Дер­жи­те таких людей по­даль­ше и не да­вай­те их нега­ти­ву войти в вашу жизнь

1. Не позволяйте окружающим указывать, как вам жить

Или что вы долж­ны но­сить, с кем встре­чать­ся, как пи­тать­ся.

2. Не позволяйте окружающим пользоваться вашей энергией

Дер­жи­те таких людей по­даль­ше и не да­вай­те их нега­ти­ву войти в вашу жизнь.

3. Не позволяйте вмешиваться в личную жизнь

Осте­ре­гай­тесь сплет­ни­ков и тех, кому до вас нет ни­ка­ко­го дела.

4. Не позволяйте высмеивать свои мечты

Окру­жай­те себя лю­дь­ми, во­пло­тив­ши­ми мечты в жизнь и убеж­ден­ны­ми в их силе.

5. Не позволяйте дурить себя

Не да­вай­те вто­ро­й шанс людям, ко­то­рые вас од­на­ж­ды под­ве­ли и ко­то­рым не до­ве­ря­е­те. Не слу­шай­те их клятв — не об­ма­ны­вай­те себя.

6. Не позволяйте давать советы, в которых не нуждаетесь

Если че­ло­век не под­креп­ля­ет свои слова дей­стви­я­ми, не слу­шай­те его. Ско­рее всего, он не знает, что лучше для него са­мо­го — и уж тем более для вас.

7. Не позволяйте другим напоминать вам о ваших провалах

К со­жа­ле­нию, неко­то­рые чув­ству­ют себя лучше, при­ни­жая дру­гих. Не до­пус­кай­те этого. От­ста­и­вай­те свою точку зре­ния или дер­жи­тесь от таких людей по­даль­ше.

8. Не чувствуйте себя лишенными любви

Сто­ро­ни­тесь тех, кто твер­дит, что вы слож­ный че­ло­век и долж­ны из­ме­нить­ся. Людям свой­ствен­но по­сто­ян­ное раз­ви­тие, по­это­му в вашем окру­же­нии на­вер­ня­ка есть те, кто вас любят и ценят вме­сте со всеми недо­стат­ка­ми. Дер­жи­тесь за них. Их об­ще­ство — то, что нужно.

9. Не позволяйте другим пользоваться вашей добротой

Или за­ни­мать все ваше время. Будь­те хо­ро­шим дру­гом, но все­гда знай­те, когда вас вос­при­ни­ма­ют как само собой ра­зу­ме­ю­ще­е­ся.

10. Не позволяйте другим отвлекать вас от хобби

Не да­вай­те вме­ши­вать­ся в свое при­зва­ние.

11. Не позволяйте давить на себя и ставить временные ограничения

Люди любят ста­вить вре­мен­ные рамки и сроки. Де­лай­те все от вас за­ви­ся­щее — об осталь­ном по­за­бо­тит­ся Все­лен­ная.

12. Не позволяйте навешивать на себя ярлыки

Уяз­ви­мый. Эмо­ци­о­наль­ный. Ненор­маль­ный. Нере­ши­тель­ный. Слож­ный.

Люди обо­жа­ют на­ве­ши­вать яр­лы­ки, од­на­ко вы не обя­за­ны этого тер­петь. Луч­шее место для чужих яр­лы­ков — му­сор­ная кор­зи­на.

13. Не позволяйте отговаривать себя от планов

Вы долж­ны рис­ко­вать и ве­рить. Не де­ли­тесь сво­и­ми пла­на­ми и иде­я­ми с теми, кто неспо­со­бен их по­нять.

14. Не позволяйте винить себя за чужие ошибки

Не будь­те коз­лом от­пу­ще­ния за чужие грехи.

15. Не позволяйте окружающим занимать в вашей жизни больше места, чем это необходимо

В итоге они могут непред­на­ме­рен­но под­ве­сти вас или по­вли­ять на жизнь. Когда кто-то давит на вас, не ми­ри­тесь с этим.опубликовано econet

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