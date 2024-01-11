5 признаков эмоциональной зрелости

Для того, чтобы достигнуть эмоциональной зрелости, очень важно научиться залечивать свои душевные раны, чтобы они не мешали нашему личностному росту. Прекратите жаловаться на жизнь и начните действовать!

Эмоциональная зрелость

Для того, чтобы достигнуть эмоциональной зрелости, очень важно научиться залечивать свои душевные раны, чтобы они не мешали нашему личностному росту. Прекратите жаловаться на жизнь и начните действовать!

Эмоциональная зрелость это такое состояние, когда у нас уже нет внутренней необходимости судить других или оправдываться за свои решения.

Антони де Мельо

Жизнь не особо щедра на четкие инструкции, или, хотя бы, подсказки. Мы можем узнать, как сделать что угодно, кроме того, как повзрослеть. Если мы хотим достигнуть эмоциональной зрелости, нам ничего не остается кроме того, как самостоятельно искать решение методом проб и ошибок. Мы падаем, терпим неудачи, однако поднимаемся и продолжаем свой путь.

Эмоциональная зрелость отличается от физической. Наше тело растет, развивается и, конечно же, стареет само, с течением времени. Однако, нельзя сказать, что количество прожитых лет напрямую связано с достижением эмоциональной зрелости.

Очевидно, что прожитые годы многое говорят о том, как много жизненного опыта мы накопили и как мы умеем разрешать проблемы, но, на самом деле, эта связь не настолько очевидна. В конце концов, речь идет лишь о том, чтобы прожить долгую жизнь и получить определенный набор необходимых навыков.

Быть действительно зрелым человеком означает то, что вы достигли определенной точки в вашей жизни, когда у вас появляется твердая уверенность в том, что самым мощным, полезным и незаменимым видом любви является любовь к себе.

Это означает, что у вас появился порядок не только в голове, но и сердце. Это означает, что вы научились принимать то, что происходит с вами и плыть по течению жизни, вы можете заглянуть внутрь себя и принять то, что увидите, а также вы в состоянии управлять своими эмоциями.

Но, в практическом плане, чем же выделяются эмоционально зрелые люди? Далее мы расскажем об их 7 характерных признаках:

1. Прекращают погоню за чем-то и позволяют вещам самим прийти в их жизнь

Они знают, что не достаточно просто сказать «прощай», «возможно» или «быть может …». Уметь прощаться и отпускать, это целое искусство, которое включает в себя способность твердо стоять на своем в точке невозврата, хотя все мы испытываем неуверенность и злость, когда оказываемся перед горизонтом новых возможностей, которые дает нам прощание.

Прощание иногда приносит нам боль, переворачивает душу, заставляя нас закрыть эту дверь, чтобы никогда больше не войти в нее. Однако, когда мы сталкиваемся с безнадежной ситуацией, следует сохранять спокойствие и трезво подготовить пути отступления.

Нужно сделать глубокий вдох и прыгнуть, закрыв эту дверь, за которой нас ждет лишь разочарование. Когда мы просто говорим «прощай», это лишь способствует тому, что мы продолжаем чувствовать это чувство жгущего разочарования, такого холодного и душащего нас, и не дающего нам передышкb.

Пожилые люди знают, что жизнь гораздо лучше, если вы жить в условиях свободы, так отпустить то, что не принадлежит им и уважать их горе позволено залечить свои раны. Они не являются супергероями: они такие же люди, которые не ждут, чтобы открыть новые двери, чтобы закрыть другие.

Эмоциональная зрелость дает людям знание, что жить гораздо лучше, если вы полностью свободны, именно поэтому они прекращают погоню за недостижимыми вещами и позволяют себе принять свои неудачи, чтобы вылечить нанесенные ими душевные раны. Они не супер-герои, это просто люди, которые не боятся открывать новые двери, чтобы закрыть за собой другие.

2. Не позволяют эмоциям из прошлого разрушать их настоящее

Трудно не допустить, чтобы наши эмоциональные раны не оказывали влияние на то, кем мы являемся и как мы ведем себя в настоящий момент. На самом деле, большая часть людей находится под гнетом своего эмоционального прошлого.

Существует ошибочное мнение, что смотреть на прошлое это пустая трата времени, что прошлое ушло навсегда и не надо чистить от его остатков свой внутренний мир. Таким образом, эта эмоциональная «грязь» накапливается с годами, создавая все увеличивающуюся в размерах гору эмоциональной боли.

То есть, это как будто у вас аллергия на пыль, и вы заметаете ее под ковер в своей гостиной, думая, что так она не повлияет на вас.

Тот факт, что мы не уделяем достаточно внимания нашему жизненному и эмоциональному опыту, причиняет нам много боли, ведь «неразобранные» воспоминания занимают место для положительных эмоций и это мешает нам двигаться вперед.

Люди, достигшие определенной степени эмоциональной зрелости, способны правильно завершить этапы своей жизни, хотя они и знают, что это тяжелый процесс, который требует немалых усилий, и который часто бывает очень трудно осуществить.

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3. Если что-то их беспокоит, они это принимают, а затем меняют

Как это ни парадоксально звучит, но мы можем что-либо изменить только тогда, когда мы примем это таким, какое оно есть. Люди, которые понимают это, знают, что жалобы и эмоциональный комфорт, только заводят нас вглубь сложного и темного лабиринта.

Если вы являетесь человеком, который больше действует и меньше жалуется, то можно сказать, что вы эмоционально растете.

Позволить себе делать ошибки и не винить себя за них снова и снова, это эмоциональная привилегия, которая доступна не многим. Мы должны осознать и принять наши ограничения и работать, чтобы избавиться от них.

Ошибки и неудовлетворенность являются возможностями для роста, всегда и без исключений. Наши оплошности не должны заставлять нас останавливаться на пути или брать ненужный нам тайм-аут, ведь то, что мы увидели и поняли, в какую сторону следует идти, снимает с нас всю вину за неудачи.

4. Знают, как управлять своими эмоциями и мыслями, а также эмоциями других

Достигнуть зрелости, значит думать о том, что ты говоришь, уважать то, что говорят тебе и задумываться над тем, о чем умолчал.

Эмоциональная зрелость означает достижение особого осознания своих и чужих мыслей и чувств. Ясность разума, присущая зрелым людям резко контрастирует с медлительностью и хаосом, который царит в голове у людей, которые все еще чувствуют себя оглушенными своими и чужими эмоциями.

Эта способность облегчает разрешение проблем, с которыми мы сталкиваемся в своей повседневной жизни, делая этот процесс быстрым, чистым и эффективным, без излишних драм и эмоциональных нагрузок.

Такая зрелость является одной из основ эмоционального интеллекта, способности, которая облегчает нам достижение целей во всех областях нашей жизни.

5. Эмоциональная зрелость позволяет нам открыть свое сердце для других

Маски и броня, которые мы используем в настоящее время, относятся к нашему прошлому. Это еще один способ продолжать тащить на наших спинах все прошлые конфликты и незаживающие раны.

Звучит очень приятно, не так ли? Единственный способ, чтобы эмоционально созреть и двигаться вперед, это прекратить бояться обязательств, доверять самому себе и другим, а также наслаждаться жизнью, в одиночестве и в компании.

Как мы уже видели, эмоционально зрелые люди принимают жизнь со всеми ее плюсами и минусами. Они не говорят о том, что все безоблачно, но твердо знают, что плакать так же важно, как и смеяться. Они знают ценность того, что другие живут в соответствии с их эмоциональной эволюцией.

Поэтому, можно сказать, что эмоциональная зрелость позволяет нам взять под контроль свою жизнь и понять, что испытывать эмоции это удовольствие, а тяжелая обязанность. опубликовано econet

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