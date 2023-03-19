Какие слова нельзя произносить перед зеркалом

Всем известно, что слова программируют нашу жизнь. Вот скажете: нет денег - так оно и случится - кровно заработанные будто сквозь пальцы просочатся...
Вот список слов, которые отрицательно влияют на твое здоровье, отношения с людьми и благосостояние. Их вариаций - бесчисленное количество, просто научись отличать негативные фразы и избегать их в речи:
Замени все эти фразы на противоположные по значению:
... придумайте еще несколько позитивных выражений и внесите их в повседневный лексикон. Увидите, как быстро изменится твоя жизнь!
И помните: слова, сказанные перед зеркалом, удваивают свое значение - хорошее или плохое. опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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