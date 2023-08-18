Притча о том, чего хотят женщины

Есть один очень сложный вопрос :"Что на самом деле хотят женщины?" Больше всего женщины хотят распоряжаться своей собственной жизнью.

Однажды короля Артура поймал другой царь и посадил в тюрьму. Потом он его пожалел и сказал, что отпустит его, если тот ответит на один очень сложный вопрос. Королю Артуру давался год, чтобы найти ответ. Если он не сможет ответить, то будет казнен. Вопрос был: "Что на самом деле хотят женщины?

Король Артур опрашивал всю женскую половину своего королевства в течении года, и никто не дал ему ответа. Наконец, ему сказали что одна старуха может дать ему ответ, но ее цена будет очень высока. У короля не было выбора, он пошел к ней и спросил, что она хочет. Она хотела выйти замуж за его лучшего рыцаря Гаваина. Старуха была жутко страшная, старая, противная и с одним зубом.

Артур сказал, что он не хочет заставлять своего друга это делать и лучше умрет.

Тем не менее, Гаваин сказал, что жизнь Артура важна для всего королевства и он согласен жениться на старой противной старушенции. После этого старуха ответила на вопрос Артура.

Она сказала, что женщины больше всего хотят распоряжаться своей собственной жизнью.

После этого жизнь Артура была спасена, все радовались и наступило время свадьбы. Рыцарь Гаваин был настоящим джентльменом, в то время как старуха отвратительно себя вела, жрала руками и пердела во время свадьбы.

Когда наступила свадебная ночь, Гаваин, скрепя сердце, зашел в спальню. Перед его глазами лежала самая красивая женщина, которую он когда-либо видел. Он удивленно спросил, что случилось.

Старуха ответила, что в благодарность за хорошее отношение к ней, когда она была страшной и противной, она согласна половину времени быть молодой красавицей, а половину времени - старухой.

Затем она сказала, что он должен выбрать, какой он хочет чтобы она была днем, а какой ночью.

Гаваин задумался. Хочет ли он, чтобы днем его видели с красавицей, а ночи проводить со старой каргой, или иметь днем старуху, а ночью быть с красавицей? Он решил дать ей решать самой.

После того как она это услышала, она сказала, что всегда будет красавицей, потому что он ее уважает и дает ей возможность распоряжаться своей собственной жизнью.

Так какова мораль этой длинной истории?

Мораль такова - не имеет значения, красивая ваша женщина или страшная, умная или глупая. Под всем этим она все равно ведьма. опубликовано econet

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