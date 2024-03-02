Перестать ценить бесполезное

Вы замечали, как много сил и энергии уходит на то, чтобы поддерживать внешний образ, не соответствующий внутреннему состоянию?

Цените необходимое!

Вы замечали, как много сил и энергии уходит на то, чтобы поддерживать внешний образ, не соответствующий внутреннему состоянию? Например, когда приходите домой и понимаете, что нужно рассказать родителям или жене/мужу правдоподобную историю о том, где и с кем проводили время сегодня вечером, и что за "совещание" задержало вас до трех часов ночи, да еще и объяснить, почему телефон был недоступен и позвонить по нему не было никакой возможности.

А если потом эту историю нужно будет пересказать на следующее утро и еще несколько раз, то совсем тяжко - детали путаются, внутри неспокойно, да и не иметь возможности делиться тем, что чувствуешь на самом деле, также не очень комфортно. Такое, вероятно, случалось хотя бы один раз практически с каждым из нас, а сколько вокруг жизней, в которых подобное происходит не от случая к случаю, а постоянно...

Игра в "успешного бизнесмена", знаете такую? Красивые страницы в соцсетях, сайт, модные и стильные образы на фотографиях, продающие тексты. Я сейчас не говорю о тех, кто на самом деле занимается бизнесом, преуспевает в этом, идет своим путем, делится каким-то опытом - если делаешь что-то и делаешь это хорошо, то почему бы и не проявиться во внешнем пространстве, если хочется?

Я про ту игру, которая начинает вестись в ущерб своей собственной жизни, потому что если пытаешься показать то, чего у тебя пока что нет на самом деле (обычно это про власть, богатство и влияние), то разно или поздно придется начать обманывать. Страх разоблачения толкает людей на обман, ну может не на осознанный обман, но все же на приукрашивание, смягчение, сглаживание, и преувеличение того, что есть на самом деле.

И парадокс в том, что мы начинаем с желания создать красивый образ себя в глазах других людей, но в итоге и сами не замечаем, как начинаем подыгрывать этому образу уже и для самого себя.

Встречались ведь с историями из серии "а у нас в семье все хорошо"? Муж-алкоголик, жена с нервными срывами, дети не хотят домой возвращаться, но "у нас все хорошо". У нас есть кошка, собака, двухэтажный дом, машина, пароход и неплохие денежные накопления.

Еще есть серии "ах, какая красивая и счастливая пара!" или "какой яркий и необычный человек", "какой умный и талантливый ребенок", "какой гениальный Творец!" и много других увлекательно-фантазийных сюжетов.

На консультациях подобные истории обычно разворачиваются в прозаическое "Вы знаете, со стороны всем кажется, что у меня/у нас/в нашей семье/в моей компании и т.п. все идеально, но я сейчас расскажу, как обстоят дела на самом деле", и, нужно отметить, что это все же не самый плохой вариант развития событий, хуже, когда "у меня-то все идеально, я все правильно делаю, посмотрите на мою внешность, оцените мою машину, полистайте мой профиль в инстаграме и вы поймете, что со мной на самом деле все отлично, а вот с людьми вокруг и с миром в целом что-то, определенно, не так".

Пара красивая и счастливая - это чудесно, пусть крепких и дружных семей в нашем мире будет как можно больше, но есть же разница между показным счастьем и настоящей, теплой и крепкой дружбой в семье, правда же? И такое ведь не спутать.

Настоящее невозможно спутать с показным, разве что если смотреть не слишком пристально. И дети талантливые и развитые - тоже чудесно, но является ли подобная проявленность одаренности результатом большой любви и поддержки со стороны родителей, или ребенка толкает на достижения страх быть отвергнутым, страх быть непонятым, страх совершить ошибку, потому что за каждую ошибку талантливый ребенок лишается порции любви. Чем больше ожиданий, тем строже наказания.

А бесконечно путешествующие "модные яркие люди" - это плохо или хорошо? Путешествия, конечно же, это очень хорошо! И новые знакомства, и расширение кругозора, и смена обстановки, и новые впечатления. Но на самом ли деле любовь к путешествиям побуждает человека по 5-10 раз в год летать в какие-то "интересные места", или все же подобный образ жизни является попыткой сбежать от того самого чувства одиночества и страха упустить что-то ценное, которое знакомо многим "ярким, модным и обаятельным тусовщикам"?

Мне хочется донести до вас мысль о необходимости пристального рассмотрения вашей системы ценностей, ваших убеждений и ориентиров. К сожалению, в жизни современного человека очень много навязанного, пустого и абсолютно бесполезного, и на все это тратятся годы жизни, годы жизни тратятся на то, что не имеет никакого смысла.

