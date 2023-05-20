Техника исполнения желаний

Если желание не исполняется, значит внутри вас находится что-то, что мешает исполнению этого желания

У желаний нет выходных.

Р. Бёртон

Знаете ли вы о том, что если желание не исполняется, значит внутри вас находится что-то, что мешает исполнению этого желания? И это что-то — это конгломерат ваших чувств, мыслей, эмоций, телесных реакций, которые, переварившись, стали вашими убеждениями, догмами и постулатами, так сказать, истиной в последней инстанции.

Вы можете не осознавать этого, но, когда-то вы приняли решение на основании тех или иных внешних и внутренних раздражителей, и это решение «зацементировалось» внутри, проросло в вашу сущность и сейчас управляет вами и вашей жизнью. Причем это произошло в настолько раннем возрасте, что вспомнить эти решения можно только под гипнозом.

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Вот и получается так, что наши желания не исполняются из-за нас самих же.

Эта мысль постоянно попадалась на глаза, настойчиво лезла в действительность, приводя в некий ступор, потому что было не понятно, как же вспомнить и отменить эти решения и наконец достичь желаемого.

Я читала и читала различные тексты на эту тему, изучала методики и техники НЛП программирования, пробовала симорон и технику погружения в «волшебный город». Но это не давало никакого эффекта, и вопрос: «Как? Как же наконец сделать так, что бы мое желание исполнилось?» — вставал передо мной во всем своем обреченно — ищущем великолепии.

Ни один человек не в состоянии перехитрить свои потаенные желания. Он только может сделать вид, что перехитрил их.

Ф. Верфель

Не так давно я опять затеяла игры со своим подсознанием, и решилась на очередной эксперимент. Найдя на просторах интернета данный метод, сначала отнеслась к нему скептически. Но, после различных неоднозначных отзывов, решила пройти эксперимент самостоятельно, чтобы не отдавать на откуп чужим людям мнение о нем.

Техника оказалась проста как «сибирский валенок». Но, в то же время, не так проста, как кажется на первый взгляд.

Техника заключается в том, что бы собственноручно прописать самые желаемые желания в тетрадку, все то, что необходимо для того, что бы сказать, что жизнь удалась. То, что действительно нужно для счастливой жизни.

Технику формулирования желаний я описывать не буду, информации по этому вопросу предостаточно.

Но эффективней будет зайти немного с «другого бока» и записать все то, что мешает исполнению ваших желаний, отсутствие чего всячески вгоняет вас в депрессию, в тоску и безнадегу, все, что вам мешает и в целом делает неисполнимым ваше желание.

Все просто.

Берем тетрадочку и пишем. Я решила пойти по второму пути и написать, чего мне в жизни не хватает для того, что бы я могла честно перед собой сказать, что жизнь удалась.

Ступор начался с формулирования желания, мало того, что необходимо было сформулировать желание исходя из принципов формулировки, так еще и некоторые желания оказались какими-то «недостойными», что бы быть написанными.

К эксперименту я отнеслась с полной серьезностью, поэтому решила не распыляться и написать пять самых — самых заветных желаний.

Желания необходимы, чтобы жизнь постоянно находилась в движении.

С. Джонсон

Надо сказать, что запись, сделанная от руки имеет огромное слияние на подсознание, по сути являясь командой подсознанию, которая начинает исполняться немедленно. Поэтому несколько раз подумайте, прежде чем записать ваше желание, можно даже сделать пробу пера, только как бы «договорившись» с подсознанием, что это, так сказать, неокончательный вариант вашего желания и вы «работаете» над формулировками.

Подсознание консервативно, и оно не «бежит» сразу же выполнять все команды сознания, так как команды для него являются внешними и обычно ничего хорошего не приносят. Поэтому подсознание как бы старается обойти эту тенденцию, предлагая варианты написания желаний на компьютере, в электронном блокноте или вообще ограничиться мысленным экспериментом. Соответственно команды тогда становятся не такими явными, а то и вообще не принимаются во внимание.

Поэтому только бумага и ручка.

Когда вы попробуете написать желания, вы почувствуете некий барьер, и желание, которое вы так хотели, чтобы оно исполнилось, становится угрожающим вашему спокойствию, что заставляет подумать, нужно ли его вообще писать.

Это подсознание оставляет себе лазейку для того, что бы удостоверится в истинности желаемого. Ведь если исполнять все то, что хочет наше сознание, которое ежесекундно подвергается информационным атакам, действию гормональной системы, эмоциям и чувствам – это прямой путь к саморазрушению.

