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Величайшие книги всех времён по мнению 125 известных писателей

Источник: cameralabs.org 27 сентября 2023 6488
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У каждого свои представления о том, что можно считать величайшим литературным произведением всех времён. Но всегда интересно узнать мнение мастеров слова.

Величайшие книги всех времён по мнению 125 известных писателей

Книги, которые стоит прочитать

Руководствуясь утверждением, что никто не знает о великих книгах больше, чем великие писатели, Дж. Педер Зейн (J. Peder Zane), обозреватель американской газеты The News & Observer, обратился к 125-ти выдающимся британским и американским писателям современности. Он попросил каждого «представить список, ранжированный по порядку с десятью величайшими художественными произведениями всех времён» из романов, сборников рассказов, драматургии и поэзии.

Среди опрошенных были такие знаменитые авторы, как Стивен Кинг, Норман Мейлер, Энн Пэтчетт, Джонатан Франзен, Клэр Мессуд и Джойс Кэрол Оутс. Из 544 отобранных произведении каждый из них составил свой топ. Книга, расположившаяся в начале списка, получила 10 балов, а под номером десять – 1 балл. Опираясь на полученные ответы, Зейн составил книжный путеводитель «Лучшая десятка: писатели выбирают свои любимые книги» (The Top Ten: Writers Pick Their Favorite Books).

У каждого свои представления о том, что можно считать величайшим литературным произведением всех времён. Но всегда интересно узнать мнение мастеров слова. Предлагаем взглянуть, как выглядит рейтинг величайших книг, по мнению современных писателей:

Десять величайших книг ХХ века:

1. «Лолита» Владимир Набоков

2. «Великий Гэтсби» Ф. Скотт Фицджеральд

3. «В поисках утраченного времени» Марсель Пруст

4. «Улисс» Джеймс Джойс

5. «Дублинцы» Джеймс Джойс

6. «Сто лет одиночества» Габриэль Гарсиа Маркес

Величайшие книги всех времён по мнению 125 известных писателей

7. «Шум и ярость» Уильям Фолкнер

8. «На маяк» Вирджинии Вулф

9. «Полное собрание рассказов» Фланнери О'Коннор

10. «Бледный огонь» Владимир Набоков

Десять величайших книг ХIХ века:

1. «Анна Каренина» Лев Толстой

2. «Мадам Бовари» Гюстав Флобер

3. «Война и мир» Лев Толстой

4. «Приключения Гекльберри Финна» Марк Твен

5.  Рассказы А. П. Чехова

6. «Мидлмарч» Джордж Элиот

7. «Моби Дик» Герман Мелвилл

8. «Большие надежды» Чарльз Диккенс

9. «Преступление и наказание» Фёдор Достоевский

10. «Эмма» Джейн Остин

Величайшие книги всех времён по мнению 125 известных писателей

Десять писателей по количеству книг, попавших в топы:

1. Уильям Шекспир – 11

2. Уильям Фолкнер – 6

3. Генри Джеймс – 6

4. Джейн Остин – 5

5. Чарльз Диккенс – 5

6. Фёдор Достоевский – 5

7. Эрнест Хемингуэй – 5

8. Франц Кафка – 5

9. (С одинаковым количеством) Джеймс Джойс, Томас Манн, Владимир Набоков, Марк Твен, Вирджиния Вулф – по 4

Десять величайших писателей по количеству набранных баллов:

1. Лев Толстой – 327

2. Уильям Шекспир – 293

3. Джеймс Джойс – 194

4. Владимир Набоков – 190

5. Фёдор Достоевский – 177

6. Уильям Фолкнер – 173

7. Чарльз Диккенс – 168

8. Антон Чехов – 165

9. Гюстав Флобер – 163

10. Джейн Остин – 161опубликовано econet

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