Почему, по какой причине мир ведет себя таким вот стервозным образом?

Вообще, факт существования «закона подлости» сам по себе является довольно странным, не правда ли? Почему, по какой причине мир ведет себя таким вот стервозным образом? Или это всего лишь домыслы, предрассудки? Да нет, тенденция все же имеется, и никуда от этого факта не денешься. К счастью, модель Трансерфинга не только раскрывает причину такой закономерности, но и объясняет, как можно ее избежать.

Все люди, как правило, спят наяву в той или иной степени

Правило Трансерфинга действует безотказно, избавляя того, кто ему следует, от массы проблем непонятного происхождения. Стоит лишь отпустить хватку и перестать «держать мир за горло», как он тут же становится приветливым и послушным.

Ну а тот, кто «не отпускает», будет ходить, словно магнит, притягивая к себе все противоположное. Однако закон невезения — это еще не все. Как только противоположности встречаются, их противостояние стремится к дальнейшему обострению.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Известный закон единства и борьбы противоположностей, суть которого заключается в самом названии, уже превратился в «школьное» знание. Волга впадает в Каспийское море, а Миссисипи в Мексиканский залив. Но все не так просто. Давайте зададимся вопросом: а почему, собственно, данный закон имеет место?

Причину вездесущего единства противоположностей мы уже выяснили: сталкивая их, равновесные силы тем самым восстанавливают равновесие. Ну а почему противостоящие стороны находятся в состоянии непрекращающейся борьбы?

Казалось бы, должно быть наоборот: столкнулись, погасили друг друга и успокоились. Так нет же, противоположности будут «злить» друг друга до тех пор, пока не «подерутся». И если забияк не растащить, это будет продолжаться постоянно.

За примерами далеко ходить не надо. Вы сами можете подтвердить, что мир частенько действует вам на нервы. Конечно, для каждого в разной степени и по-своему. Но в общем суть такова: если в данный момент нечто способно вывести вас из равновесия, оно почему- то как назло случается.

Происходит следующее. Если вы чем-то встревожены, озабочены, подавлены, тогда нервы у вас напряжены, хотя бы частично. Вот тут, как будто в связи с этим, появляется некий паяц и начинает прыгать и тявкать так, чтобы еще сильнее натянуть струны ваших нервов. Вы раздражаетесь, а паяц прыгает все неистовей.

Существует много способов повысить раздражение. Допустим, вы куда-то очень спешите и боитесь опоздать. Паяц тут же хлопнул в ладоши и, потирая их, воскликнул: «Ну, поехали!»

С этого момента все работает против вас. Люди загораживают путь и чинно себе шествуют, а вы никак не можете их обойти. Вам нужно поскорей пройти через дверь, а там буквально выстраивается очередь ленивцев, еле переставляющих ноги. На шоссе с автомобилями творится то же самое. Все будто нарочно сговорились.

Конечно, кое-что можно списать на восприятие: когда торопишься, кажется, будто весь мир вокруг замедляется. Но присутствуют и явные признаки: лифт или машина ломаются, автобус опаздывает, на дороге возникает пробка — здесь уже какая-то злонамеренная объективность.

Можно привести еще и другие примеры. Если вы чем-то озабочены и напряжены, люди вокруг будут делать именно то, что вас раздражает, притом именно сейчас, когда вы хотите, чтобы вас оставили в покое.

Дети начинают ходить на головах, хотя до этого вели себя смирно. Кто-то рядом принимается чавкать и шумно глотать. Разные субъекты путаются под ногами и пристают со своими проблемами. Всюду назойливо лезут какие-нибудь помехи. Если кого-то ждешь с нетерпением — долго не приходят. Если не хочешь никого видеть — обязательно заявятся. Ну и так далее.

И это давление извне становится все более интенсивным, по мере того как накапливается раздражение. Чем сильнее напряженность, тем активнее досаждают окружающие люди. Но вот ведь что интересно: они себя так ведут вовсе не умышленно. Им даже в голову не приходит, что это может кому-то мешать. В чем же причина такого поведения?

В психологии бессознательного вообще много белых пятен. Как это ни странно, в большинстве случаев людьми движут неосознанные мотивы. Но удивительно даже не это, а то, что движущая сила, формирующая бессознательные мотивы, находится не внутри психики человека, а вне ее.

