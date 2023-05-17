Как сознание создает реальность

Все, что мы называем реальным, состоит из вещей, которые нельзя рассматривать как реальные. Если квантовая механика вас еще не шокировала окончательно, вы плохо ее понимаете

Эксперимент с двойной щелью

Может ли реальность быть иллюзией, которую создает наше сознание? Создает ли сознание материальный мир?

Прежде чем ответить на эти вопросы, важно отметить, что «реальность» не просто состоит из крошечных физических кусочков. Молекулы состоят из атомов, атомы — из субатомных частиц вроде протона и электрона, которые на 99,99999 % представляют собой пустое место. Они, в свою очередь, состоят из кварков, которые, по всей видимости, являются частью поля суперструн, которые состоят из вибрирующих струн энергии.

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Мы взаимодействуем с миром физических объектов, но на самом деле это просто электрические сигналы, которые интерпретирует наш мозг. В самых мелких пределах и на фундаментальных масштабах природы идеи «физической реальности» не существует.

Как говорил нобелевский лауреат, отец квантовой механики Нильс Бор, «все, что мы называем реальным, состоит из вещей, которые нельзя рассматривать как реальные. Если квантовая механика вас еще не шокировала окончательно, вы плохо ее понимаете».

Когда вы хлопаете в ладоши, на самом деле пустое пространство просто соприкасается с еще более пустым пространством с легкой примесью энергетического спина крохотных частиц. Составляющие вещество частицы не имеют абсолютно никакой физической структуры.

Это важно понять, потому что если мы думаем о мире квантовой физики как о мире шаров для боулинга и планет, идея о том, что сознание создает реальность, не имеет никакого смысла. Но если понять, что реальность представляет собой космический суп из нелокализованной энергии и простого пространства, становится очевидно, что наши мысли и сигналы, которые регистрирует мозг, обладают такими же свойствами в своих масштабах.

Сознание представляет собой одну из самых сложных задач науки. Нет никакой возможности объяснить, как нечто вроде материала, химических и физических процессов приводят к чему-то настолько нематериальному, как опыт. Нет никакого объяснения тому, почему вообще существует субъективный опыт и почему развилась чувствительность. Природа будет так же хорошо себя ощущать и без субъективности, а когда мы начинаем научно исследовать происхождение и физику сознания, мы приходим к тому, что возможно сознание и реальность не разделены настолько, насколько полагает наука о материи.

Вот несколько принципов квантовой механики из книги «The Self-Aware Universe» («Самоосознающая Вселенная»), написанная бывшим профессором теоретической физики, который 30 лет преподавал в Орегонском университете, доктором Амитом Гозвами:

Квантовый объект (вроде электрона) может быть более чем в одном месте в одно время. Он может быть измерен как волна, размазанная в пространстве, и может располагаться в нескольких различных точках по всей волне. Это называется свойство волны.

Квантовый объект перестает существовать здесь и спонтанно возникает там без перемещения в пространстве. Это известно как квантовый переход. По сути это телепорт .

Проявление одного квантового объекта, вызванное нашими наблюдениями, спонтанно влияет на связанный с ним объект-близнец, вне зависимости от того, как далеко тот находится. Выбейте электрон и протон из атома. Что бы ни случилось с электроном, то же произойдет с протоном. Это называется «квантовое действие на расстоянии».

Квантовый объект не может проявиться в обычном пространстве-времени, пока мы не будем наблюдать его как частицу. Сознание разрушает волновую функцию частицы.

Последний пункт интересен тем, что без осознанного наблюдателя, который заставляет волну коллапсировать, она будет оставаться без физического проявления.

Наблюдение не только беспокоит измеряемый объект, оно вызывает эффект. Это было проверено так называемым двухщелевым экспериментом, когда присутствие сознательного наблюдателя изменяет поведение электрона, превращая его из волны в частицу. Так называемый эффект наблюдателя полностью потрясает то, что мы знаем о реальном мире.

Результаты этого эксперимента были опубликованы в журнале Nature. По сути, все сводится к тому, что система измерения, которая используется для обнаружения активности частицы, определяет поведение этой частицы.

Как отмечал ученый Дин Радин, «мы заставляем электрон занимать определенную позицию. Мы сами производим результаты измерения». Теперь же полагают, что «это не мы измеряем электрон, а машина, которая стоит за наблюдением». Но машина просто дополняет наше сознание. Это все равно что сказать «это не я смотрю на того, кто переплывает озеро, это бинокль». Машина сама по себе видит не больше, чем компьютер, который может «слушать» песни, интерпретируя звуковой сигнал.

Некоторые ученые предполагают, что без сознания вселенная будет существовать неопределенно, как море квантового потенциала. Другими словами, физическая реальность не может существовать без субъективности. Без сознания нет физической материи. Это замечание известно как «антропный принцип», и его впервые вывел физик Джон Уилер. По сути, любая возможная вселенная, которую мы можем представить без сознательного наблюдателя, уже будет с ним. Сознание представляет собой основу бытия в таком случае и существовало, возможно, до возникновения физической вселенной. Сознание буквально создает физический мир.

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Эти выводы гарантируют огромные последствия тому, как мы понимаем свою взаимосвязь с внешним миром, и какого рода отношения могут быть у нас со Вселенной.

Как живые существа, мы обладаем прямым доступом ко всему сущему и фундаменту всего физически существующего. Это нам позволяет сознание.

«Мы создаем реальность» означает в данном контексте то, что наши мысли создают перспективу того, что мы есть в нашем мире, но если разобраться, нам важно точное понимание этого процесса.

Мы порождаем физическую вселенную своей субъективностью. Ткань вселенной — это сознание, а мы — просто рябь на море вселенной.

Получается, нам повезло испытать чудо такой жизни, а Вселенная продолжает вливать в нас часть своего самосознания.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet