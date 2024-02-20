Иногда мы встречаем того, с кем нам трудно и хорошо одновременно. Нам хочется приблизиться к этому человеку – но страшно.

Чары неугодности

Иногда мы встречаем кого-то, с кем нам трудно и хорошо одновременно. Нам хочется приблизиться к этому человеку – но страшно.

Кажется, он как-то особенно хорош, а мы недостойны его внимания: он выше, больше, опытнее, нам чего-то от него хочется, ну а мы чем можем его заинтересовать… Мы боимся быть замеченым им – и желаем этого всем сердцем.

Иногда мы можем подумать, что, наконец встретившись и пообщавшись, этот человек будет нам нравиться по-прежнему и даже больше, а вот он будет разочарован точно. Он узнает нас, потеряет интерес и не захочет иметь с нами дела… От этого страшно и неловко.

Вот если любоваться им со стороны, не приближаясь, то не будет никакого разочарования – ни у кого.

Так и делаем. Плаваем кругами на отдалении.

И вот, держась на дистанции от этого человека, мы лишаем себя возможности узнать, что у него к нам на самом деле. Что он думает про нас, что чувствует, как ему с нами в контакте… Жаль; ведь на том берегу может быть интерес и симпатия, которым мы сами не даём ходу вот таким избеганием.

Кто-то скажет: чушь, если кто-то хочет ответить на чей-то интерес, то сам заявится на контакт!

Как будто на том берегу нет сомнений, стеснения, возбуждения, которое скрывается…

К тому же пытаться установить контакт с кем-то, кто дистанцируется - и чорт знает по какой причине – сложновато. Бывает так: «Слушай, ты так на меня смотришь и постоянно меня сторонишься, я тебе что-то плохое сделал?»

Чары неугодности часто работают в обе стороны.

До тех пор, пока мы не найдём в себе достаточно смелости и решимости, чтобы наконец подойти и заговорить.

Страх сменится волнением. Обязательно. Это легче.

А потом и другими чувствами. Возможно, что и разочарованием – нашим. Встреча с реальностью, с живым человеком из крови и плоти, – это всегда некоторое раз/очарование.

Мы склонны создавать про других, да и про себя, фантастическое кино, и чем меньше мы обращаемся к другому человеку, тем больше застываем в своей картинке. А тут нам показывают кино другое… Но в нём будет симпатия, подчёркнутая важность этой встречи, и будет видно, есть ли на самом деле какая-то значимость друг для друга.

Или же будут захлопнутые створки вместо лица. Это тоже может быть, вполне. Но чары неугодности спадут. Потому что это будут уже не чары, фантазийная дымка, а проявленная реальность, ясная, как светлый день.

И если мы не заколдованы так крепко, что путаем сон и явь, то облегчение, которое мы испытаем после встречи, искупит все эти переживания.

Просто я думаю, что в отношениях – а это уже они, конечно; «я к тебе как-то отношусь» – в общем, в отношениях одна из лучших штук - вовсе не угодность и хорошесть.

Это – ясность.опубликовано econet

Автор: Виктория Ашихмина

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