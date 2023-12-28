Тема финансового благополучия связана с большим числом противоречий и парадоксов...

Тема финансового благополучия связана с большим числом противоречий и парадоксов.

Как же правильно вообразить или увидеть свои деньги, воспользовавшись принципом "все, что можно детально вообразить, осуществимо"?

Нельзя гоняться за деньгами — нужно идти им навстречу.

Аристотель Онассис

«Все, что только можно детально вообразить и представить – осуществимо!» Этот девиз можно встретить в самых разных источниках: от Наполеона Хилла до пресуппозиции, применяемой в методологии нейро-лингвистического программирования.

Одни считают деньги чем-то материальным, другие, не менее авторитетные источники утверждают, что деньги – это энергия. А, например, Роберт Кийосаки, заявляет, что «деньги - это всего лишь идея».

Часто можно встретить предостережения о том, что желание получить только деньги и ничего более ни к чему не приведет. Чрезмерная важность от факта обладания большой суммой денег может сыграть злую шутку с тем, кто завысил значимость обладания ею. Существует множество историй о том, как люди в последний момент бросали все или совершали глупые поступки, находясь в шаге от сокровища.

Получается, что тема финансового благополучия связана с большим числом противоречий и парадоксов.

Как же правильно вообразить или увидеть свои деньги?

Мечтать умеет каждый, однако далеко не все мечтатели становятся обладателями состояний. На какие же детали нужно обратить внимание, чтобы Деньги в их практически архетипическом смысле обратили внимание на нас?

1. Образ себя любимого

Избыточная важность возникает там, где нет целостной картины. Как только мы прониклись жутким желанием, граничащим порой с алчностью, стоит остановиться и задуматься о том, что же лежит в основе этого желания.

Если мы зациклены на факте обладания какими-то благами или о том, как же здорово будет, наконец, решить какие-то финансовые проблемы, то значительно сужаем фокус восприятия ситуации. Мы видим лишь малую часть, упуская самое главное – того человека, который будет всем этим богатством обладать, то есть себя.

Поэтому первое, с чего нужно начинать «мечтать», точнее визуализировать собственное благосостояние, это полноценный и привлекательный образ самого себя.

Какими мы должны быть, чтобы привлечь достаточный денежный поток в свою жизнь?

Общительными? Яркими? Энергичными? Увлеченными? Спокойными? Отзывчивыми? Веселыми? Улыбчивыми? Собранными? Уверенными? Легкими? Гибкими?..

Это весьма непростой вопрос…

Вряд ли богатство придет в нашу жизнь, если мы не избавимся от «кислой мины» на лице и будем продолжать осуждать все и вся, жалуясь на жизнь и судьбу.

Зачастую мы считаем себя полностью «окей» и не можем понять, почему же жизнь не оценивает нас по справедливости и достоинству.

Если у нас в мыслях нет целевого образа самих себя, то бессознательное не будет знать, куда нас вести и какие ресурсы подключать.

Как же его создать?

На время придется стать для самого себя стилистом, косметологом, режиссером, художником, тренером и вообще всем тем, кто способен профессионально создать новый, привлекательный образ. Пусть все это происходит в воображении, но это имеет очень большое значение.

Измените свою мимику, позу, жесты. Оденьте мысленно себя так, как в вашем представлении должен быть одет обеспеченный человек. Добавьте уверенности, спокойствия, плавности движений и глубины голоса. Уберите всю суетливость, тревожность, нерешительность.

Это совсем другая версия вас, о которой вы, возможно, даже не подозревали.

Непривычно? Странно? Страшно? Вы родились совершенным, но на своем жизненном пути «научились» не самым полезным вещам, поверив в разные «нельзя» и «невозможно». Пришло время отбросить эти отжившие свое «навыки».

Представьте, что нет ограничений в том, чтобы создать поистине мощный образ самого себя, привлекшего в жизнь столько денег, сколько нужно.

Один из важных моментов здесь, требующий уточнения, это что желанный образ обеспеченного себя нужно видеть со стороны, а не из своих глаз. Находясь внутри своей цели, мы даем бессознательному сигнал о том, что она уже достигнута.

2. Точная сумма денег в единицу времени

Деньги – это, конечно, и энергия, и идея, но они существуют в материальном мире. А здесь все поддается измерению.

