быть стаканом. Станьте озером» опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

притча вдохновение мудрость

Еще от storyfox.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      Анна Агузарова

      Самого интересного даже под катом не предвидится! Как в озеро-то превратиться?)) Ждем следующей притчи)

      Ответить

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Секрет успеха прост: никогда не падайте духом. Никогда не падайте духом. Никогда не падайте духом на людях Эрнест Хемингуэй
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.