Вражда, войны, гонка за материальными ценностями, доказывание своим родителям, своим бывшим мужчинам/женщинам, друзьям, детям и многим другим людям, что вы хороший, удивительный, прекрасный и заслуживаете того, чтобы быть любимым.

Ну не надо, не надо ставить свою жизнь в такую сильную зависимость от внешних факторов и скорости и глубины развития тех, кто живет с вами рядом. Станьте светом для самого себя, развивайтесь, исцеляйтесь, расцветайте, зажигайтесь и светите также и другим людям!

©Johnson Tsang

Ну на что вам пятнадцатая машина, да хоть и вторая или даже первая, если вам на это надо положить 10-15 лет своей жизни? Коня купите, на нем и катайтесь, хотя кони нынче тоже дорогие. Кредиты, круглосуточная работа, мечты о красивой жизни, попытка создать какой-то там привлекательный образ отнимают ваше врееемяяяя! Время, которое уходит, время жизни не безгранично, понимаете?

Если вы по-настоящему хотите есть, и это вопрос жизни и смерти, то вам нужны дорогие вина да "икра заморская баклажанная" или куску хлеба вполне будете рады? Когда не ели дней десять, то будем рады и самой простой еде, правда же? Более того, существенная часть печальных исходов в историях с голоданиями как раз и связана с тем, что люди неправильно из него выходили - умеренность не соблюдали, а сразу нагрузили желудок тяжелой пищей, вот он и не справился.

К жизни на высоких оборотах необходимо готовиться, сначала хорошо бы научиться обходиться просто необходимым, но нет, нам же сразу изобилие подавай. Осторожно! От изобилия неподготовленный организм может сильно повредиться. Будете жевать все эти красиво разложенные деликатесы, улыбаться князьям да герцогиням, по соседству сидящим, а потом кряк-кряк и все! Не справился хлопец с изобилием, даже фотку в инстаграм выложить не успел, чтобы все видели, как хорошо у него все! А помочь-то рядом и некому, потому что тоже все сидят и еду свою фотографируют. Ужас какой, правда же?! Ну а что вы хотели, проза жизни.

По-моему лучше все же начать с необходимого. Давайте подумаем, что человеку необходимо для жизни? Я имею в виду самого обычного человека, а не тех полубогов, которые так по-родному направляют на простых смертных свои отфотошопленные лики из окошек ТВ и прочих экранных носителей.

Простому смертному, в отличие от полубогов, хорошо бы иметь тело. Ну, тела-то нам всем, вроде как, раздали, но у полубогов за ними следят специально обученные люди, а простым смертным хорошо бы самим начать уж разбираться в здоровом питании, различных упражнениях полезных, чтобы тело все же могло сгибаться и разгибаться до самого окончания срока эксплуатации, стараться почаще бывать на природе, любоваться цветами, бабочками, кормить голодных птичек ну и всяческими другими способами умиротворяться и учиться режиму энергосбережения.

Далее, хорошо бы с головушкой разобраться. В песнях она, конечно, светлая, но в жизни обычно чердачок захламлен слегка, нужно бы подмести да разложить все по полочкам, а то с годами там столько всего накопится, что не только свежих идей или ветра перемен не дождетесь, но и вообще не сможете там ориентироваться - кто имел дело со старыми захламленными чердаками, тот поймет, о чем я.

Характер в нашем мире и всякие полезные его черты тоже нелишними будут. Целеустремленность там какая-нибудь, ответственность, стратегическое мышление, экологичность в образе жизни, доброта, умение дружить, умение любить, умение хранить верность - полезные штуки!

Рекомендую проверить на собственной жизни! Как начнете ими пользоваться, так и понять не сможете, как раньше обходиться могли без них. После выстраивания себя неплохо было бы заняться внешним кругом людей, с которыми общаетесь. Многим из нас даже в голову не приходит, что выстраивание близких связей и поддержание добрых отношений с родными и схожими по духу людьми требует вложения сил и времени, и это на самом деле необходимость.

Еще хорошо бы семье время уделить какое-то, это тоже необходимость. Для начала достаточно, мне кажется, лет на 20-30 работы хватит. Ну а ближе к 25-30 годам (а у каждого эти 25 лет в разном возрасте приходят) можно и дальше двинуться.

Но тоже, аккуратнее смотрите, зачем вам куча бесполезного, особенно, при отсутствии необходимого? А если необходимым запаслись, то можно и с менее необходимым поразвлекаться. Не теряйтесь в бесполезном!опубликовано econet

Автор: Дина Ричардс

изображения в статье ©Johnson Tsang

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