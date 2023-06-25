Точка СИЛЫ ЖЕНЩИНЫ

Предназначение – это прежде всего вопрос веры в себя. Для того, чтобы выйти на предназначение, нужны действия. Крайне редко выход на предназначение случается с первых попыток.

Вера в себя и предназначение в жизни женщины

Предназначение – это прежде всего вопрос веры в себя. Для того, чтобы выйти на предназначение, нужны действия. Крайне редко выход на предназначение случается с первых попыток.

Зачастую нужно предпринять множество действий, пройтись по разным направлениям, попробовать себя в разных видах деятельности. Но верным продвижением в этом вопросе остаётся один показатель – действия.

Только соприкасаясь с чем-то, можно понять, чего точно не хочешь и отточить своё желание, а именно – чем я хочу заниматься, что моё.

Чтобы двигаться, помогает вера. Убеждение «я бесценна» притягивает к вам всё самое лучшее, если у вас есть убеждение «мне чего-то не достаёт» — начинает уходить то, что есть, вы начинаете испытывать нужду в разных областях жизни. Вселенная реагирует на наше мнение о самих себе, это воспринимается как программа к действию. Поэтому сложно переоценить ту точку сборки, я её ещё называю точкой силы, в которой вы сейчас находитесь. Творение всего, что заходит в жизнь, начинается отсюда, именно я этого места. Потом уже накладывается всё остальное.

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Помимо этого предназначение – это ещё и вопрос слепых зон. У каждого есть такие. Когда мы что-то делаем, делаем это всегда, и для нас это кажется настолько естественным, как будто это также естественно для всех и все остальные это тоже умеют. И это становится нашим слепым пятном, которое мы не рассматриваем как возможный вид деятельности, наше внимание туда просто не попадает, не высветляет этот кусочек. Поэтому важно спросить себя: что я умею делать и что я делаю хорошо.



Предназначение – это ещё и вопрос реакции мира. Что из моих направлений деятельности вызывает самый больший отклик со стороны? На что реагируют люди? Что просят меня сделать?



Предназначение – это и вопрос того, что нам нравится. Что я делаю всегда, вне зависимости от того, чем занят, выходной или нет, что идёт красной линией по моей жизни. Что бы я делала, если бы у меня уже всё было, что я готова делать бесплатно, просто так, что в жизни приносит мне больше всего удовольствия? В чём больше всего я могу отдать себя миру? В чём я и так это делаю?



Это и вопрос способностей, умений, навыков. Что я умею делать лучше, чем другие? Здесь можно посмотреть самые болезненные места в жизни, т.к. они всегда обладают огромным потенциалом силы, и, когда мы начинаем развиваться в них, в этой области мы становимся сильнее многих других, т.к. для нас она важна и мы не остановимся, пока не выполним свою планку.

Мы не можем их игнорировать, т.к. это происходит с нами, мы начинаем расти и развиваться в той области, которая причиняет нам больше всего боли. Поэтому посмотрите, где в жизни мне было больнее всего?

У кого-то это ситуация со здоровьем. Для кого-то это область отношений с родителями, у кого-то отношения сверстников в месте обучения, неспособность взять какую-то высоту. Что мне всегда хотелось выразить и чем всегда хотелось обладать? Вы увидите, как прогрессировали в областях, которые когда-то были болезненными.

Полноценное раскрытие предназначения возможно при принятии силы Рода, взаимодействия с ним. Можно ли без этого обойтись? Можно, но теряем огромную часть силы, которая очень бы пригодилась. Этот момент зачастую недооценивают. Чем дальше мы помним свой Род, тем больше в нас силы.

Знаете, что это даёт прежде всего? В нас не будет возникать чувства одиночества. А зная о достижениях своих Предков, думая об этом, мы каждый раз будем чувствовать силу. Кроме того, мы ответственны и за то, что передадим будущим поколениям. Что мы такого ценного за жизнь наработали, что можем передать? Всегда есть смысл двигаться дальше, развиться больше. Каждое наше умение даст свои плоды. Да и в принципе важно знать, какой Предок за что отвечает по линии 7 поколений. Когда это осознаёшь, многое становится на место, приходит понимание и благодарность.



Предназначение женщинам подсказывает прабабушка по маминой линии, т.е. бабушка мамы. Именно она содержит в себе идеал, который в нас проявляется. Это самое удачное направление.

Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда девушка уже перепробовала массу занятий, начинаний, но на своё дело ещё не вышла. Иногда бывают периоды сбоев – когда вообще ничего не хочется делать, т.к. непонятно, в каком направлении идти. Старое – то, что известно, уже неинтересно, а нового пока не видно. Это нормальный естественный процесс. Никогда не следует винить себя, т.к. это сразу смещает точку сборки, весь процесс мышления, что ещё долгое время не позволит увидеть желаемое направление.

