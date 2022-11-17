Наконец-то она сказала вслух то, в чем все это время боялась себе признаться

- Хочу всем нравиться! - сказала она. - Ведь тогда мне будет так легко и просто жить!.. Меня все будут любить, поддерживать, носить на руках. Обо мне будут слагать стихи, меня будут боготворить. За меня будут сражаться… За один мой взгляд… Или улыбку… Или нежное слово… Ах, если бы я была по-настоящему красива!

- Но ты красива! – прозвучал ей в ответ голос. – Просто потому что ты женщина. И ты уже родилась с этой красотой, ты обладаешь ей с того самого момента, как стала маленькой-маленькой клеточкой. Уже в тот момент ты была совершенна. Полностью совершенна. Божественно совершенна. И вот ты росла, развивалась, превращаясь в такой же совершенный организм. Красота – это и есть твоя сущность. Ты просто забыла про это.

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- Но почему же я тогда всем не нравлюсь? – вновь спросила она. – Раз я настолько совершенна, все должны быть от меня без ума! Хочу быть не просто красивой, а самой прекрасной на свете!

- Ты хочешь быть красивее всех, - сказал голос. – А, значит, ты хочешь отличаться и быть не похожей ни на кого. Но люди устроены так, что им нравится тот, кто похож на них. Если ты будешь обладать нечеловеческой красотой, то и относиться к тебе будут не как к человеку. В конце концов тебя начнут сторониться и избегать. Ты действительно хочешь этого?

- Нет, конечно, - произнесла она. – Я хочу, чтобы ко мне хорошо относились. Хочу, чтобы принимали и общались. Хочу, чтобы со мной другим было хорошо.

- Что же, здесь нет ничего сверхъестественного, - снова ответил голос. – Улыбайся другим, радуйся им, говори добрые и хорошие слова. Придержи осуждение, но не жалей похвалы. Интересуйся людьми и тем, что им дорого. Это разве так сложно?

- Честно говоря, совсем непросто, - сказала она. – А если я не хочу улыбаться, потому что это будет фальшивая улыбка, кривая гримаса, да и только. А если мне нет дела до других и того, что им интересно и дорого?

- Так ты же хочешь всем нравиться или нет? – спросил голос. Ты же хочешь море внимания, заботы, интереса, желания к своей персоне извне? Если ты перестанешь желать отличаться от других, будешь дарить им улыбки, радость, интерес, то ты получишь много внимания и любви, очень много. Если же ты не будешь этого делать, то, будь ты самой прекрасной на свете, но твоя физическая красота скоро превратится в стенку между тобой и другими, а потом ты и вовсе будешь чувствовать себя в заточении. В плену своей собственной красоты.

- Я хочу всем нравиться, - тихо и уже не так уверенно произнесла она. – Ведь тогда мне не нужно будет ничего делать, чтобы быть интересной. Ведь тогда никто не сможет осудить меня или сказать, что я скучная…

На этот раз голос молчал. Последние ее слова, казалось, медленно растворялись в пространстве, словно раскатистое эхо в горной долине. Она тоже молчала, осознавая, что слова застряли где-то в груди. Несколько раз она хотела было произнести следующую фразу вслух, но что-то постоянно мешало. Она открывала рот, но губы будто деревенели в этот момент. На лице у нее была гримаса напряжения, внутренней борьбы. Что-то внутри нее яростно сопротивлялось тому, чтобы эти слова были сказаны вслух.

- Ты правда хочешь всем нравиться? – снова прозвучал голос, который видимо решил, что пора положить конец той борьбе, что происходила внутри нее.

- Я хочу всем нравиться, - сказала она, с усилием выдавливая из себя каждое слово. – Я хочу нравиться всем лишь только для того, чтобы понравиться самой себе!

Она сначала хотела заплакать и закрыла лицо руками. Но потом внезапно ощутила облегчение, словно огромный камень свалился с души. Наконец-то она сказала вслух то, в чем все это время боялась себе признаться. Она продолжала говорить и говорить, обращаясь к голосу все с новыми вопросами. Но тот продолжал молчать. В словах больше не было необходимости. опубликовано econet.ru

Автор Дмитрий Вострухов

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