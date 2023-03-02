Манифест близости

Близость – это возможность выдержать себя и другого человека в максимальной открытости, честности и уязвимости.

Близость – это возможность выдержать себя и другого человека в максимальной открытости, честности и уязвимости.

Близость

Если мы с тобой близки, это не значит, что мы одинаковые. У нас есть разные грани, одна из которых соприкасается, а другие могут быть отдельными.

Если мы близки с тобой, это не значит, что я всегда буду делать то, о чем ты просишь. Я могу не соглашаться с тобой, и это не умаляет нашей близости.

Если мы с тобой близки, это не значит, что между нами нет границ и правил. Наоборот, они должны быть гораздо более ясными, чем с другими, потому что мы с тобой плотнее взаимодействуем.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Если мы с тобой близки, это не значит, что я не имею право злиться на тебя. Это значит, что зачастую у меня гораздо больше поводов.

Если мы с тобой близки, это не значит, что мы должны проводить все время вместе. Как ты, так и я, имеем право на личное пространство.

Если я обнимаю тебя, это не значит, что я обязательно хочу с тобой переспать. Есть много вариантов близости кроме сексуальной. Если я сейчас не хочу тебя или отказываю тебе, это не значит, что я тебя не люблю.

Если мы близки сейчас, нет гарантии, что это продлится вечно. Мы можем быть благодарны каждому мгновению.

Если мы близки с тобой, это не значит, что я не могу быть близок с кем-то еще. Я не твоя собственность.

Если мы с тобой близки, это не значит, что мы должны понимать друг друга без слов. Нам придётся обсуждать наши желания, ожидания и потребности.

Если мы потеряем близость, мы можем вернуть её, когда оба захотим и будем готовы.

Если я чего-то не хочу, ты не сможешь ничего с этим поделать. Если ты чего-то не хочешь, я не могу ничего с этим поделать. Я прошу уважения к своему нежеланию и уважаю твоё нежелание.

Если я сейчас чего-то не хочу, это может измениться, но может и остаться навсегда. Настоящий момент – полноправный представитель вечности.

Я не хочу сломать тебя, но это не значит, что я не буду пытаться, ибо я не идеален. И ты сам отвечаешь за свою безопасность.

Если я сейчас защищаюсь от тебя, это не значит, что мы не может быть близки.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Если мы близки с тобой, значит мы оба одинаково этого хотим. Я отвечаю за свои действия даже если буду пытаться доказать тебе, что это не так.

Если мы близки с тобой, это не значит, что я отвечаю за твоё счастье, а ты за моё. У каждого своё счастье и своя судьба.

Если мы с тобой близки, это не значит, что у нас не должно быть секретов друг от друга. Но мы можем к этому стремиться.

Если мы с тобой близки, это может не выписываться ни в какие социальные стереотипы.

Я люблю тебя за то что ты – это ты. А не за то, кем ты сможешь быть. И не за то, что ты удовлетворяешь мои нужды.опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet