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Подойди ближе к себе

Источник: sobiratelzvezd.ru 30 октября 2022 6416
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Что случилось бы,если бы ты перестал искать решениеи изучил: есть ли проблема на самом деле?

Подойди ближе к себе

Что случилось бы,
если бы ты отодвинул слово «беспокойство»,
и просто обратил внимание
на это трепетание в животе?

Что случилось бы,
если бы ты убрал идею «одиночества»,
и просто стал рассматривать
это тяжелое чувство в области сердца?

Что случилось бы,
если бы ты удалил файл «больной», «разбитый» или «плохой»,
и просто заметил напряженность в горле,
давление в голове,
боль в плечах?

Что случилось бы,

если бы ты перестал искать решение и изучил:

есть ли проблема на самом деле?

Подойди ближе к себе

Выходи из изнурительного сюжета, дружище.
Это не истина. И никогда не было истиной.
Зафиксируй священное внимание на единственном моменте.
Подойди ближе к себе.
Принеси тепло в болезненные места.

Это действие не так ошибочно, как ты думаешь.
В этом всегда, всегда! так много жизни. опубликовано econet.ru

Автор Джефф Фостер

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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