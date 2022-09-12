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Следы на песке

Источник: samtulana.ru 12 сентября 2022 6224
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Как-то раз одному человеку, глубоко верующего в Бога, приснился сон. Ему снилось, будто он идет песчаным берегом

Следы на песке

Одна пара следов

Как-то раз одному человеку, глубоко верующего в Бога, приснился сон. Ему снилось, будто он идет песчаным берегом, а рядом с ним - Господь. На небе мелькали картины из его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов: одну - от его ног, другую - от ног Господа.

Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке. И увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были самые тяжелые и несчастные времена в его жизни.

Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа:

- Не Ты ли говорил мне: если последую путем Твоим, Ты не оставишь меня. Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же Ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в Тебе?

Следы на песке

- Мое милое, милое дитя,- отвечал Господь.- Я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге. У тебя не было сил идти дальше и я нес тебя на руках. опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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