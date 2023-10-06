Осень все расставляет по местам. Наводит порядок в мыслях и избавляет от ненужных ожиданий. Предвкушать уже нечего – лето прошло, как зевака мимо уличной драки, и поздно махать кулаками: поскандалили, покричали и разошлись.

Осенью наводить порядок в мыслях...

Осень все расставляет по местам. Наводит порядок в мыслях и избавляет от ненужных ожиданий. Предвкушать уже нечего – лето прошло, как зевака мимо уличной драки, и поздно махать кулаками: поскандалили, покричали и разошлись.

Холодные дни остужают горячий лоб.

Включается раньше свет, зажигаются чаще свечи.

Осень – это время яблочных пирогов, густого коричного запаха, тяжелых штор. Я завариваю крепкий и пряный чай – аромат черного перца и чабреца наполняет комнату печалью о так и не случившихся разговорах. Впрочем, осень всегда дает возможность последнего хода, последнего слова – наконец-то до-ехать, до-говорить и до-молчать.

Осень – такое хорошее время верить в то, чего не было никогда, «придумать себе себя», выбрать новый цвет, который станцуешь в одиночестве.

Зарядивший с ночи дождь стреляет навылет, как старый солдат. Открываешь глаза, а ты уже дважды убита.

Еще один цикл сделал старше тебя на жизнь, и непонятно, мудрее ты стала, взрослее или счастливее.

Осенью можно позволить себе разлюбить. Поздней осенью сделать это гораздо легче, чем ранним летом. Из нелюбви выходишь, как из темного, душного кабака – с удивлением и наслаждением, прокуренным сердцем, немного щурясь. Хлопаешь себя по карманам, ощупываешь по бокам, понимаешь – эх, мать, жива!

А там, за углом, варят отменный кофе.

Осенью не спешишь делать глупости, лезть на рожон, брать себя на слабо – зимой с перебитой душой не выжить, не факт, что срастется. А еще эта слякоть, грязь, потерянный где-то зонт, так подло ушедший из-под самого носа август…

Впрочем –

что ты знаешь о тех, кто станет частью тебя этой осенью? – Ничего.

По-прежнему хочешь прожить эту осень в любви? – Очень…

Развешивай обереги из перьев оживших птиц, пей зелье из трав, носи браслеты из камня и ветра. Найдя седой волос, говори: это к счастью и очень большим деньгам.

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© Ольга Примаченко

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