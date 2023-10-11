Часто именно простые вещи больше всего влияют на нашу жизнь

Начинайте с малого — с одного предложения

Ведение дневника — один из тех советов, которые кажутся слишком простыми, чтобы действительно работать. Но ведь часто именно простые вещи больше всего влияют на нашу жизнь.

Ведя дневник, вы сможете:

Избавиться от ежедневной тревоги.

Определить основные триггеры своих тревожных мыслей.

Облегчить принятие сложных решений.

Развивать творческие способности.

Отпустить прошлое.

Ведение дневника помогает укрепить психологическую устойчивость.

Шон Ачор, всемирно известный психолог и автор бестселлера «Преимущество счастья», в одном интервью рассказал, что для развития психологической устойчивости умение «вытерпеть» не главное. Наоборот, важнее ежедневно сбрасывать напряжение и отключаться от всего. И ведение дневника как раз в этом помогает. Записывая свои мысли на бумагу, вы сможете избавиться от них и изучить более тщательно. Просматривая записи за год, вы начнёте лучше понимать самого себя, научитесь сосредотачиваться и меньше волноваться.

Ведение дневника помогает справиться с тревогой.

1. Концентрация и очищение сознания

Только полностью осознавая свои мысли, мы можем их изменить.Барбара Марквей, психолог

Каждое утро мы просыпаемся с роем мыслей и идей в голове. Мы думаем о том, что нужно сделать сегодня, и о том, что делали вчера. Чтобы не сойти с ума, нужно перенаправить энергию в другое русло и выплеснуть весь этот поток мыслей наружу. Дневник идеально подойдёт.

2. Отчуждённость от своих эмоций

Тревогу, злость, страх, неуверенность и все остальные чувства можно перенести на бумагу и взглянуть на них со стороны. Тогда вы поймёте, что всё это иллюзии, на которые не стоит тратить душевные силы.

3. Борьба с самокритикой

Заставьте замолчать своего главного критика — внутренний голос, который постоянно вас осуждает.

4. Определение триггеров тревоги

Иногда мы испытываем тревогу или другие негативные эмоции, сами не зная, почему. Нам даже может казаться, что дело в нас самих, что с нами что-то не так. Но если начать вести записи в дневнике, можно заметить основные причины, вызывающие стресс и тревогу, и не дать им повлиять на нас.

Как начать писать:

Пишите на обычной бумаге

Ведение записей на компьютере или телефоне — способ более пассивный и эмоционально отстранённый. Конечно, так вести дневник быстрее. Только скорость и объём не та цель, к которой нужно стремиться, начиная дневник. Главное здесь — самоанализ и ясность мыслей.

Ведение электронного дневника можно представить как путешествие на самолёте. Вы доберётесь в пункт назначения быстрее (определённое количество слов), но в процессе совсем не заметите окружающий ландшафт (ваши мысли и идеи).

Найдите то, что подходит именно вам

Самое главное, когда вы только начинаете вести дневник, — найти подход, лучше всего работающий именно для вас. Различных методик существует множество, все они обещают изменить ваш мир. Если какой-то один подход вам не помогает, не отчаивайтесь и не забрасывайте дневник. Попробуйте что-то другое, иначе вы никогда не увидите положительных результатов.

И не судите себя слишком строго. Не старайтесь обязательно писать семь дней в неделю. Начинайте с малого — с одного предложения.

Вот ещё несколько советов, которые помогут вам начать писать в дневнике:

Думайте только об одном дне.

Заранее приготовьте ручку и блокнот.

Встаньте на 10 минут раньше обычного (если пишете с утра).

Запишите одно предложение. Не переживайте из-за содержания, пишите всё, что придёт в голову.

Постарайтесь повторить то же самое завтра.

Запишите три вещи, за которые вы благодарны

Благодарность — это суперспособность, доступная нам всем. Она помогает нам чувствовать себя счастливее, меньше волноваться и добиваться больших успехов на работе и в остальных сферах жизни. Запишите то, за что вы были сегодня благодарны.

Одна фраза для самоутверждения

Самоутверждающие фразы тоже помогут укрепить психологическую устойчивость. Тщательно выбирайте слова, чтобы избавиться от чего-то в своей жизни или, наоборот, создать что-то новое.

Один страх, который вы сегодня преодолеете

Чтобы избавиться от тревоги, нужно стараться каждый день сталкиваться с каким-то своим страхом. Это, конечно, не значит, что нужно ежедневно выпрыгивать из самолёта или увольняться с работы. У всех нас есть сотни мелких опасений, о которых мы стараемся не думать. Начните с малого и повторяйте день за днём. Через какое-то время вы научитесь контролировать свой страх и направлять его в позитивное русло.

Один вопрос

Например:

Что бы я стал делать сегодня, если бы мне уже через полгода нужно было достичь своих целей, запланированных на пять лет?

Почему мне всегда хочется говорить всем, что я занят?

Кого бы мне хотелось превзойти на работе и в жизни? Какие у этих людей взгляды и ценности?

Вы не должны придерживаться каких-то рамок, просто записывайте поток сознания. опубликовано econet

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