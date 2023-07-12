Пилот у нас — сознание, а диспетчер — подсознание. И чтобы самолёт воспарил, долетел до места назначения и удачно сел, нужно их взаимодействие

Шестое чувство – интуиция

Как правильно сделать выбор? Нужно ли слушать свой внутренний голос или лучше всё заранее просчитать? Умеете ли вы принимать решения?

Почему мы выбираем тот или иной путь? Просчитываем? Гадаем? Или…

Иногда нельзя просчитать, логическая цепочка распадается, смысл теряется, и решение буксует. Так происходит из-за того, что мы отмахиваемся от мощного пласта наших мозговых ресурсов — от интуиции. А ведь она имеется у каждого с рождения, мы просто забываем ею пользоваться. Постепенно разум приучается отличать только обоснованные факты и перестаёт обращать внимание на чувства, эмоции, озарения… Они же не поддаются логике.

Вспомните, как мы "кожей чувствовали", как "точно знали", как "сердце щемило", и как "почему-то не хотелось" общаться с каким-то человеком. Но негативных фактов мозгом отмечено не было, и мы заставили себя поверить в лучшее. Зато потом: не зря сердце щемило… Или, наоборот: логика говорила: "Не надо! Не нужна тебе эта работа!", а интуиция твердила "Это — твоё!"…

У интуиции не бывает провалов. Она, как вспышка. Хоп! И сразу вам картинку. Другой вопрос, как вы её расшифруете или увидите. Ведь, благодаря нашему рациональному уму и логике, иногда сигналы интуиции определяются нами, как "шумы", которые ничего не значат. Фон, он и есть — фон.

Поэтому, если вы чувствуете и поступаете именно так, как тут описано, будьте уверены: ваша интуиция спит. Вернее, интуиция всегда работает, а вот вы… Вы сопите без задних мыслей. Именно задние мысли — это ваше резервное оружие в принятии решений и улучшении понимания самого себя.

Когда вы начинаете понимать свою интуицию, жизнь вокруг преображается. Вы начинаете чувствовать, что она реагирует на ваши желания. Начинает казаться, что всё происходит так, как вы и задумали… Ваши желания исполняются!

Но! Если вы сейчас поняли, что вы "спите", не торопитесь любую мысль принимать за намёки Госпожи Интуиции. Прежде всего, вам нужно понять несколько важный вещей.

Рационализм не может быть единственным качеством мысли. Должна быть и вторая сторона: сочетание рационального и интуитивного и создаёт полную картину действительности.

Давайте представим красавца-лётчика. Вот он садится перед панелью управления воздушным лайнером, где ему сообщается много информации. Плюс: за окном он может наблюдать довольно-таки обширное пространство. Красавец пилотирует самолёт, руководствуясь показаниями приборов и тем, что видит за окном.

А на земле находится незаметный диспетчер. Он совсем не красив (вы даже не можете вспомнить, как он выглядит), железными птицами не управляет, но ему доступны те знания, которые красавцу лётчику не видны. Справа движется грозовой фронт, аэропорт посадки закрыт из-за погодных условий, по коридору летит ещё один самолёт…

Теперь расшифруем наш пример. Пилот у нас — сознание, а диспетчер — подсознание. И чтобы самолёт воспарил, долетел до места назначения и удачно сел, нужно их взаимодействие.

Не отказывайтесь ни от пилота, ни от диспетчера. Слушайте и того, и другого. Просыпайтесь! опубликовано econet

Автор Каролина Микаберидзе

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