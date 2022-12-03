Живи здесь и сейчас. Если это есть в сейчас, не отбирай у себя это. Есть одно но: только ты можешь разрешить себе принять все его дары, воспользоваться всеми его возможностями. Ты можешь разрешить себе это - разрешить быть счастливой.
Живи здесь и сейчас. Если это есть в сейчас, не отбирай у себя это.
Есть одно но: только ты можешь разрешить себе принять все его дары, воспользоваться всеми его возможностями.
Ты можешь разрешить себе это - разрешить быть счастливой.
И для этого не нужно чьё-то позволение со стороны.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Я разрешаю себе разрешать.
Я достойна быть достойной.
Я даю себе право видеть всё, как есть, даже если буду бояться этого.
Я даю себе право быть любой, быть разной, хорошей и не очень.
Я даю себе право отступить от своих представлений и посмотреть, есть ли другие варианты.
Я даю себе право исследовать себя и реальность, все свои чувства, погружаться в то, во что хочется.
Я даю себе право ошибаться, право любить, право вести себя так, как я чувствую в сейчас, идти за своими эмоциями, не определять их как "хорошие" и "плохие", и любить себя в каждой из них, видеть, что я прекрасна в любом своём проявлении.
Я разрешаю себе устанавливать свои правила в своей жизни, нарушать их и менять по своему усмотрению.
Если в кратце - я позволяю себе всё вместе с правом не чувствовать вины за это, т.к. это абсолютно нормально - жить так, как мне хочется.
Я оставляю за собой право назначать для своей жизни правилом то, что я хочу, жить так, как мне нравится, и делать то, что приносит мне удовольствие.
Не отбирай у себя право быть счастливой!опубликовано econet.ru
© Инна Макаренко
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий