Статья для тех, кто думает, что в его жизни нет смысла, и он никому не нужен. А он есть уже в том, что Вы существуете! Не верите? Читайте!

Сделай жизнь вокруг себя красивой.

И пусть каждый человек почувствует: встреча с тобой — это дар.

Ошо

Многие задаются вопросом, в чём смысл их жизни, кому они нужны, чем могут быть полезны… Конечно, сами по себе последние вопросы кощунственны. Человек - не вещь, чтобы быть кому-то полезным, не инструмент, к которому можно обращаться только по необходимости.

Но если у Вас есть чувство тщетности своего бытия, чувствуете, будто ничего не привносите в этот мир, то эта статья для Вас!

Встреча с Вами, кем бы Вы ни были, ценна каждому, кто оказался на Вашем пути или оказался просто рядом.

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Потому что:

Вы – История целой жизни

Неважно, как складывается Ваша жизнь, сбываются ли Ваши надежды и планы, высок ли Вас достаток и живёте ли в съёмной однушке..., но Ваша жизнь – целая история. И она интересна! Да-да!

Вы удивлены, но она интересна тем, кто похож на Вас и так же как Вы ищит ответы на похожие вопросы. И она интересна тем, кто на Вас даже совсем не похож, потому что он либо опасается такой же судьбы, или очень хочет жить так, как Вы.

Одним интересно, как к этому прийти, другим как с этим справляться и как из этого выйти. И неважно, каков Ваш статус: директор финансовой компании или неработающий инвалид, разорились ли Вы или наоборот разбогатели.

Чужая история жизни всегда интересная схожестью со своей и различностью.

То, как складывается Ваша жизнь, ценна другим, потому что люди всегда задаются тревожным вопросом: уникальна ли их жизнь и уникальны ли их беды, в которых может ли кто-то поделиться с ними опытом или ответов нет.

Вы – Фантом чьего-то прошлого

Все мы живём в одной социальной системе и проходим одни и те же этапы в определённые периоды своего взросления и становления в обществе. Людям всегда волнительно встречаться с тем, чья жизнь похожа на их. Обстоятельства у людей могут совпадать, но они могут совершенно по-разному их переживать, справляться с ними, и по-разному выходить из них. Всегда людям интересно, а правильно ли они поступали в своей ситуации, можно ли было поступить иначе, и можно ли что-то исправить сейчас.

И эти ответы могут быть в Вашей жизни, и в Вашей жизни они могут найти сочувствие и силы смириться с чем-то.

Вы – Образ чьего-то будущего

И людям всегда интересно, как другие достигают того, что они имеют, иди вовсе не достигают на своём этапе, который им самим ещё предстоит пройти. Людям интересно как «опытные» переживали эти поражения и разочарования. Люди всегда бояться того, что их ожидает, потому что это мало предсказуемо и неизвестно им, как себя повести.

Им хочется узнать Ваши «секреты успеха» и узнать о «подводных камнях», которые помешали Вам. Вы можете стать в чём-то «предсказателем» для таких людей, и Ваш опыт будет востребован у «неопытных».

Вы – Образец для (не)подражания

Независимо от того, кем люди являются, все они сталкиваются с одними и теми же явлениями жизни. И пример того, как повели себя Вы, может для других стать уроком, как полезно поступать, а как поступать ни в коем случае не стоит.

Возможно, Ваш опыт позволит кому-то не пополнить ряды «покалеченных». Вы станете той помощью, в которой в своё время нуждались сами.

Вы – Зеркало боли и радости

Отношения между людьми складываются всяко разно, и часто одна сторона не догадывается или пренебрегает тем, как на самом деле чувствует себя другая или каков её мотив на самом деле.

И если Вы переживаете что-то подобное и этим поделитесь с другими, то можете кому-то «открыть глаза», и возможно, именно Вы своим рассказом сделаете для человека целое открытие о про мир других людей.

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Вы – Единомышленник и поддержка

Кем бы Вы ни были, у Вас есть своё мировоззрение, убеждения и опыт, и Вы обязательно кому-то единомышленник и только одним уже своим существованием разбавите его чувство одиночества, дарите какую-то надежду и облегчение.

Ничто так не вдохновляет человека, как осознание того, что его ситуация не уникальна во Вселенной и есть люди, кто с этим живёт и даже есть способы, как с этим справляться и сосуществовать.

Вы – Источник альтернативной точки зрения

Есть выражение «Сколько людей – столько и мнений». И однажды кому-то именно Ваше мнение своей альтернативностью перевернёт какое-то убеждение, расширит его кругозор, «откроет глаза» или даст ответ на уже долго мучивший его вопрос.

Своим мнением Вы можете не поддержать что-то неправильное и переломить какую-то ситуацию.

Вы – Источник неполученного опыта

Почему людям интересны книги, интервью, чужие истории? Да потому что им интересно, что бывает в жизни, как это происходит, и как с этим быть. В разных местах, в разное время разные люди получают разный опыт в типичных ситуациях и ситуациях уникальных. Но получить всё это одному нереально! И поэтому люди обогащаются опытом других людей.

И даже Ваш самый незаурядный на первый взгляд опыт может стать откровением для кого-то, в то время как Вы не видите в этом чего-либо особенного и вообще считаете ерундой, а другому – это спасение...

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Поэтому не стесняйтесь делиться своей жизнью с миром. Не стесняйтесь оставлять комментарии, писать мемуары, очерки, эссе, выкладывать посты со своими историями на сайтах, в соц.сетях. Потому что Вы и Ваша жизнь – ценность! И в чьей-то жизни Вы можете сыграть спасительную роль.опубликовано econet.ru

Автор Попенкова Ирина

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