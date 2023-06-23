Благодарность = Я достойна

Мы часто слышим о том, что нужно быть благодарной за то, что есть, потому что не получишь большего. Почему так?
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Благодарить - не значит, остановка или отсутствие движения к желаемой жизни. Одновременно можно быть и благодарной и несогласной с тем, что есть, для своего будущего, т.к., конечно, есть вещи, которые хотелось бы исправить. Одно не обязательно исключает другое. Важен приоритет, то, на чём мы сосредоточены. Благодарность - это ощущение благословения жизни. Чем больше мы к нему обращаемся, тем больше у нас контакт с ним, тем больше в жизни благословений.опубликовано econet
© Инна Макаренко
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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