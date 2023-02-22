Любовь смотрит через телескоп, а зависть — через микроскоп

Сравнение — это очень глупое занятие, потому что каждый человек уникален и бесподобен. Вы — это просто вы: такого, как вы, никогда не было и никогда не будет
Зависть — это сравнение. А нас научили сравнивать, у нас выработался условный рефлекс сравнивать, всегда сравнивать. У кого-то дом лучше, у кого-то более красивое тело, у кого-то больше денег, у кого-то больше обаяния. Сравнивайте, продолжайте сравнивать себя с каждым встречным, и результатом будет огромная зависть. Она — побочный продукт привычки сравнивать.
И наоборот, если вы прекратите сравнивать, зависть исчезает. Тогда вы просто знаете, что вы — это вы, и что вы — это не кто-то другой, и в сравнении нет необходимости.
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Хорошо, что вы не сравниваете себя с деревьями, иначе вы начнете чувствовать сильную зависть: почему вы не зеленые? И почему Существование было так жестоко к вам: на вас нет цветов?
Еще лучше, что вы не сравниваете себя с птицами, с реками, с горами; иначе вы будете страдать.
Вы сравниваете себя только с людьми, потому что вас приучили сравнивать себя только с людьми, вы не сравниваете себя с павлинами и попугаями. Иначе ваша зависть становилась бы все больше и больше: вы бы так были придавлены бременем зависти, что вообще не смогли бы жить.
Сравнение — это очень глупое занятие, потому что каждый человек уникален и бесподобен. Когда понимание этого укореняется в вас, зависть исчезает. Каждый уникален и несравним. Вы — это просто вы: такого, как вы, никогда не было и никогда не будет. И вам вовсе не нужно быть таким, как кто-то еще.
Существование создает только оригиналы; оно не верит в копии.
Футбольный мяч, перелетевший через забор, падает во двор и попадает в самую середину находящейся там стаи кур. Петух подходит к нему, внимательно изучает и затем говорит:
— Девочки, я вас не обвиняю, но посмотрите, какую продукцию выпускают по соседству.
По соседству происходят великие дела: трава там зеленее, а розы — розовее. Кажется, что все так счастливы — все, кроме вас. Вы непрерывно сравниваете. И то же самое делают другие — они тоже сравнивают. Может быть, они думают, что на вашем газоне трава зеленее — на расстоянии она всегда выглядит зеленее, или что у вас жена красивее… Вы устали, вы не можете понять, как вы позволили этой женщине заманить вас в ловушку, вы не знаете, как от нее избавиться, а сосед, возможно, завидует вам — тому, что у вас такая красивая жена! А вы, возможно, завидуете ему…
Каждый завидует всем остальным. И из-за зависти мы создаем такой ад, из-за зависти мы становимся очень недоброжелательными.
Пожилой фермер угрюмо наблюдает за разрушительным действием наводнения.
Если у всех беда, это хорошо, если у всех потери, это хорошо. Если все счастливы и преуспевают, это вызывает горечь.
Но почему прежде всего именно мысль о других приходит вам в голову? Разрешите мне еще раз напомнить вам: это происходит потому, что вы не позволили вашим собственным сокам течь, не позволили вашему собственному блаженству расти, не позволили вашему собственному существу расцвести. И поэтому вы ощущаете внутри пустоту и смотрите на всех и каждого вокруг вас, поскольку видите лишь то, что снаружи.
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Вам известно, что у вас внутри, и вам известно, что у других снаружи: это вызывает зависть. Им известно, что снаружи у вас и что внутри у них: это вызывает зависть. Но никто не знает, что у вас внутри. Вы же знаете, что там вы — ничто, пустышка. А другие снаружи выглядят такими улыбающимися. Их улыбки могут быть фальшивыми, но как вы узнаете, что они фальшивы? Может быть, их сердца также улыбаются. Вы же знаете, что ваша улыбка фальшива, потому что ваше сердце вовсе не улыбается; возможно, оно рыдает и плачет.
Вы знаете свое внутреннее пространство. Только вы его знаете, больше никто. И вы знакомы с фасадом всех остальных — а свой фасад люди сделали прекрасным. Фасад — это нечто, выставляемое напоказ, и он очень обманчив.
