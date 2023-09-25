Как и у всех, у людей с неотразимым обаянием есть свои проблемы, но они справляются с ними с улыбкой и позитивным взглядом на жизнь. И это заражает всех, кто их окружает.

5 характерных черт обаятельных людей

Люди с неотразимым обаянием будто излучают свет, в них есть харизма и очарование, связанное далеко не только с приятной внешностью.

Многие считают, что такими можно только родиться. Что привлекательные манеры, умение располагать к себе людей — врожденные качества.

Но это не так. В наше время множество «коучей» и «гуру» обучают желающих самым разным вещам, в том числе социальным умениям. Обаятельность и привлекательность для людей — не исключение. Они непосредственно связаны с эмоциональным и социальным интеллектом.

И важно уточнить одну вещь. Люди с неотразимым обаянием вовсе не должны быть неотразимыми внешне. Их обаяние имеет более глубокие корни.

Оно связано с тем, как они взаимодействуют с другими людьми, как обращаются с ними и даже с тем, как они вдохновляют их.

Предлагаем тебе познакомиться с характерными чертами этих людей.

1. Люди с неотразимым обаянием умеют устанавливать связь с другими людьми

Тревис Бредбери — один из самых популярных авторов, пишущих об эмоциональном интеллекте.

Все его книги и статьи направлены на то, чтобы помочь людям сформировать у себя навыки и умения, благодаря которым они станут чувствовать себя более счастливыми.

Возможно, ты думаешь, что у людей с неотразимым обаянием есть что-то необъяснимое, что позволяет им легко устанавливать связь с другими людьми.

Это «что-то» включает в себя ряд вещей, которым можно научиться. Вот они:

Такие люди обладают эмпатией , они с пониманием и сочувствием относятся к своим собеседникам.

Для них характерны эмоциональная открытость и дружелюбие.

Они вызывают у окружающих доверие и чувство безопасности .

Общаясь с ними, другие люди чувствуют себя «особенными».

2. Они понимают, что такое достоинство и что такое уважение

Люди с неотразимым обаянием привлекают к себе тем, что относятся к окружающим с таким же уважением, как и к себе.

Они уважают права других людей , не угрожают им, не отгораживаются от них «колючей проволокой», не используют язык эгоизма и двусмысленностей.

И они хорошо понимают, что у всех людей есть чувство собственного достоинства . Что, когда к ним относятся с уважением, они «расцветают» и проявляют свои лучшие качества .

Наверное, все это знают по своему опыту. Когда кто-то хорошо к нам относится и ценит нас, это нас просто окрыляет.

3. Они уважают личное пространство других людей

Нам нравятся люди, которые ценят время тех, с кем они общаются, уважают их личное пространство. Они понимают, где находятся «границы», которые при общении с другим человеком лучше не переходить.

Есть люди, которые считают себя вправе вмешиваться в наши дела, требовать для себя какого-то особого отношения, вторгаться в наше личное пространство, нарушая тем самым наше чувство внутреннего равновесия.

Люди с неотразимым обаянием, наоборот, уважают личное пространство других. Они не обижаются, если ты не можешь чего-то сделать для них, если ты говоришь им: «сегодня мне не хочется никуда идти» или «не могу с тобой согласиться».

Они умеют создавать атмосферу уважения, понимания, доброжелательности.

4. У них позитивное отношение к жизни

Когда мы говорим о позитивном отношении к жизни, об оптимизме, нужно уточнить одну вещь.

Есть люди, у которых такое отношение к жизни не очень соответствует реальному положению дел. Они просто «мечтают», что все проблемы решатся сами собой, что хорошие вещи случаются с теми, кто этого очень сильно хочет.

У людей с неотразимым обаянием позитивное отношение к жизни имеет деятельный характер. Они понимают, что жизнь — это борьба, усилия и преодоление.

Но все эти усилия, вся их деятельность проникнуты позитивным отношением к жизни, которое питается надеждой, мужеством и энтузиазмом.

Своей энергией, жизненной силой они заражают и окружающих.

5. Они, как маяк, освещают путь другим

Такие люди дают нам свет, мотивацию, поддерживают нас на нашем жизненном пути. Они делают сложное простым и ничего не требуют от нас за свою помощь и поддержку.

Для этого, конечно, нужна воля.

Необходимо и желание видеть возможности там, где другие видят проблемы. А также мужество, помогающее преодолевать барьеры и делать то, что идет на пользу всем.

Это нелегко. Совсем непросто принять такой подход к жизни, когда ты видишь в других соратников по общему делу, когда у тебя с ними общая цель — делать так, чтобы было лучше всем .

Стараться быть таким человеком — серьезный вызов, и его стоит принять.

Для этого нужно уделять внимание своему внутреннему миру, своему личностному росту, заботе о других людях. На этом пути человек может становиться счастливым и приносить счастье другим.

Когда человек живет в мире с собой, когда он счастлив — это видно. И человек с неотразимым обаянием заражает этой магией окружающих.опубликовано econet

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