И иногда бездействие – самое лучшее действие. Но долго в него погружаться нельзя, действия всё-таки нужны. Пусть пока не в своем предназначении, но в чем-то, что приятно. Важно знать и отслеживать точки, в которых появляется драйв. Здесь важна не логика, а именно ощущения. Тем более Женщина обладает качеством создавать всё внутри себя, и потом это начинает проявляться снаружи.

Поэтому сочетание 2 вещей для женщины обладает фантастической силой: умение создавать всё внутри себя состоянием и 2 момент — умение приводить в порядок свою точку сборки – процесс мышления. Женщине вообще сложно идти мужским путём при создании желаемого. Ей нужно оставаться расслабленной, а это можно сделать только действуя в удовольствие. Поэтому нужно идти в сторону всё большей приятности.





1. Прямо сейчас создаётся фундамент моего завтра. То, что я сейчас чувствую / думаю, становится основой моего будущего.

2. Женщина фантастически легко может получить всё, что ей хочется: благодаря своей природе она может двигаться легко и в удовольствие. Когда мне говорят, что не получается, нужно слишком много напрягаться, а вы пробовали расслабиться?! Вы пробовали жить в радость так, чтобы внутреннее состояние опиралось не на обстоятельства, а на ваше намерение радоваться?! Жизнь определяется чётко поставленным намерением, которое потом всё время нужно осознавать: «Я живу легко и радостно», плюс добавление всех ваших целей, желаний.

3. Ответьте себе: Что я имею сейчас?

Всё это результат того, о чём я думала в прошлом. Это исключительно моя ответственность. Мне достаточно этого или я хочу окунуть себя в ещё больший негатив? Как правило неприятная ситуация затягивается до тех пор, пока человек не примет решение, что она больше не будет повторяться и не начнёт действовать в этом направлении.

4. Спросите себя: Что я выделяю сейчас – какие эмоции? Во что я вкладываю свою энергию? Моя реакция – это моё излучение. То, как я реагирую, говорит о том, что мне пока это нужно, это я пока не отработала. Когда мне надоест, я прекращу так реагировать.

5. Контролируя своё мышление, я слежу за мыслью и осознанно выбираю те мысли, притягиваю, думаю те мысли, которые мне приятны.

6. Моя реальность – это моя карта мышления. Достаточно посмотреть на то, что есть сейчас, чтобы понять, что у меня в голове

7. Я создаю внутри себя образ желаемого, питаю его, когда начинаю ему полностью соответствовать, оно приходит в мою жизнь.

8. Жизнь там, где энергия (внимание), уделяя больше внимания (энергии) образу, образ быстрее наполнится. Я живу из этого образа. У зерна мысли очень маленькая емкость, её можно разболтать и потенциальная энергия не сможет перейти в кинетическую. Плюс наполняет мечту, минус – разрушает. Посмотрите на примере своих обычных состояний, что вы испытываете в ситуациях, связанных с областью, в которой хочется улучшений. Например: Что я вкладываю в свой бизнес? Проблемы, убеждение: «Ой, как тяжело». Всему найдется соответствие.

9. Нужно завести привычку – реагировать правильно прямо сейчас. «Как здорово, что всё идёт ко мне легко». Или в нас сидит рабская психология (я съедаю всё, что происходит, плыву по течению, это судьба, никуда от неё не деться), или нет.

10. Нельзя никого судить.

11. Вы не можете прямо сейчас иметь в своей жизни больше благополучия, п.ч. то, что есть сейчас – результат прошлых мыслей и действий, результат того, о чем думали вчера. НО вы можете прямо сейчас начать создавать лучшее будущее.

12. Сейчас скажу крамольную фразу, но Хватит быть хорошей для всех. Пора подумать о себе. До того времени, пока вы не соединитесь с собой внутренней, не станете идти путём своих желаний, будете прислушиваться к чужому мнению, вы просто не выйдете на свою дорогу.

13. Хотите получить духовное – вкладываете духовное, хотите получить материальное, физическое – вкладываете физическое. Вы вкладываете не деньги, а производите физические действия, нужно что-то предпринять на физике, чтобы притянуть то, что хочется.

Энергетические якоря – это то, что вы вкладываете по жизни, например, вкладываете обиду, вас выведет по спирали опять туда же, поэтому начните уже прямо сейчас вкладывать желаемые ощущения, чтобы их получить, чтобы получить то, что хочется.