Есть одна древняя суфийская история
Некий человек был очень обременен своими страданиями. Каждый день он взывал к Богу:
- Почему я? Все кажутся такими счастливыми, почему один лишь я так страдаю?
И однажды, в глубоком отчаянии, он взмолился:
- Боже, ты можешь отдать мне страдания какого-нибудь другого человека, и я готов принять их. Но только забери мои, я больше не в силах их нести.
Той же ночью ему приснился прекрасный сон — прекрасный и очень значимый. Ему приснилось, что в небе явился Бог и объявил всем людям: «Принесите все ваши страдания в храм». Каждый устал от своих страданий: на самом деле, каждый время от времени молил Бога: «Я готов принять чьи-нибудь еще страдания, но забери у меня мои — они чрезмерны, они невыносимы».
И поэтому все собрали свои страдания в мешки и пришли в храм, и все выглядели очень счастливыми: их день настал, их молитва была услышана. И этот человек также поспешил в храм.
И тогда Бог сказал:
- Поставьте свои мешки у стен.
И мешки были поставлены у стен. Бог же объявил:
— Теперь вы можете выбирать. Каждый может взять любой из мешков.
И вот что было самым удивительным: этот человек, всегда моливший Бога, бросился к своему мешку, пока его не выбрал кто-нибудь другой! Но к его удивлению, каждый тоже бросился к своему собственному мешку, и каждый был счастлив выбрать его снова. Что же случилось? Впервые каждый увидел чужие несчастья, чужие страдания — чужие мешки были такими же большими или даже еще больше!
А вторая проблема заключалась в том, что каждый из них привык к собственным страданиям. А теперь выбрать чьи-то еще — кто знает, что за страдания окажутся в мешке? Стоит ли овчинка выделки? Ваши собственные страдания, по крайней мере, вам знакомы, вы к ним привыкли, и они вполне терпимы. Столько лет вы терпели их — стоит ли выбирать неизвестность?
И все, довольные, разошлись по домам. Ничего не изменилось, те же самые страдания они несли обратно, но каждый был счастлив и улыбался, и радовался, что смог получить свой мешок обратно.
Утром этот человек обратился к Богу и сказал:
— Спасибо тебе за сон; я никогда больше не попрошу тебя. Все, что ты дал мне, для меня хорошо, должно быть для меня хорошо; именно поэтому ты мне это и дал.
Вы постоянно страдаете от зависти; вы становитесь недоброжелательными к окружающим. И из-за зависти вы начинаете становиться фальшивыми, потому что начинаете притворяться. Вы начинаете притворяться тем, кем вы не являетесь, вы начинаете притворяться тем, кем вы и не можете быть, кем быть для вас является неестественным. Вы становитесь все более и более искусственными. Подражая другим, соревнуясь с другими, что еще вы можете делать? Если у кого-то есть что-то, а у вас этого нет, и у вас нет естественной возможности иметь это, то единственным способом будет найти для этого какой-то дешевый заменитель.
Я слышал, что Джим и Нэнси Смит этим летом замечательно провели время в Европе. Это так здорово, когда супруги наконец получают возможность действительно пожить полной жизнью. Они везде побывали и все попробовали. Париж, Рим… назовите что угодно, и окажется, что там они были, и это они делали.
Но так неловко было по дороге домой проходить через таможню. Вы знаете, как эти таможенники суют нос во все ваши личные вещи. Они открыли чемодан и вынули три парика, шелковое нижнее белье, духи, краску для волос… действительно неловко. А ведь это был только чемодан Джима!
Просто загляните в свой чемодан, и вы обнаружите столько искусственного, фальшивого, ненастоящего — для чего? Почему вы не можете быть естественными и непосредственными? Из зависти.
Завистливый человек живет в аду. Прекратите сравнивать, и зависть исчезнет, недоброжелательность исчезнет, фальшивость исчезнет. Но прекратить это вы можете, только если начнете растить свои внутренние сокровища; другого способа нет.
Растите, становитесь все более и более подлинными индивидуальностями. Любите и уважайте себя такими, какими вас создал Бог, и тогда небесные врата сразу же откроются для вас. Они были открыты всегда, вы просто на них не смотрели.опубликовано econet
©Ошо
Иллюстрации: Jarek Puczel
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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