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Ты можешь разрешить себе это

Источник: liveinternet.ru 03 декабря 2022 5376
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Живи здесь и сейчас. Если это есть в сейчас, не отбирай у себя это. Есть одно но: только ты можешь разрешить себе принять все его дары, воспользоваться всеми его возможностями. Ты можешь разрешить себе это - разрешить быть счастливой.

Ты можешь разрешить себе это

Живи здесь и сейчас. Если это есть в сейчас, не отбирай у себя это.

Есть одно но: только ты можешь разрешить себе принять все его дары, воспользоваться всеми его возможностями.

Разреши себе быть счастливой

Ты можешь разрешить себе это - разрешить быть счастливой.

И для этого не нужно чьё-то позволение со стороны.

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Я разрешаю себе разрешать.

Я достойна быть достойной.

Я даю себе право видеть всё, как есть, даже если буду бояться этого.

Я даю себе право быть любой, быть разной, хорошей и не очень.

Я даю себе право отступить от своих представлений и посмотреть, есть ли другие варианты.

Я даю себе право исследовать себя и реальность, все свои чувства, погружаться в то, во что хочется.

Я даю себе право ошибаться, право любить, право вести себя так, как я чувствую в сейчас, идти за своими эмоциями, не определять их как "хорошие" и "плохие", и любить себя в каждой из них, видеть, что я прекрасна в любом своём проявлении.

Ты можешь разрешить себе это

Я разрешаю себе устанавливать свои правила в своей жизни, нарушать их и менять по своему усмотрению.

Если в кратце - я позволяю себе всё вместе с правом не чувствовать вины за это, т.к. это абсолютно нормально - жить так, как мне хочется.

Я оставляю за собой право назначать для своей жизни правилом то, что я хочу, жить так, как мне нравится, и делать то, что приносит мне удовольствие.

Не отбирай у себя право быть счастливой!опубликовано econet.ru

© Инна Макаренко

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Источник: https://econet.by/

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