Величие Женщины

Посмотрите на себя как на Женщину, которую бесконечно любит Бог, как своё самое любимое драгоценное творение. Который принимает Вас любой...
Вы – тот самый алмаз, который Бог ограняет каждый миг вашего существования.
Посмотрите на себя как на Женщину, которую благословили Небеса на эту жизнь, которую благословляют постоянно и которая несёт в себе это благословение и благословляет других.
Посмотрите на себя, как на Женщину, которая через многое прошла, много добилась, которая каждый раз делала единственно правильный выбор из возможных, которая искала счастья, и не только для себя, но и для многих других.
Посмотрите, сколько в её жизни достижений. Сколько она обучалась, сколько в неё прекрасных качеств, которые достойны восхищения. Посмотрите, какие прекрасные и чистые у неё мечты. Посмотрите, сколько хорошего в своей жизни она сделала для других.
Посмотрите, сколько у неё способностей, она умеет столько всего! Посмотрите, какие это способности, чем она владеет, что умеет, что ей интересно, какие у неё планы, чего она добилась, через что прошла, как она относится к миру, к природе, какая она талантливая, многогранная, сколько она прочла книг, сколько моментов в себе открыла, сколько всего в себе проработала, сколько красивый устремлений есть у её Души.
Всё это вызывает глубокое уважение к Ней.
А ведь эта Женщина – Вы!
Это та Женщина, на которую Вы смотрите каждый день в зеркало, и не додаёте должное её страданиям, её мечтам, всему, чего она хочет, о чём мечтает. Её голос идёт из Вечности, он пропитан глубинной мудростью. Пора дать Ей всё, в чём Она нуждается, всё, о чём просит, что шепчет Её Душа.
Вы настолько прекрасны, что Вас невозможно не любить. Вы - та самая Женщина, которая ищет счастья, которая достойна всего самого прекрасного в этом мире, Душа которой трепещет, но Она идёт вперёд с доверием и надеждой, потому что внутри себя точно знает, чего хочет, и что это принадлежит Ей по праву, потому что это то, чего хочет Её Душа. А Душа всегда знает правду, и Она знает, что каждый миг в её жизнь может войти то долгожданное, что столько времени Она пыталась скрыть от самой себя.
В Вас есть всё, чтобы быть величайшей Женщиной нашего времени и иметь в этой жизни всё, что пожелаете, если Вы пожелаете.
Посмотрите на себя как на Женщину, которая воплощает фантазию Луны. Которая носит в себе дворец сокровищ, превращает пыль звёзд в целые галактики, вдох которой питает Духом, сердце которой вмещает в себя всё сущее.
Она – великая Мать, прародительница, носительница священных тайн, даже её молчание открывает врата Вечности, а когда она шепчет рассвету, её слова, переплетаясь с золотистыми нитями эфира, превращаются в облака и разгоняют тучи. Её язык добирается до Солнца Солнц, Её губы прокладывают путь, на подушечках её пальцев затаились Вселенные, питаемые и вдохновляемые Силой Её Любви, Светом Её существования.
Мать ночей и Мать дней испокон веков и доныне, Она с трепетом встречает каждого Путника, а когда Он касается Её, растворяется в Ней и уже не знает, где кончается Она, а где начинается Он. Пребывающая в вечном блаженстве, изливающая нектар благости, окутывающая теплом, сплетающая пути…
Мало того, что Вы носите в себе Чудо Бога, Вы продолжаете через себя великую Женственность, приумножая и приукрашивая её собой, являясь её выразительницей, сливающейся с ней в бесконечно прекрасном танце, мягкими переливами внося себя во все пространства.
Если бы можно было нарисовать Вашу Душу - как бы Вы её изобразили?! Вот это и есть та самая глубокая любовь к Себе, которая в Вас живёт. Даже мысль о том, чтобы нарисовать свою Душу, воспринимается очень трепетно, как нечто священное.
Посмотрите в глаза своей Души, и Вы увидите, что смотрите в глаза Богу.опубликовано econet.ru
Автор Инна Макаренко
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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