Часто ко мне приходят выросшие девочки и мальчики, питающие иллюзию, что могут заслужить любовь. Заработать её, как орден, упорным трудом или выслугой лет. Вынудить кого-то полюбить так сильно, как им этого хочется. Но, увы, этого не происходит. Их помощь и заботу принимают. Услугами пользуются. Благодарят. Замечают. Заботятся. Но любить не начинают. Прежде всего потому, что любовь невозможно заслужить..

Любовь либо случается, либо нет...

Часто ко мне приходят выросшие девочки и мальчики, питающие иллюзию, что могут заслужить любовь. Заработать её, как орден, упорным трудом или выслугой лет. Вынудить кого-то полюбить так сильно, как им этого хочется. Но, увы, этого не происходит. Их помощь и заботу принимают. Услугами пользуются. Благодарят. Замечают. Заботятся. Но любить не начинают. Прежде всего потому, что любовь невозможно заслужить..

Да, многих из нас в детстве обманули, рассказав, что любовь можно заслужить, будучи послушным ребёнком, регулярно предающим себя. Но это не так. Ррррррр! Как я на это сержусь! Любовь случается сама. Либо случается, либо нет. И все тут.

Во взрослом возрасте люди пытаются "поднажать" или прогнуться под других и все-таки заработать. А когда это не работает, они думают, что плохо стараются, и обращаются к терапевту, чтобы он научил их стараться лучше. Каждый раз при словах о том, что любовь невозможно заслужить, я вижу удивленные глаза. А потом эти глаза рыдают, сетуя о потраченном времени. Они никак не могут поверить, что потратили так много сил, пытаясь получить то, что принадлежит им по праву рождения. Просто потому, что они есть.

Еще одна жуткая детская обманка – это идея, что не все достойны любви. Послушные достойны, а непослушные нет. Девочки достойны, а мальчики нет. Свои достойны, а чужие нет. Отличники достойны, а троечники не очень. Но любовь не делает различий. Её достойны все. Не за то, что они делают, а потому, что они существуют. Существуют именно такими, какие есть. Каждую секунду. Никакие поступки не могут отобрать у человека право на любовь. Даже самые страшные. Можно отобрать свободу, имущество или даже жизнь. Но не право на любовь. И не саму любовь.

В психотерапии клиентам приходится снова и снова выдавать право на любовь. И сообщать им, что оно у них всегда было. И сжимать им руки, чтобы держали и не отпускали.

Нам также говорили, что любовь можно отобрать. Просто лишить любви, если что-то будет не по душе. Враньё! Лишить можно внимания, заботы, помощи. Но любовь, если она есть, продолжает быть. Можно пережить влюблённость и увидеть как она проходит. Но когда доживаешь до настоящей любви, она уже никуда не может деться. Она уже есть. Можно перестать жить вместе, перестать общаться, но любовь остаётся как чувство к человеку. Те, кто переживал, знают.

Заслужить можно уважение, доверие, благодарность. Постоянно отдавая последнее и ожидая взамен невозможного, люди провоцируют в других чувство стыда, вины, отвращения или злости. Но не любви.

И с этим придётся смириться, принимая тот факт, что не все нас полюбят так, как мы этого хотим. Даже если мы будем этого очень-очень хотеть. Даже если приложим все усилия и положим к чужим ногам все богатства мира.

Мы можем делать вид, что нам не очень-то и хотелось. Что мы можем прожить и так. Но правда заключается в том, что человек уязвим в том, что касается любви. Что он нуждается в ней очень сильно. И может только открыться и во всей своей уязвимости попросить о любви. Попросить и с трепетом ожидать, как отзовётся пространство. Ибо нет никаких гарантий.

Возможно, люди отзовутся, и тогда человек сможет вырасти, окрепнуть, познать взаимность и полюбить в ответ. А, возможно, ему придётся пережить много разочарования, отвержения и душевной боли. Горевать по-настоящему. Вынести всю эту боль в надежде, что душевные раны со временем затянутся, если не прятать и не маскировать их. Оказаться раненым, настоящим. Беззащитным перед кем-то. Живым.

А ещё понимание природы любви даёт очень много свободы. Свободы, потому что уже не надо искать, зарабатывать, ожидать или притягивать. А можно просто идти своим путём и расслабиться, потому что от тебя не так уж много и зависит. Нет лишней, а главное, непосильной нагрузки. И это большая радость. А к радости любовь очень хорошо присоединяется. Вот увидите.опубликовано econet

Автор: Аглая Датешидзе

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