Привлечь деньги, не проведя предварительный расчет желанной для себя суммы, практически невозможно. Или все закончится тем, что вы найдете блестящую монетку на асфальте (ведь это тоже деньги, правда ведь).

Кому-то хватит 100 тысяч рублей в месяц, кто-то придет к выводу, что это должно быть не менее 100 тысяч долларов в год, а кто-то определит более понятную сумму для себя в неделю или даже в день.

Поэтому это еще один важный компонент, который стоит добавить к созданному ранее привлекательному образу самого себя.

Если это, к примеру, 150 тысяч рублей в месяц, то в каком виде это должно быть?

Смс о пополнении счета, которые он читает на экране своего телефона? Пачка из тридцати шелестящих пятитысячных купюр, которую он держит в руках? Выписка о движении средств своего счета, которую он читает на экране своего ноутбука?

«Все, что можно детально представить, осуществимо». Чем больше деталей будет содержать желанный образ себя, тем скорее запустится процесс воплощения желаемого.

3. Конкретный срок получения желанной суммы денег

Если до этого мы обсуждали визуализацию образа самого себя и его элементы, то пришло время расширить фокус восприятия и поместить этот образ во вполне определенный контекст.

Место, безусловно, важно для эффективной визуализации, но один из критических моментов, это срок получения желанной суммы денег.

Когда вам нужно получить желанную сумму? Какое время года в момент, когда желанный образ вас уже обладает нужной суммой? Какой месяц? Год? Какой пейзаж за окном? Есть ли значимые даты, дни рождения, праздники, которые находятся в непосредственной близости от желанного момента?

Дополнив образ цели конкретным сроком, мы как бы спускаем мечты с небес на землю, давая бессознательному сигнал о том, что это обязательно произойдет.

4. Смещение с результата на процесс достижения

В трансерфинге этот прием называется «визуализацией процесса», когда говоришь себе «сегодня я все делаю лучше, чем вчера, а завтра – буду делать лучше, чем сегодня».

Целевой образ, над которым мы работали до этого, добавляя в него детали и вписывая в пространственно-временной контекст, конечно же, очень важен. Сам по себе он является чрезвычайно мощным ресурсом, дающим силу, веру и надежду в текущем «здесь и сейчас».

Однако не менее важно сохранять в себе ощущение движения к результату. Вы одновременно удерживаете целевой образ себя и находите пусть даже небольшое подтверждение того, что продвигаетесь к цели. В итоге вы замечаете, как текущий образ себя становится все более похож на желанный.

При этом вы переключаетесь с результата на процесс, не давая себе ни завысить важность цели, ни уйти из «здесь и сейчас» в «там и тогда» при возникновении трудностей.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

Итак, для того, чтобы увидеть свои деньги сначала мысленно, а потом и вживую, нужны 4 компонента:

Образ себя + Желанная сумма + Конкретный срок + Процесс достижения

Нет ограничений по тому, сколько деталей желанного образа стоит описывать. Главное, чтобы он казался привлекательным и был диссоциированным, то есть видимым со стороны, а не из своих глаз.

Деньги любят счет, и наличие в целевом образе желанной суммы на порядок повышает вероятность воплощения нужного результата.

Конкретный срок помещает целевой образ в нужный пространственно-временной контекст и окончательно спускает его «с небес на землю».

Вовлеченность в процесс достижения позволяет успешно преодолевать препятствия и не создавать избыточной значимости результата.

В заключение несколько рекомендаций

Для улучшения качества визуализации рекомендуется также закрыть глаза и войти в расслабленное состояние. Ключевым моментом здесь, конечно, является целевой образ себя.

Усиленный суммой, сроком и визуализацией процесса достижения, он превращается в настоящий магнит для денег.

Он становится тем сильнее, чем чаще к нему происходит мысленное обращение. Здесь работает «рекламная» аналогия: «реклама, показанная один раз – это не реклама».

В идеале этот образ должен стать своеобразным фоном для остальных мыслей.

Включаемый уже «на автомате», целевой образ укрепляет как желательность результата, так и уверенность в том, что каждый шаг неизбежно приближает его реализацию. опубликовано econet.ru

Автор: Вострухов Дмитрий

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