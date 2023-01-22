Мы всегда получаем Желаемое!

Путешествовал один человек по миру, да оказался случайно возле древа исполнения желаний. О волшебной силе дерева он, конечно же, не знал. Устав с дороги, он заснул в тени его кроны.

О себе – только хорошее!

Проснувшись, человек почувствовал ужасный голод. Он подумал: «Как я голоден… Хорошо бы еды какой-то», – и неожиданно появились самые разные лакомства. Человек, не задумываясь о том, откуда взялась пища, принялся есть.

Когда он наелся, ему захотелось пить. И снова его желание тут же исполнилось – перед ним появился кувшин с чистейшей прохладной водой.

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Человек напился, и тут его осенило: «Откуда взялись пища и вода? Скорее всего, это злые духи. Они насмехаются надо мной!»

И вокруг человека завились страшные бестелесные чудища с издевательскими ухмылками.

Человек в ужасе подумал: «Они же хотят убить меня!»

И духи убили человека.

Мораль: мысль – материальна. Мы формируем свою жизнь своим образом мышления. Возьми за правило: о себе – только хорошее! опубликовано econet.ru

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