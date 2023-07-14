Трогательные, странные, милые и глубокие — эти фильмы очень разные.

Бывает, что даже в самый солнечный и жаркий летний день тебе не хватает этого солнца внутри. Но хорошо, что есть одна вещь, которая всегда нас спасает, — кинематограф. Трогательные, странные, милые и глубокие — эти фильмы очень разные. Но есть у них кое-что общее, — особенное приятное послевкусие, тепло и свет, так что хотя бы один точно придется вам по душе.

Солист/The Soloist, 2009

Великобритания

Говорят, гений в человеке часто соседствует с безумием. Музыкант-виртуоз, виолончелист Натаниель Айерс является тому наглядным примером. Карьера музыканта накрывается медным тазом, когда его одолевает шизофрения. Спустя какое-то время о его истории узнает журналист Стив Лопес, который решает не только сделать серию публикаций об Айерсе, но и помочь ему вернуться на сцену, несмотря на прогрессирующий и разъедающий личность музыканта недуг. История, кстати, основана на реальных событиях.

Адам/Adam, 2009

США

Простая и трогательная история о любви, доверии, космосе и енотах. Главный герой Адам страдает синдромом Аспергера, одной из форм аутизма. Его главная страсть — разгадывать космическую вселенную, но вместе с тем ему так хочется найти своего человека, свою родственную душу. И он находит ее в лице своей соседки, детской писательницы Бет, вот только сможет она принять его такого особенного до конца? Этот фильм с капелькой юмора, с капелькой грусти создает после просмотра именно такое же смешанное настроение и открывает зрителю замечательного Хью Дэнси с новой стороны.

Все еще мой/Still Mine, 2012

Канада

Еще один фильм, основанный на реальных событиях, знакомит нас с пожилой супружеской парой Крегом и Айрин, которая борется с местными властями за право построить новый дом для себя. Этот дом является необходимостью для Айрин, состояние здоровья которой все ухудшается. Но, попав в бюрократические сети, у Крега практически не остается выбора — или остановить строительство, или отправиться в тюрьму. И его борьба против системы раскрывает одновременно и то, насколько тепло он относится к своей жене, и то, какой силой духа обладает. У фильма есть только один минус, вряд ли вы его найдете в переводе, но те, кто знают английский, не поленитесь и посмотрите.

За сигаретами/Elle s’en va, 2013

Франция

Режиссер Эмманюэль Берко после премьеры фильма рассказывала, что тема крутого изменения жизни в «золотом» возрасте волновала ее давно, ведь менять жизнь в 60 гораздо сложнее, чем в 30 лет, например. Вот ее волнения и вылились в сценарий, который создавался специально для Катрин Денев. Актриса играет женщину в возрасте чуть за 60, Бетти, у которой все время какие-то нелады: и в бизнесе, и в личном, и в отношениях с матерью. Психанув однажды и отправившись за сигаретами, Бетти неожиданно для себя отправляется в роуд-путешествие и постепенно понимает, что жизнь если уж и не начинается, то уж точно продолжается, и кто знает, что будет там — за очередным поворотом.

Остановившаяся жизнь/Still Life, 2013

Великобритания, Италия

Работы и профессии бывают такими разными, для кого-то экзотическими, а для кого-то привычными. Для главного героя Джона Мэя, тихого и неприметного «маленького» человека, разыскивать родственников умерших людей — обычное дело, так как он работает в похоронном бюро. Попав под сокращение, Джон решает, что это дело чести — в последний раз отыскать родственников умершего в одиночестве алкоголика, ведь никто не должен покидать этот мир, не оставив за собой воспоминаний. Фильм был отмечен несколькими кинонаградами, в том числе на Венецианском кинофестивале, где режиссер Уберто Пазолини получил приз за свою работу.

Бесконечно белый медведь/Infinitely Polar Bear, 2014

США

«Бесконечно белый медведь» — история о семейной паре Кэмероне и Мэгги, справляющейся с определенными трудностями. Дело в том, что у Кэма биполярное расстройство, которое в итоге привело к тому, что его уволили. Пока он справляется со своей проблемой, Мэгги берет их общих дочерей, съезжает в другую квартиру и пытается свести концы с концами. Но, реабилитировавшись, Кэм без сомнений хочет вернуться в семью к своим девочкам. И ему представится такой шанс — показать, что он — хороший отец, пока Мэгги будет получать свой МВА. Если вы соскучились по Марку Руффало в драматических фильмах, это кино — то, что надо.

Фантастическая любовь и где ее найти/This Beautiful Fantastic, 2016

США, Великобритания

Этот фильм сравнивают еще с культовой картиной «Амели». Мы бы не стали проводить параллели, скажем только, что «Фантастическая любовь» снята для тех, кто хочет, чтобы с экрана лилось светлое добро, но стесняется искать всю эту сказочность в радужных мультиках и предпочитает смотреть кино. Главная героиня Белла (которую играет Джессика Браун Финдлей, знакомая многим по «Аббатству Даунтон») мечтает писать книги для детей, но пока ей приходится работать в библиотеке. У нее есть одна фобия — любая флора и фауна, а тут еще и хозяин дома грозит выселить ее, если она не приведет в порядок запущенный у дома сад. Но делать нечего, и Белле придется выйти из своей зоны комфорта и попросить помощи у ненавистного соседа Алфи, у которого хоть очень скверный характер, но при этом очевидный талант к садоводству. опубликовано econet

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