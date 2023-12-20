Все это простые истины, но именно они доходят до нас слишком поздно!

Обратите внимание на себя, хватит смотреть на других

Может быть, вы уже слышали эти советы миллионы раз, а может они станут для вас откровением. Все это простые истины, но именно они доходят до нас слишком поздно.

Запомните эти 5 уроков, которые преподносит нам сама жизнь, и попытайтесь следовать советам, описанным ниже.

1. Наше восприятие — это наша реальность

То, как мы воспринимаем мир и принимаем его, определяет качество жизни. Именно наше восприятие создает и предрассудки, и понимание. Оно генерирует и страх, и любопытство. Все зависит от восприятия.

Это так просто и так сложно одновременно. Запомните, мир такой, каким вы его воспринимаете.

2. Все на свете временно и непостоянно

Даже на кольце у царя Соломона было написано «Все пройдет, и это тоже пройдет». Ваша радость временна, как и ваше горе. Так что когда вы счастливы, цените это, ведь счастье не может длиться всегда. Но не забывайте, что и горе тоже не вечно. Урок можно извлечь из любой ситуации. Вопрос лишь в том, хотите ли вы его извлекать.

3. Важность присутствия

«Если ты в депрессии, значит, ты живешь в прошлом. Если ты озабочен, значит, ты живешь в будущем. Если ты умиротворен, значит, ты живешь в настоящем». Так когда-то сказал древнекитайский философ Лао-цзы и был совершенно прав.

Пока мы волнуемся о том, что уже прошло, или о том, что еще только будет, жизнь проходит мимо нас. Конечно, важно анализировать свои поступки и строить планы, но не позволяйте прошлому и будущему отнять у вас настоящее.

4. Делайте то, что любите, и любите то, что делаете

Мы находимся на работе большую часть отпущенного нам времени. Представьте, как глупо и непродуктивно тратить свою жизнь на то, что ненавидишь всем сердцем. Если вы не довольны работой, это отражается и на других аспектах жизни, хотите вы этого или нет.

5. Счастье требует усилий

Счастливые люди — это те люди, что работают над собой, берут контроль над своей жизнью. Только вы решаете, быть ли вам жертвой или победителем. Вкладывайтесь в саморазвитие и помните, что сравнивать себя с другими людьми, — самая бесполезная трата времени. Прекратите листать странички в соцсетях, рассматривать чужие фото и вздыхать, что у вас в жизни все не так. Это не только негативно влияет на вашу самооценку, но и на ваше восприятие мира. Лучше обратите внимание на себя, хватит смотреть на других. опубликовано econet

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