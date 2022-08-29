Как-то шел по дороге мудрец, любовался красотой мира и радовался жизни. Вдруг заметил он человека, сгорбившегося под непосильной ношей.

Как-то шел по дороге мудрец, любовался красотой мира и радовался жизни.

Вдруг заметил он человека, сгорбившегося под непосильной ношей.



- Зачем ты обрекаешь себя на такие страдания? – спросил мудрец.

- Я страдаю для счастья своих детей и внуков, – ответил человек. – Мой прадед всю жизнь страдал для счастья деда, дед страдал для счастья моего отца, отец страдал для моего счастья, и я буду страдать всю свою жизнь, только чтобы мои дети и внуки стали счастливыми.



- А был ли кто-то счастлив в твоей семье? – спросил мудрец.

- Нет, но мои дети и внуки обязательно будут счастливы! – ответил несчастный человек.





- Неграмотный не научит читать, а кроту не воспитать орла! – сказал мудрец, - научись вначале сам быть счастливым, тогда и поймёшь, как сделать счастливыми своих детей и внуков!

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