Да, над этим нужно работать, нужно всё время быть осознанной, всё время улучшать свою точку сборки. Это постоянный и непрерывный процесс, но, согласитесь, он гораздо более приятный, нежели ходить на нелюбимую работу, например, или делать то, что совершенно не хочется. Вообще, женщине абсолютно не нужно делать то, что ей не хочется. Но если она и делать ничего не будет, и работать над собой не будет, то тоже ничего не получится. Поэтому единственное и самое важное, на чём следует сосредоточиться, это на бесконечном повышении своих вибраций, на притяжении желаемого.

14. Жить без мечты – всё равно что отрезать себя от своего собственного благополучия.

15. Процесс должен развернуться во времени. Условно это можно представить в виде разворачивающегося тора. Есть точка. Ваше намерение – желание. Вы начинаете его подпитывать, из точки начинают выходить ростки – нити, их должно выйти определенное количество, это связи, которые необходимы для осуществления желания, при этом они должны увеличиться.

Чтобы добраться до этих связей, вступить с ними во взаимодействие, внутри полая ёмкость заполняется вашей энергией, после чего образуется фигура. В результате всё будет возвращено в эту же точку, только фигура будет уже проявленной. Вернется в точку, т.к. это то же желание, что было в начале, и теперь оно реализовано. И этот тор будет живым, действующим механизмом в вашей жизни.

Не думайте о том, что он будет сопровождать вас, что это баласт, это разумный механизм, после осуществления он живёт своей жизнью, на него можно вообще не обращать внимание, мы и так всегда это делаем. Чем больше раз осуществляется этот процесс, тем проще и быстрее осуществляются желания. Достаточно один раз пройти через него осознанно, чтобы постоянно им пользоваться и внедрять в свою жизнь всё необходимое.

16. Один нюанс: никогда не будет создано и долго не удержится то, что не соответствует целям Души (внутренним ценностям). Каждое желание должно быть согласовано с внутренними ценностями. Если этого нет, желание не дееспособно. В

ы сами не захотите его подпитывать, о нём постоянно думать, п.ч. это не будет вызывать должного отклика, вы не будете ему достаточно радоваться, просто надоест об этом думать, а тем более действовать, при первой же проблеме оно отпадёт само собой. Поэтому важно определиться с желаниями, чтобы они полностью легли на Душу, полностью Вам соответствовали.

17. Действия должны быть простые и нтуитивно-понятные.

18. Это решает сразу несколько вопросов: инициация в женщину невозможна без внутренней согласованности, благодаря согласованности точки сборки и состояния, она появляется, и, как следствие, ощущение себя ещё более желанной женщиной вследствие своей реализации и повышения самооценки. Это переход из позиции жертвы в позицию Творящей свою судьбу. Это колоссальное высвобождение эмоций, которые раньше тратились понапрасну, а это всё утечка жизненной силы – энергии ЦИ и женской силы, т.е. всё это будет приумножаться и станет боле качественным.

Это одновременно повлияет и на притяжение мужчин, станут притягиваться более достойные, т.к. женщина уже звучит по-другому, появится возможность построить долгосрочные отношения или укрепить и возродить уже существующие, опять же, если в этом будет необходимость и если действительно там нужно что-то спасать. В любом случае, будут кардинальные перемены, есть запрос – есть решение.

19. Я часто встречаю Женщин, которые прошли огромное количество курсов, где они только не были и чем только не занимались, но почему-то глобальных изменений в их жизни не произошло, да, что-то изменилось, да, знания всегда полезны, да, вкладываются в саморазвитие, и это прекрасно, но почему до сих пор нет желаемого?!

Потому что начинают не с того! Всё это должно на что-то наложиться, должна быть основа, п.ч. именно эта основа решает всё, а если это накладывается на старую повседневную модель мышления, то и жизнь не меняется, всё остаётся таким же. Это первопричина.

Пока нет вот этой внутренней стабильности, четкого знания, куда я иду, к чему иду, ничего не происходит. Женщине не всегда просто конкретизировать для себя цель, зато ей очень просто конкретизировать эмоции и ощущения, которые она будет чувствовать, когда цель будет достигнута. А творение и происходит на эмоциях и ощущениях, поэтому этого достаточно, плюс действия, и цель, конкретика цели, в определенный момент прорисуется, а до этого момента важно подойти подготовленной, с новой моделью мышления, с новыми ощущениями внутри, которые будут полностью соответствовать желаемому, и наполнить образ желаемого до краев, чтобы он тоже полностью соответствовал своему физическому эквиваленту, который должен проявиться.

Всё проще, чем кажется, но этому нужно уделять время. Уделяя этому время, внимание и энергия уходит в желаемое, т.е. как раз и происходит наполнение желаемого, чем быстрее оно произойдет, тем быстрее это проявится в жизни.

