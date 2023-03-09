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Притча о глухой лягушке

Источник: artpsiholog.ru 09 марта 2023 5518
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Как-то раз несколько лягушек захотели устроить соревнование по бегу. Их целью было добежать до вершины высокой башни

Притча о глухой лягушке

Притча о глухой лягушке

Как-то раз несколько лягушек захотели устроить соревнование по бегу. Их целью было добежать до вершины высокой башни. Много зрителей собралось, чтобы посмотреть соревнования и подбодрить участников. Итак, забег начался.

Сказать по правде, никто из зрителей не допускал даже мысли о том, что лягушки могут добежать до вершины.

Ото всех можно было услышать такие слова: — Ах, как тяжело!!! и такие: — Они НИКОГДА не достигнут вершины! или: — У них не получится, башня слишком высокая!

Одна за другой лягушки начали сходить с дистанции. Кроме одной, которая упорно карабкалась все выше.

Люди продолжали кричать: — Это слишком тяжело!!! Никто не в силах справиться с этим!

Все больше лягушек теряли последние силы и покидали соревнование.

Но одна лягушка продолжала настойчиво продвигаться к цели. Она никак не хотела сдаваться! В конце концов не осталось никого, кроме этой лягушки, которая с невероятными усилиями единственная достигла вершины башни! После соревнования другие участники захотели узнать, как ей это удалось?!

Притча о глухой лягушке

Одна из лягушек-участниц подошла к победительнице, чтобы спросить, как ей удалось достичь таких невероятных результатов и прийти к цели. И оказалось… Победившая лягушка была глухой. опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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