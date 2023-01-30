Внутри каждого из нас есть свет и тьма. Важно, какую сторону мы выберем

«Внутри каждого из нас есть свет и тьма. Важно, какую сторону мы выберем. Это и определит, кем мы есть на самом деле». (Джоан Роулинг)

Когда я решила сделать любовь своим единственным выбором на протяжении двадцати одного дня, в моей жизни наступил поворотный момент. Я задавалась вопросом, какие это может открыть возможности. Я задавалась вопросом, какие контакты могут быть налажены. Я задавалась вопросом, что могло бы произойти в противном случае. Я задавалась вопросом, какой я могла бы стать.

Двадцать один день подряд я проявляла любовь – и, как и следовало ожидать, это не всегда было приятным.

Иногда я проявляла свою любовь без улыбки.

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Иногда я проявляла свою любовь, когда чувствовала себя некрасивой, бесполезной и неадекватной.

Иногда я проявляла любовь, будучи одинокой и запуганной.

Иногда я проявляла любовь, когда не знала, что делать.

Иногда я проявляла любовь даже в том случае, если это было последнее, что я хотела сделать.

Иногда я проявляла любовь даже тогда, когда у меня была куча проблем.

Иногда я проявляла любовь, когда моё терпение кончалось.

Иногда я проявляла любовь, когда не могла дать никакой любви.

Несмотря на препятствия... несмотря на отговорки, я смогла это сделать... несмотря на давление и отвлекающие факторы внешнего мира... несмотря на голос моего внутреннего критика, я постоянно проявляла любовь.

Зачем? Потому что я никогда не схожу с того пути, на который ступила.

Я всегда уходила от меньшего света... туда, где немного больше мира... чуть больше надежд... немного больше благодарности... чуть больше радости. Я обнаружила, что любить всегда – это правильный выбор. Я ни разу не пожалела о том, что избрала любовь превыше всего остального.

И я снова проявляла любовь.

И снова.

И снова.

Это повторяющееся действие изменило меня.

Вместо той, которая…

всегда слишком занята

всегда болезненно реагирует

всегда спешит

всегда неудачлива

Я ощутила себя «Той, Которая Всегда Приходит На Помощь» маленькой девочке, чьё мнение важнее всего остального мира.

Привычка к постоянному проявлению любви изменила мои внутренние нити, провода моего мозга и всю мою дальнейшую жизнь; я поняла, что самое важное.





Таким образом, я пришла к убеждению, что существует одно единственное действие, которое может преобразовать нашу жизнь: выбирайте любовь, выбирайте любовь так часто, как это только возможно.

Несмотря на прогресс, который я сделала за эти годы, моё путешествие в лучшую жизнь ещё далеко от завершения. Я продвигаюсь, последовательно стремлюсь стать более любящей, более настоящей и более благодарной. В последнее время я чувствую, что у меня всё больше радости, контактов, страстей, творчества, бесед. Учитывая негатив и разногласия, которые прямо сейчас охватывают всю нашу страну, я не могу придумать лучшего момента, чтобы повернуться к любви. Поэтому я совершила своё 21-дневное путешествие любви. Взгляните. Может быть, вы хотели бы присоединиться ко мне...

Почему мы выбираем любовь?

Этому есть очень много причин...

Уделить лишний час бумажной работе или любви?

Я выбираю любовь.

Я буду более продуктивной после столь необходимого перерыва.

Накричать на водителя, который меня подрезал или проявить любовь?

Я выбираю любовь.

Это будет лучше для моего артериального давления, а также для впечатлительных ушей на заднем сиденье.

Чтение СМС во время ожидания у светофора или любовь?

Я выбираю любовь.

Это может спасти мою жизнь и жизнь моих близких.

Держать обиду или любить?

Я выбираю любовь.

Пусть обида на протяжении всей жизни будет спутником кого-нибудь другого.



Сказать: «Я не могу с тобой поиграть» или показать любовь?

Я выбираю любовь.

Вид её улыбки, когда она слышит про игру, наполняет меня таким спокойствием, которое я не найду больше нигде.

Оставить за собой последнее слово или проявить любовь?

Я выбираю любовь.

Наши слова будут лучше услышаны, когда мы оба остынем.

Скандалить из-за протекающей коробки с молоком или проявить любовь?

Я выбираю любовь.

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Пятна можно отчистить; разбитые сердца исправить труднее.

Разместить интересную фотографию в социальных сетях или вспомнить о любви?

Я выбираю любовь.

Я буду помнить этот момент более ярко, если запомню его исключительно со своей точки зрения.

Пожаловаться на то, как она одета или проявить любовь?

Я выбираю любовь.

Я люблю её такой, какой она есть, тем самым подталкивая её к тому, чтобы она светила своим собственным светом и была сама собой.

Ругать себя за то, что всё испортила, или любить?

Я выбираю любовь.

Мои человеческие недостатки позволяют моим близким тоже их иметь.

Сегодня я буду выбирать любовь.

Завтра я буду выбирать любовь.

И на следующий день после этого я тоже выберу любовь.

Если я случайно отвлекусь и позволю идеальному или крайне плохому взять верх над любовью, я не буду сожалеть об этом. Я проявлю любовь следом.

Я буду выбирать любовь, пока она не станет моим единственным выбором... моим внутренним инстинктом... моей естественной реакцией.

Я буду выбирать любовь, пока она не заполнит меня всю.

Мои друзья, задумайтесь: что может привести, если вы будете абсолютно ко всему относиться с любовью в течение 21 дня подряд? Какие возможности это может открыть? Какие контакты могут быть налажены? Что могло бы произойти в противном случае? Какими вы могли бы стать?

Вместо того, кто…

постоянно слишком занят

болезненно реагирует

никогда не слушает

всегда спешит

всегда ворчит

постоянно висит на телефоне

всегда упускает удачу

всеми брошен

Вы можете просто стать теми, кем вы всегда хотели быть...

людьми, которые умеют слушать

людьми, которые умеют воспринимать конструктивную критику в свой адрес

восприимчивыми

людьми, которые имеют свободное время

весёлыми

людьми, которые идут на риск

людьми, которые ищут приключений

немного необычными

иногда фантазирующими

Любителями Жизни.

Почему? Потому что все хорошие вещи начинаются с любви.

Проявите свою любовь сегодня.

Не беспокойтесь о том, как вы выглядите или как вы выглядели вчера.

Просто покажите любовь.

Что-то подсказывает мне, что вы почувствуете себя немного лучше.

Затем сделайте это снова.

Ваш ход… опубликовано econet

Автор Rachel Macy Stafford

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