Прямые команды подсознанию всегда приводят к переформатированию внутреннего мира человека, и с этим нельзя не считаться. Подсознание никогда не предоставит нам желаемое, не изменив ничего в представлении человека о самом себе. Причем желаемое человек в конце концов получит, но только это произойдет такими окольными путями, что разнообразные логические умозаключения тут бессильны. Это может быть такая череда случайностей, нелепостей и неприятностей, что не поддается никакой логике, и, что самое неприятное, человек может испугаться и отказаться от того, что так хотел.

Представьте себе поезд, который сконструирован так, что набирает скорость практически молниеносно, и пусковым механизмом является некая энергия, которая толкает двигатель вперед. И вот поезд, подчиняемый импульсу энергии и силе двигателя, несется к определенной точке в конце пути. И тут машинист видит огромную стену перед собой, пугается и дергает стоп-кран. Что будет с поездом? В лучшем случае он останется цел, что бы двигаться дальше, но внутри поезда все будет поломано и испорчено.

Так и с нашими желаниями. Написанные от руки на бумаге, они являются этой энергией, что толкает поезд вперед. И если вы испугаетесь и решите, что ваше желание уже и не так вам и нужно, то можете представить, что будет. Поэтому если вы желаете – то желайте до конца!

Замечали ли вы, что другие люди как бы играючи получают то, что вы получить никак не можете. В то время как вы изо всех сил стремитесь, кажется – вот оно, желаемое находится рядом, только руку протяни, но постоянно происходит что-то, что мешает исполнению желания. Это что-то как раз и есть те самые убеждения, постулаты и догмы, те решения, которые мы когда-то приняли за истинность. И когда вы решаете откатить желание, на основе когда-то принятых решений, подсознание устраивает адскую головомойку своему хозяину. И если вы решите снова с помощью различных техник запустить механизм исполнении желаний, то подсознание устроит забег по пересеченной местности без вообще какого-либо шанса получить желаемое.

Так вот, написание от руки — это обязательное условие данной техники, причем когда пишешь что-то для себя, появляется ощущение чего-то постыдного, местами глупого и вообще чушью, которую хочется поскорей выкинуть или не делать. Это подсознание «защищает» человека от необдуманных желаний, так как, повторюсь, написание от руки своего желания – эта прямая команда к исполнению.

Еще одним из условий данной техники является не загадывать деньги, так как деньги не являются самостоятельным предметом, и в основном все они нужны для покупки нужной вещи, поездки, ремонта и прочих вещей. Поэтому загадывать нужно ремонт, поездку, вещь, но не деньги.

Так же не нужно устраивать себе веселую жизнь и накладывать какие-либо ограничения. «Вот если я найду новую работу, то точно буду ходить в спортзал», «Если у меня будет квартира, то я постоянно буду собирать друзей вместе», «Если дело выгорит, я напьюсь». Это самоограничивающие дополнительные программы, которые накладывают блок на исполнение желания. Вы сгоряча пообещали, но выполнять не хотите, например, не хотите ходить в спортзал, думаете ваше желание исполниться?

И не включайте в свои желания других людей. По крайней мере, старайтесь. То есть, «Я хочу замуж за Васю» не прокатит. Семья и дети, счастье в браке и семейной жизни – вот ваша формулировка.

Если все сделать правильно, получается инструкция для подсознания, которая начнет исполняться немедленно, если бы не те самые убеждения, о которых мы говорили в начале. Поэтому необходимо под каждым желанием написать различные «блокирующие» фразы, убеждения, постулаты, мнения, которые мешают исполнению данного желания, назовем их для краткости блоки. Записываем эти блоки под каждым желанием, и не отвлекаемся ни на что другое.

Например: «Хочу замуж».

Блоки:

а) Я толстая, а толстых замуж не берут,

б) я не умею готовить, а там придется,

в) я боюсь рожать, а без детей семья не семья,

г) боюсь, что он мне изменит и я останусь одна с детьми на руках,

д) боюсь что он будет пить, а сейчас только кажется хорошим.

Думаю, смыл ясен.

Далее необходимым условием данной техники является ее регулярность. Необходимо желательно ежедневно писать под каждым желанием блокирующие убеждения в течение одного месяца. Не бросать через пару дней, типа и так все ясно, а пройти до конца.

Итак, как же я сама проходила данный эксперимент.

1 неделя. Написав все желания на отдельных листах в тетрадке, я сформулировала все те блоки, которые лежали на поверхности, получилось довольно-таки бодренько и объемно. За неделю исписалось довольно-таки приличный объем тетради, но блоки не заканчивались, и я вдохновленная в радостном предвкушении собиралась пройти остальные недели в таком же темпе. В основном самый поверхностный блок об отсутствии желаемого в моей жизни упирался в деньги. На каждое мое «хочу» первый блок был: «На это нет денег», и на второе «Хочу» и на третье. Интенсивность желаний не ослабевала, и все давалось легко.

2 неделя. Блок в виде «На это нет денег» уже не котировался, потому что за этим тут же следовал вопрос: «А почему у тебя нет денег?». И началось раскапывание завалов при ответе на этот вопрос. Начали вскрываться, как гнойники, застарелые обиды и комплексы. Пошли блоки из детства, выявилась программа по самоуничтожению, вроде как «я недостойна жить на земле и вообще не должна была появляться». Начались приступы агрессии, и дикой раздражительности, все казались врагами, которых необходимо уничтожить. Постаралась смотреть на все это как на кино, как бы не участвуя в этом, а просто наблюдая со стороны. Ведь когда смотришь кино, это ни к чему не обязывает, ты не участник, ты наблюдатель. Поняла, что если нет денег (естественно в том количестве, который меня бы устраивал), что значит, что другие люди не хотят мне их давать (зарплату не берем в расчет). И появились вопросы уже другого рода, почему же люди не хотят мне их давать.

3 неделя: Блоки внезапно закончились и пошли по второму кругу. Формулировки разные – суть одна. Блок на сам эксперимент и мысли, что все это пустая трата времени и ничего не изменится. Нежелание писать и возвращаться к этому снова. Повысился уровень паники и хаоса внутри, развивается социопатия и повышенная возбудимость с переходом в агрессию. Обесценивание себя и желаний, которые написала. Надоело каждый вечер писать блоки, хочется прекратить эксперимент. Дернуть стоп-кран. Тупик. Самосаботаж. Отговорки. Нежелание взглянуть в себя в «глубину».

4 неделя. Второе дыхание. Ощущение бесконечности одних и тех же действий. Появились блоки на блоки. Например, на блок «Я этого не достойна», появляется тут же другой блок «Я этого достойна, но…». Блоки, которые всплывают, не тянут на правду. Ощущение, что блоки концентрируются на поверхности и вглубь нырнуть невозможно. Организм сопротивляется. Хочется и не хочется побыстрее закончить эксперимент. Страх, что эксперимент решит мою проблему, потому что он открывает глаза. Становится очевидным то, что раньше не замечала. Эксперимент – это антивирусная программа, которая находит и уничтожает те, что угрожает работе системы. Антивирус работает. Инсайт с деньгами. Поняла, почему у меня с ними не складываются отношения. Ощущение, что так и не смогла выцепить главное, что тянется из детства и отношений с миром через родителей / Род. Главное прячется в недрах подсознания и не хочет, что бы его вытаскивали на свет божий.

Последние дни эксперимента. Решение продлить еще на неделю, в тщетной попытке вытащить идущие из самого раннего детства программы. Не получилось. Желания «сдулись», как воздушный шар, и уже не важно исполнятся ли они вообще.

Мы редко до конца понимаем, чего мы в действительности хотим.

Ф. Ларошфуко

Общее ощущение от эксперимента: всплывают все те родительские установки, судьбоносные сцены из раннего детства, где мне внушались некие постулаты, которыми я жила всю жизнь. Мощные программы. НЕ возможность провалиться совсем «вглубь», как будто там стоит стена и она мне неподвластна. Слетело все наносное. Внутреннее взросление. Понимание, что именно я сама выбрала когда-то эти убеждения и живу ими до сих пор. Усталость. Появилось понимание, что я всю жизнь искала одного, разными путями. И оно настойчиво стучалось в мою дверь, и ждало, когда я открою.

Нивелирование межличностных отношений, и не понятно, что без всей этой шелухи теперь делать.

Результат: Некоторые желания «отвалились» в процессе эксперимента, через два месяца после окончания эксперимента начали реализовываться еще два. Причем практически без всяких усилий с моей стороны. Подсознание убрало, разрушило те блоки, которые стояли, и не позволяли исполниться желанию. Причем механизм этого разрушения до сих пор не ясен. Но это и не важно, важно, что то, что мешало годами жить и требовало решения в результате непродолжительного эксперимента заслужило право на жизнь. Точно знаю, что пройду его еще раз.

В эксперименте есть завершающая фаза. Но если ее озвучить тут, то это поломает весь процесс. Всем, кто рискнул пройти эксперимент и добросовестно месяц выписывал блоки, предлагаю запросить у меня текст с завершающей фазой.

Только хочу предостеречь, что нежелательно узнавать, что в завершающей фазе эксперимента до его прохождения, потому что иначе все окажется неэффективным.

Эксперимент будет эффективным один-два раза, но это достаточно мощная техника исполнения желаний. Советую попробовать и ваша жизнь быстро и просто начнет меняться к лучшему.опубликовано econet

Автор: Ольга Цыбакина

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