Этой силой являются невидимые, но реальные энергоинформационные сущности, порождаемые мысленной энергией живых существ, — маятники. О маятниках уже много говорилось в первой книге Трансерфинга. Они всегда появляются там, где можно поживиться энергией конфликта.

Только не надо полагать, что эти сущности способны что-то замышлять и осуществлять осознанное намерение. Маятники, подобно пиявкам, чувствуют поляризацию как неоднородность в энергетическом поле и стараются присосаться. Но и это еще не так страшно.

Весь ужас в том, что они не только поглощают энергию конфликта, но и каким-то образом заставляют людей вести себя так, чтобы этой энергии выделялось еще больше.

Они делают все для того, чтобы энергия била через край. Маятники дергают людей за невидимые ниточки, и люди подчиняются, словно марионетки. Каким именно образом маятники влияют на мотивацию людей, пока не ясно, но делают они это весьма эффективно.

Ясное сознание человека для маятников недоступно, но им этого и не требуется — вполне достаточно подсознания. Все люди, как правило, спят наяву в той или иной степени. Многие вещи человек выполняет машинально, расслабленно, не отдавая себе трезвого отчета: «В данный момент я не сплю и ясно осознаю, что делаю, зачем и почему именно так».

Особенно низок уровень осознанности у человека, когда он находится дома или в толпе. В домашней обстановке необходимость в повышенном самоконтроле невелика, а потому человек ведет себя расслабленно и чуть ли не дремлет. Во внешнем, но узком кругу общения, напротив, сознание наиболее активно и занято самоконтролем. При большом же скоплении людей действия человека снова становятся спонтанны, но при этом еще и попадают в сильную корреляцию с общими порывами всей массы.

Чтобы продемонстрировать работу маятника, возьмем самый простой пример — прохожего, за которым вы идете по одной дороге и затем обгоняете. Как только вы собрались повернуть налево, чтобы обогнать, он делает спонтанный шаг туда же, как будто преграждая вам путь. Вы пытаетесь обогнать его справа, и он невольно отклоняется в ту же сторону.

Что заставляет прохожего менять направление? Ведь он вас не видит, да и какое ему дело до того, что вы хотите его обойти? Может быть, он каким-то образом чувствует приближение спиной и инстинктивно не желает пропустить «соперника» вперед? Такое предположение вроде бы напрашивается, и все же это не так. В живой природе, если говорить об инстинктах, соперничество всегда проявляется в ситуациях, когда противоположные стороны стоят лицом к лицу. Маятник — вот что заставляет прохожего отклоняться в сторону.

Человек идет, не думая о том, как ступать, чтобы двигаться четко по прямой линии. В этом отношении он спит, поэтому линия его шагов время от времени самопроизвольно отклоняется в ту или другую сторону. Мотивация, то есть выбор направления, лежит в подсознании, которое в данный момент не контролируемо, а значит, потенциально открыто для маятника.

Тут подходите вы и предпринимаете попытку обогнать прохожего. По сути, это есть конфликт, хоть и мизерный. С целью увеличения энергии конфликта маятник заставляет прохожего сделать невольно шаг в сторону, чтобы преградить путь и тем самым обострить ситуацию.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

В то же время маятник не действует умышленно, поскольку не обладает осознанным намерением. Так же бессознательно делают свое дело равновесные силы. Еще раз подчеркиваю: здесь идет речь о неких процессах, механизм которых пока неясен, а не о разумном поведении сущностей. Мы лишь отмечаем отдельные проявления и закономерности природы энергоинформационного мира.

Нет смысла рассуждать, что за маятник работает в данной ситуации, откуда он взялся, как ему это удается и что в действительности происходит там, на энергетическом уровне. Все равно мы не сможем в этом разобраться досконально. Имеет значение лишь один главный вывод: если равновесные силы сталкивают противоположности, то маятники делают все, чтобы распалить энергию возникшего конфликта. Таков закон маятника.

Нескончаемые битвы маятников — будь то семейные ссоры или вооруженные конфликты — все они ведутся именно в соответствии с этим законом. Если возникло противостояние, дальнейшие события будут разворачиваться в сторону обострения конфликта, что бы ни происходило, включая временные и декоративные примирения.

