Закон Чистой Потенциальности можно назвать также Законом Единства, потому что под бесконечным многообразием жизни лежит единство всепроникающего духа. Между вами и этим полем энергии не существует разделённости.

7 духовных законов успеха

Первый духовный закон успеха — это Закон Чистой Потенциальности. Этот закон основан на том, что мы, по самой своей сущности, есть чистое сознание.

Чистое сознание — это чистая потенциальность, это поле всех возможностей и бесконечных творческих способностей. Чистое сознание — наша духовная сущность. Обладая бесконечностью и неограниченностью, оно представляет чистую радость.

Другие качества сознания — чистое знание, беспредельная тишина, совершенное равновесие, непобедимость, простота и блаженство. Вот что такое наша сущность.

Наша сущность — это чистая потенциальность. Когда вы обнаруживаете свою сущность и знаете, кто вы есть на самом деле, в этом знании себя заключается способность осуществить любую свою мечту, потому что вы есть бесконечная возможность, неизмеримый потенциал всего, что было, есть и будет.

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Закон Чистой Потенциальности можно назвать также Законом Единства, потому что под бесконечным многообразием жизни лежит единство всепроникающего духа. Между вами и этим полем энергии не существует разделённости.

Поле чистых потенциальных возможностей — это ваше собственное Я. И чем больше вы постигаете свою истинную природу, тем больше вы приближаетесь к пространству чистой потенциальности. Ощущение своего Я, или «соотнесенность с самим собой», означает, что нашей внутренней точкой отсчета становится наш собственный дух, а не объекты нашего восприятия. Противоположностью соотнесенности с самим собой является соотнесенность с объектом.

При соотнесенности с объектом мы всегда находимся под влиянием объектов вне нашего Я, куда входят ситуации, обстоятельства, люди и вещи. При соотнесенности с объектом мы всегда ждем одобрения со стороны. В своих мыслях и в своем поведении мы всегда зависим от ответной реакции, а значит, в основе их лежит страх.

Кроме того, при соотнесенности с объектом мы постоянно ощущаем настойчивую потребность управлять происходящим. Мы ощущаем настойчивую потребность во внешней силе. Потребность в одобрении, потребность управлять происходящим и потребность во внешней силе — это потребности, в основе которых лежит страх. Такого рода сила не является силой чистой потенциальности, силой Я, реальной силой.

Когда мы ощущаем силу Я, страха не существует, не существует непреодолимого желания контролировать события и потребности в одобрении или внешней силе.

При соотнесенности с объектом внутренней точкой отсчета служит ваше эго. Однако эго — это не то, чем вы действительно являетесь. Эго — это ваш собственный воображаемый образ, это ваша социальная маска, это исполняемая вами роль. Получая одобрение, ваша социальная маска процветает. В своем вечном желании власти она опирается на силу, потому что живет в страхе.

Ваше истинное Я — ваш дух, ваша душа — полностью свободно от всего этого. Оно невосприимчиво к критике, его не пугают никакие испытания, оно не считает себя ниже любого другого человека. И в то же время оно обладает скромностью и не ставит себя выше никого другого, потому что оно осознает, что любой другой — это то же Я, тот же дух под разными масками.

Именно в этом заключается основное различие между соотнесенностью с объектом и соотнесенностью с самим собой. При соотнесенности с собой вы ощущаете свою истинную сущность, которая не боится никаких испытаний, уважает всех людей, не чувствует себя ниже других. Поэтому сила, опирающаяся на соотнесенность с собой, является истинной силой.

Сила же, опирающаяся на соотнесенность с объектом, — это ложная сила. Основываясь на эго, она существует лишь до тех пор, пока существует объект отсчета. Если вы обладаете определенным титулом — например, вы президент страны, или председатель крупной корпорации, или же у вас много денег, — сила, которая доставляет вам радость, уходит вместе с титулом, вместе с работой, вместе с деньгами. Сила, которая опирается на эго, существует до тех пор, пока существуют эти объекты. Как только уходит звание, работа или деньги, уходит и сила.

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В противоположность этой силе, сила, опирающаяся на соотнесенность с собой, постоянна, потому что она опирается на знания Я. Вот некоторые особенности этой силы: она привлекает к вам людей, но она привлекает также и то, к чему вы стремитесь. Она притягивает людей, ситуации и обстоятельства в поддержку ваших желаний.

Это можно назвать также поддержкой со стороны законов природы. Это поддержка со стороны Божественного, поддержка, которая исходит от бытия, когда оно к вам благосклонно. Ваша сила такова, что связь с людьми доставляет вам радость, а людям доставляет радость связь с вами. И именно ваша сила служит связующей силой, она устанавливает связь, которая исходит из истинной любви.опубликовано econet.ru

Дипак Чопра "Семь духовных законов успеха"

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