ПРИЧИНИТЬ добро партнеру

Если в отношениях с другим человеком ты делаешь для него слишком много бескорыстного, даже сделанного тобой от всей души, от избытка тебя, то к сожалению, он непременно вынужден будет уйти.

Если в отношениях с другим человеком ты делаешь для него слишком много бескорыстного, даже сделанного тобой от всей души, от избытка тебя, то к сожалению, он непременно вынужден будет уйти.

Слишком доброе добро

И ты, может быть, даже не сразу поймешь, что им движет: неблагодарность, предательство или что-то другое… Что-то другое….

Он просто уйдет от этого «слишком», которое появилось в отношениях с тобой и благодаря тебе.

Это твое «слишком» будет нагружать другого:

потому что в этой твоей щедрости, в этом твоем неумении сохранять в отношениях пропорцию «давать и брать» — гармония исчезнет, баланс вдруг будет нарушен.

Именно из-за тебя и твоей щедрости равновесие нарушится.

И именно из-за тебя другой встанет в позицию должник а. Порой неоплатного должника.

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А выдержать неоплатность никто не может. Сложно это очень для живого человека.

И он выходит из этих очень несправедливых, потому что очень и слишком щедрых для него условий. И кажется, что уходит, как предатель. Уходит, как очень неблагодарный человек.

А он уходит из-за того, что не по силам выдерживать эту несправедливость, неуравновешенность.

Уходит, так как не в силах выдержать принимать то, что даруется тобой, порой даруется непрошеное им. Понимает, что не может отдать примерно столько же, уравновесить данное тобой.

И может быть, он будет до конца своих дней помнить об этой неоплатности своего долга перед тобой, твоей щедрости. Порой непрошенной щедрости. Когда ты догнал его и причинил ему свое добро.

Именно свое добро.

Свое!

И этим своим добром вмешался в его судьбу и даже, может быть, изменил ее.

И тут совсем не ясно добро это или уже зло.

Может ли быть сверх доброе злом? Да, наверное, может. Как и все, что сверх, как то, что слишком. И то, что твое, а не его?

Иногда важнее помогать тем, что просто учишь человека тому, что умеешь сам. Пусть не очень и многому. Умению справляться с трудностями этой конкретной ситуации жизни. Ведь неожиданно может быть то, что в чуточку другой жизненной ситуации этот человек справляется лучше тебя. И он готов помочь сам, потому что опытнее и сильнее тебя стократно в этой другой жизненной ситуации.

Ведь помогать другим людям хорошо. Правда?

Поэтому так важно научиться помогать себе, чтобы освободить многих людей для их собственной жизни, ну, впрочем, как и тебя самого.опубликовано econet.ru

Автор Ольга Попова

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