Там, где работает закон маятника, здравый рассудок не имеет силы. Именно поэтому действия как отдельных личностей, так и целых государств очень часто не укладываются в рамки здравого смысла. В конфликтных ситуациях мотивы человека находятся во власти маятника.

Вот и получается такой странный эффект, когда воспринимаешь свои прошлые действия как сон: «И где был мой разум? И почему мне вздумалось так поступить?» Да потому, что человек действовал, не отдавая себе отчета. Лишь впоследствии, когда сознание уже не подвержено внешнему воздействию, все произошедшее получает адекватную оценку.

Особенно крепким становится сон, если внимание попадает в петлю захвата. В специфических сообществах, как, например, в армии, группировке или секте, создается среда с определенными стереотипами поведения и мышления. Это «усыпляет», и подсознание полностью открывается для зомбирующего воздействия со стороны маятника. И тогда происходят вещи, которые со стороны кажутся совершенно непостижимыми.

Почему люди с таким остервенением убивают себе подобных из-за того, что те, другие, поклоняются иным — своим богам? Кому это мешает? Люди терпят лишения на войнах и умирают десятками, сотнями тысяч, миллионами. Где же инстинкт самосохранения? Сражение за богатство и территории еще можно понять. Но как объяснить битву за убеждения?

Идея о мире всем близка. Но войны не прекращаются. Идея единого Бога — очевидна. Идеи добра, справедливости, равенства... можно продолжать еще долго. Всем все понятно, однако здравый смысл не работает, а побеждает зло. Откуда же это зло берется?

Так вот, универсальным источником зла являются маятники. Стоит немножко понаблюдать, и станет совершенно ясно: что бы ни делалось в любом противостоянии чего-либо с чем-то — все двигается в направлении увеличения энергии конфликта. Борьба если и угасает, то лишь ненадолго, чтобы затем разгореться с новой силой. Как освободиться от этого влияния?

Проснуться и осознать, каким образом маятник пытается вами манипулировать. Понимать, что происходит, — это уже половина дела. Сила влияния маятника обратно пропорциональна осознанности. Он имеет над вами власть до тех пор, пока вы спите наяву.

Прежде всего — не следует принимать участие в деструктивных битвах маятников, если это не нужно вам лично. Когда вы в толпе, необходимо сойти со сцены действа в зрительный зал, оглядеться и проснуться: «Что я здесь делаю? Я отдаю себе отчет? Зачем мне это нужно?»

Пробуждение от сна наяву должно быть абсолютно четким, как было показано выше: «В данный момент я не сплю и ясно осознаю, что делаю, зачем и почему именно так». Если вы отдаете себе такой отчет, все в порядке. Если же нет, значит, в любой, даже ничтожно малой конфликтной ситуации, вы — марионетка.

Сложнее обстоит дело, когда вас что-то раздражает. В таком случае паяц будет прыгать до тех пор, пока держится нервное напряжение. Обычно это означает, что маятник поймал ваше внимание в петлю захвата. Для того чтобы освободиться от маятника, необходимо впасть в безразличие. Но сделать это трудно.

Например, соседи досаждают своей музыкой, которая вам жутко не нравится. Ваша задача — любым способом «отцепиться» от маятника. Но заставить себя не реагировать практически невозможно. Подавлять эмоции бесполезно. Вместо этого нужно обратить внимание на что-то другое.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Попробуйте слушать свою музыку, но не громко, а только чтобы заглушить соседскую. Придумайте еще какие-нибудь способы, как отвлечься. Если вам удастся занять мысли чем-то другим, соседи постепенно угомонятся.

Точно так же и в остальных случаях. Если «паяц прыгает», значит, ваше внимание попало в какую-то петлю захвата. Вас вовлекли в игру маятника, цель которой — повышение энергии конфликта. Для того чтобы освободиться от петли захвата, необходимо переключить внимание.

В общем, все не так уж плохо. Не будет «назло», если не спать наяву. Хотя, можно подумать, что все сказанное — просто какой-то чудовищный бред. Конечно, нелегко свыкнуться с мыслью о том, что какие-то сущности могут тобой управлять. Принимать это знание или нет — вопрос личного выбора. И не нужно верить. Наблюдайте и делайте выводы сами.опубликовано econet.ru

© Вадим Зеланд

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet