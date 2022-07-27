Женщинам мира посвящается...

Вы не «меньше», чем мужчины, вы не объекты для манипуляций, Вы существуете не для того, чтобы удовлетворять наши потребности

Женщины мира... Низкий вам поклон

Вы не «меньше», чем мужчины, вы не объекты для манипуляций,

Вы существуете не для того, чтобы удовлетворять наши потребности,

Мы можем учиться у вас, как чувствовать, как прикасаться к своему телу, как жить своими чувствами, как плакать, смеяться, танцевать, как быть живым...

Вы можете показать нам, что нет нужды бояться своей восприимчивости.

Что нам не всегда нужны ответы (мы так устали притворяться в этом).

Что нет ничего постыдного в мягких объятиях, в гибкости, открытости, доброте.

НЕкогда мы думали, что мы контролируем весь мир и он — наш.

Сейчас мы пробуждаемся.

Вы показали нам через ваше мужество, ваше терпение, вашу решительность,

что есть другой путь.

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Давайте будем слушать женщин более глубоко, чтобы услышать, действительно услышать,

их радости и боли, их страхи и желания, их агонии и экстазы.

Мы были посланы не для того, чтобы исправить, спасти или дополнить друг друга.

Мы были посланы отразить друг в друге наши лучшие качества.

Наши сильные мужские и женские стороны.

Быть твердым, как ствол дерева.

Быть мягким и гибким, как ветки и листья.

Мужскому требуется женственность, женскому — мужественность,

как ветер раскачивает ветки, но заваливает дерево.

Эти качества в каждом из нас.

Пенис, вагина, или что там еще,

мы можем признать нашу общую природу.

Помогите нам создать безопасное пространство.

В одиночку. Вместе. Вот опять в одиночку. Вот опять вместе.

Мы помним каждый день: мы родились от женщины.

Мы не существуем без нее.

Мы являемся частью женщины - помогите нам освоить это.

Мать находится в наших костях.

Помогите сделать нам шаг к нашей женственности.

Ведь делая это, мы шагаем к нашей истинной мужественности.

Да, мы нуждаемся и в

Мощности ствола дерева.

И в мощности веток.

Нуждаемся в целостности.

Будьте нежны с нами - мы учимся медленно.

Будьте прямы с нами - мы жаждем вашей неприкрашенной правды.

Будьте терпеливы с нами - мы носим печальное наследие насилия, господства.

Будьте снисходительны к нам - мы пытаемся исцелиться от этого.

Физически, мы отличаемся. Конечно.

Но в сердцевине мы встречаемся.

В Сознании, Единстве всего.

Пожалуйста, поймите:

Мы долгое время были слепы, вот и все.

Были не осознаны.

Маленькие мальчики, ищущие маму.

Пытающиеся почувствовать власть.

Пытающиеся почувствовать себя «мужчинами».

Притворяясь, что «знаем».

Это не истинная сила.

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Истинной силе необходима женщина!

Мы долго взрослеем!

Помогите нам вырасти! Говорите нам правду!

Дайте нам ваше мощное Лекарство!

Матери, юристы, целители,

медсестры, врачи, руководители, женщины мира,

сильные и красивые - мы кланяемся вам!

Мир разрушается без вас! опубликовано econet.ru

@ Джефф Фостер

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet