Именно эти люди станут нашими билетами в рай, когда мы научимся любить их и наши чувства к ним...

Состояние ума, которое больше всех нуждается в просветлении, — это уверенность, что человеческие существа нуждаются в просветлении.

Больше всех нуждается в любви и прощении один грех — считать других людей грешными.

Каждый человек, позволяющий другим считать его духовным вождем, обязан спросить самого себя: “Почему из всех форм опыта, доступных мне во Вселенной, я выбираю именно этот? Почему я следую принципу, согласно которому так много людей страдают, а я один — «просветленный»?

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

В этом смысле все, что я вижу вокруг, — это я сам. Я сам вижу собственную непросветленность и настолько не принимаю ее в себе, что проецирую на других, сам того не осознавая.

Независимо от того, насколько наивными, глупыми или нелюбящими себя кажутся нам другие, мы не имеем права даже допустить мысль, что их сознание ниже по своему уровню, чем наше. Может быть, они осознают гораздо более глубокие измерения любви. То, как мы их видим, — только четкий признак нашего собственного уровня вибраций.

Именно те люди, которых мы считаем вульгарными, непросвещенными, глупыми, наивными и сумасшедшими, — именно эти люди станут нашими билетами в рай, когда мы научимся любить их и наши чувства к ним.

Мы можем выражать эту любовь внешне, но можем и не проявлять ее, — как нам захочется. Не имеет большого значения, как именно мы ведем себя по отношению к ним. Но мы должны быть внимательны к этим людям и любить их такими, какие они есть.

Помните, что каждое существо содержит в себе все, чем оно когда-либо было или будет. До тех пор пока мы воспринимаем себя как ограниченных существ, мы находимся все на том же расстоянии от центра — где мы хорошие или плохие, здоровые или безумные.

Очень заманчиво скрывать от самого себя свое тщеславие и считать себя носителем просветления и учителем чистоты и добродетели.

Никто, в том числе и сам такой человек, не будет интересоваться истинными побуждениями и результатами — ведь разве он на самом деле не способен на то, на что, но его словам, способен? Даже если другим не удается достичь его уровня, в этом нет его вины, — и так постоянно поддерживается эта игра.

Он непрерывно самовосстанавливает свою структуру, пока не пожелает понять, что только его собственные вибрации вызывают то зло и невежество, которые он замечает в других. Чем больше он ненавидит зло, тем больше вокруг поводов для ненависти. Чем чаще он советует другим противиться материальному миру, тем сильнее он привязывает их к нему.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Мы всегда оказываемся виноватыми во всем, в чем обвиняем других. Все, что бы мы ни замечали в других, есть и в нас. Совершенно бессмысленно пытаться исправлять чужое поведение. Если бы человек понимал, что он делает что-то не так, он бы наверняка этого не делал.

Отрицая его свободу, мы тоже начинаем ошибаться, мы ошибаемся точно так же, как и он. Смириться с правом других быть другими и не соответствовать нашим ограниченным критериям правильного, умного или просветленного — один из самых важных и сложных шагов духовного прогресса. В некотором смысле удачно, что возможность сделать этот шаг предоставляется нам каждый день…»опубликовано econet.ru

Тадеуш Голас, "Руководство к просветлению для ленивых"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet