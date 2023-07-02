Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Жизнь
  4. 10 самых сложных задач, с которыми предстоит справиться, когда тебе уже за 40

10 самых сложных задач, с которыми предстоит справиться, когда тебе уже за 40

Источник: facebook.com 02 июля 2023 6828
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Про кризис среднего возраста я впервые услышала в юности от родителей, когда они обсуждали уход их друга из благополучной семьи к молоденькой девушке. Они были в шоке и резюмировали – что же, кризис среднего возраста!

10 самых сложных задач, с которыми предстоит справиться, когда тебе уже за 40

Кризис среднего возраста

Когда вы были школьником, ну, или студентом, чему вы учились?

Скорее всего, как и где добывать новые знания, отличать нужное от ненужного, завязывать новые знакомства, получать опыт, как в работе, так и личной жизни. Так, по крайней мере, было у меня.

Я была уверена, что работаю над «заделом» на будущее. Полученное образование, крепкая семья, хорошая работа и надежные друзья будут со мной навсегда, и после 40ка мне не о чем не нужно будет беспокоиться. Вот тогда-то можно будет расслабиться и получать от жизни удовольствие. Если оно мне еще тогда будет нужно.

Про кризис среднего возраста я впервые услышала в юности от родителей, когда они обсуждали уход их друга из благополучной семьи к молоденькой девушке. Они были в шоке и резюмировали – что же, кризис среднего возраста! Остальных приятелей родителей этот вопрос не затронул, не считая того, что одна их подруга спилась, а некоторые из друзей, потеряв работу, опустили руки. Но к кризису это не имело никакого отношения, объяснялось все слабой волей пострадавших.

Когда же я перешагнула 40-летний рубеж и залегла в кризисе, как сморщенный крокодил в грязной луже бедного зоопарка, на пару лет, то многое пришлось узнать, и еще больше - переосмыслить.

Оказывается, самым сложным оказалось, не преодолеть кризис среднего возраста с упорством муравья, а:

1. Не бояться выражать свои эмоции.

2. Делать, что нравится, а не то, что нужно.

3. Доверять людям, а не только рассчитывать на себя.

4. Уйти от установки, что все дается тяжелым трудом. Да, конечно трудом, но он не кажется тяжелым, если делаешь с удовольствием.

5. Упорство – не залог успеха. Другое дело – дисциплина.

6. Оказывается, слово «надо» можно заменить на «хочу».

7. Все полученное ранее может оказаться не только не нужным, но и непригодным. Поэтому лучше будет найти для себя новое занятие или увлечение. И начать все заново, как 18 лет.

8. Научиться принимать. Это гораздо сложнее, чем отдавать. Не просто получать. А еще не чувствовать себя при этом нищебродом и быть благодарным за вручённый дар. 

9. Перестать довольствоваться малым. Я достойна большего, лучшего. Не во вред окружающим. Зачем проявлять ненужную скромность.

10. Определить то, чем ты можешь быть полезен.

10 самых сложных задач, с которыми предстоит справиться, когда тебе уже за 40

Хорошие новости про кризис среднего возраста состоят в том, что он рано или поздно заканчивается. Как переходный возраст в детстве.

Если прежние установки удастся поменять, то жизнь может стать другой. Так случилось у меня. Жить с новыми установками мне гораздо больше нравится.

Да, и я больше не боюсь казаться смешной и не соответствовать чьим-то ожиданиям.

Теперь мне предстоит еще одна важная работа – размять тело. Чтобы сбросить сморщенную шкуру крокодила и почувствовать себя гибкой ланью, что бодро скачет навстречу новым приключениям!опубликовано econet

Автор: Елена Клименкова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

жизнь возраст елена клименкова кризис среднего возраста эмоции доверие установки труд ожидания

Еще от facebook.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мы с тобой молодцы, сделали всё, что могли. Осталось ещё сделать всё, чего мы не можем, и тогда успех гарантирован. Макс Фрай
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.