20. Сбывается только то, чего мы хотим, будучи в состоянии изобилия, а не недостатка, другими словами: пока мы хотим от недостатка и действуем от недостатка, сбудется то, чего мы не хотим, п.ч. это другая сторона желания, которую чаще всего мы и подпитываем, в неё влито больше энергии, и, когда она достигает полного соответствия своего физического эквивалента, она входит в нашу жизнь, а мы при этом ещё удивляемся, что мы ведь этого не хотели, хотели другого.

21. Героями не рождаются, ими становятся! И вы – самый главный герой своей жизни! Никто за Вас не пройдёт Ваш путь величия, только Вам под силу сделать это и добраться до самых больших высот, взлететь так высоко, как это только возможно, не упускайте шанс познать свой максимум.

22. Установка: Я верю в то, что мне нужно, что продвигает меня к своим желаниям. Это моя правда. И мне всё равно, верит в это кто-то ещё или нет.



23. Установка: Я не держу обиды ни на кого. Живите своей жизнью и позвольте другим жить совей.

24. Делать постоянный выбор. Не соглашаться на меньшее, на идти на компромисс с собой. Сразу конкретизировать по максимуму. Согласившись с полумерой в одной области, соглашаешься с полумерой в другой. До смешного: хочешь туфли за 5 тысяч, а покупаешь за 2000 – те, которые не очень хочется, завтра выберешь мужчину не с теми качествами, которые хотелось.

25. Не судить себя за созданное и проявленное сейчас. Самолёт сходит с курса в 90% времени полёта, но при этом он долетает цели.

26. Установка: Я не переживаю, а благословляю каждую ситуацию, каждого человека в своей жизни.

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27. Ответы на следующие вопросы желательно записать: Что есть? Чего хочу? Какова была бы идеальная ситуация?



28. Что не даёт мне быть в своей мечте, быть тем, кем я хочу, кем я себя вижу? Это и есть то, над чем нужно работать.

29. В осуществлении мечты начинайте с малого. Видя сразу что-то огромное, мы цепенеем, п.ч. не знаем, как этого достичь, но дорога подскажет. Главное – идти. Каждый вопрос открывает два новых. Я готова, потому что знаю, что хочу этого и это согласовано с моими ценностями.

30. Не удовлетворив маленькие желания, невозможно перейти к большим. Наши ценности складываются в соответствии с нашими потребностями на данный момент времени. Если грубо: человеку, которому нечего есть, не до покупки своего жилья, он будет думать о том, как выжить, а не о том, куда вложить деньги, которых и так нет. Уровень потребностей у всех разный. Чтобы перейти к следующему уровню, нужно удовлетворить потребности предыдущего. Самое эффективное – ставить себе цели, которые должны быть правдивыми. Позвольте себе наесться. Удовлетворите все свои маленькие желания.

31. Мы часто ищем других людей, которые нас мотивируют. Мы инcтинктивно ищем людей, которые находятся в контакте со своим источником благополучия, в своей благоприятной точке сборки. Контактируя с нами, они проливают это благополучие на нас, мы подпитываемся, и нам это нравится, потому что это сразу же выправялет наше состояние. И начинается постоянный поиск источников подпитки.

С одной стороны, мы выправляем свою точку сборки на короткое время, что, опять же, на какое-то время даёт нам позитивные ощущения – достаточные для того, чтобы двигаться по жизни и двигаться к своим целям, с другой стороны – мы смещаем внимание во вне, снимаем с себя ответственность за свою жизнь и за то, что в ней творится, как будто наше собственное благополучие зависит от чего-то вне нас.

Мы не можем находиться рядом с такими людьми постоянно, постоянно читать вдохновляющие книги, смотреть такие фильмы и т.д. Наступает время, когда мы остаёмся с самой собой, и это происходит большую часть времени, и жизнь нас сталкивает с собой так или иначе, чтобы мы заметили, где пустота, что нужно наполнить, над чем нужно работать.

Это прекрасно, что есть такой механизм подпитке вовне, и этим нужно пользоваться. Но стоит понять и то, что этот источник благополучия есть внутри нас самих! И единственный путь к нему прийти – изменить точку сборки и состояние.

При этом не забывайте, что все мы делаем ошибки, все мы когда-то находимся в промежутках между маленькими и самыми большими своими целями. Все мы иногда испытываем состояние провала – все эмоции находятся в рамках человеческой природы, и всем нам они свойственны, но только в ваших руках сделать вашу жизнь прекрасной сказкой, только в ваших руках сделать свою точку сборки точно нацеленной на желаемое, изменить свою жизнь так, как именно вы этого хотите, получить всё то, в чём нуждаетесь и чего желаете. Нет ничего невозможного для того, кто поставил себе цель.

Я желаю Вам увидеть перспективу из состояния своего максимума, оказаться на вершине своей собственной горы, потому что для Каждой из Вас это возможно, и Каждая из Вас этого достойна!опубликовано econet

Автор: Инна Макаренко

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