Как мы разрушаем свою жизнь и даже не замечаем этого...

Жизнь – это не прямая ровная линия. И это не набор графиков и расписаний. Проставляя галочки в каком-то "контрольном списке" нашей жизни - мы разрушаем свою жизнь.

Жизнь – это не прямая ровная линия

И это не набор графиков и расписаний. Это нормально, если к какому-то возрасту вы не успели окончить университет, жениться, найти стабильную работу, обзавестись семьей, сколотить состояние и так далее.

Также здорово понимать, что если вы не женились к 25 годам, или не стали вице-президентом к 30, или даже просто не стали счастливыми, то мир не собирается осуждать вас.

Вам можно сдать назад.

Вам можно найти то, что вас вдохновляет. Вы также имеете право на время. Почему-то многие об этом забывают.

Прямо со школьной скамьи мы начинаем составлять программу своей жизни и с ней собственно поступаем в университет. В альма-матер мы выбираем работу, которой будем заниматься. Даже если программа нам не нравится – просто, потому что мы уже вложили в нее время. Каждое утро мы ходим на эту работу, потому что нам необходимо поддерживать выбор, который мы когда-то сделали. И мы делаем следующий шаг, а потом следующий и еще раз следующий, думая, что мы проставляем галочки в каком-то контрольном списке нашей жизни. В один прекрасный день мы проснемся в депрессии. В очень сильной депрессии. Мы почувствуем однажды, что что-то огромное довлеет над нами, но причину этого знать не будем. Вот так мы разрушаем свою жизнь.

Мы разрушаем свою жизнь, выбирая не того человека

Что это за потребность в ускоренных отношениях? Почему мы так очарованы идеей в первую очередь быть с кем-то, а не самим становиться кем-то? Поверьте, любовь, которую взращивают из удобства, любовь, что расцветает вместе с необходимостью спать рядом с кем-то, и любовь, которая обслуживает наши потребности во внимании, а не страсти, – такая любовь не вдохновит вас проснуться в 6 утра и обнять человека, спящего рядом.

Стремитесь обнаружить фундаментальную любовь – отношения, которые заставят вас стать лучшим мужчиной или женщиной. “Но я не хочу быть одна!” – мы часто восклицаем.

Побудьте одни. Ешьте в одиночку, спите в одиночку. Через какое-то время вы многое откроете в себе. Вы будете расти, вы найдете то, что вдохновляет вас, вы будете управлять своими мечтами и убеждениями. И, когда вы встретите человека, который заставит каждую вашу клетку танцевать, вы будете уверены в нем. Потому что будете уверены в себе. Подождите. Пожалуйста, я призываю вас дождаться его, бороться за него, прилагать усилия для него, потому что это самое прекрасное, что ваше сердце когда-либо испытает.

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Мы разрушаем свою жизнь, позволяя прошлому управлять нами

В жизни много что случается и случится – таково уж ее свойство. Разочарование, смятение, дни, когда вы чувствовали себя ненужным. Такие моменты и слова, кажется, остаются с нами. Но мы не должны позволять им влиять на нас – они были всего лишь словами. Если вы позволите каждому, не очень приятному событию в жизни определять то, как вы воспринимаете себя, то и весь мир вы будете видеть в негативном ключе. Вы упустите драгоценную возможность, потому что не получили продвижение пять лет назад, убеждая себя в том, что вы глупы.

Вы упустите свою любовь, потому что будете считать, что бывший партнер оставил вас, потому что вы были недостаточно хороши, а теперь вы и вовсе не верите мужчинам или женщинам. Это какой-то замкнутый круг. Если вы не позволите себе оставить в прошлом то, что произошло, было сказано и испытано, вы продолжите смотреть на мир через призму отжившего свое и не очень удачного восприятия.

Мы разрушаем свою жизнь, когда сравниваем себя с другими

Количество ваших подписчиков в инстаграме не уменьшит и не увеличит вашу ценность. Количество нулей на вашем банковском счете не повлияет на ваше сострадание, интеллект или ваше счастье. Человек, у которого в два раза больше собственности, чем у вас, не испытывает какое-то удвоенное блаженство. Мы увязли в постоянной слежке за тем, чьи фотографии лайкают наши друзья, на кого еще подписаны наши последователи в твиттере, и, конечно, сегодня до конца дня мы не умрем от этого, но в глобальном смысле это разрушает нашу жизнь.

Это создает в нас потребность чувствовать себя важными, и часто мы подавляем других, чтобы добиться этого.

Мы разрушаем свою жизнь, лишая себя чувств

Мы все боимся говорить слишком много, чувствовать слишком глубоко, чтобы люди ненароком не узнали, как много они значат для нас. Интерес – это не синоним слова “сумасшествие”. Да, выражая свое особое отношение к кому-то, вы становитесь уязвимым. Но в этом нет ничего зазорного. Наоборот, есть какая-то магия в том, как вы обнажаете душу и честны с теми, кто для вас важен. Пусть девушка знает, что она вдохновляет вас. Признайтесь маме в любви перед своими друзьями. Откройте себя, не становитесь каменным, будьте смелыми в том, кого и как вы любите.

Это требует мужества.

Мы разрушаем свою жизнь, когда терпим ее

Когда вы соглашаетесь на меньшее, чем вы изначально желали, вы сами разрушаете возможности, которые живут внутри вас, и в этом случае обманутыми остаются оба – вы и ваш потенциал. Возможно, следующий Микеланджело сейчас сидит перед компьютером, соединяя скрепками документы, потому что вынужден платить по счетам или потому что так удобно. Не позволяйте этому произойти с вами. Не разрушайте свою жизнь таким образом. Жизнь и работа, жизнь и любовь – они неразрывно связаны между собой. Мы должны стремиться к незаурядной работе и такой же необыкновенной любви. Только тогда мы познаем все многообразие и блаженство этой жизни. опубликовано econet

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